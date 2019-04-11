Футбол
Арсенал — Наполи 2:0 (1-й тайм)Sportbox.RU 14:29
Аарон Рэмзи
|15′
Лукас Торрейра
|25′
Арсенал
Расстановка 3‑4‑3
1
Чех
5
Папастатопулос
6
Косьельни
18
Монреаль
15
Мэйтленд-Найлс
11
Торрейра
8
Рэмзи
31
Колашинац
9
Ляказетт
10
Озил
14
Обамеянг
1
Мерет
23
Хюсай
19
Максимович
26
Кулибали
6
Мариу Руй
7
Кальехон
5
Аллан
8
Руис
20
Зелиньски
24
Инсинье
14
Мертенс
Наполи
Расстановка 4‑4‑2
Тренерские штабы «Наполи» и «Арсенала» огласили стартовые составы игроков, которые выйдут в четвертьфинальном матче Лиги Европы.
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Арсенал - Наполи ~ прогноз на матч 1/4 финала Лиги Европы: игра в Лондоне получится результативной?
Sport-place09 апреля в 07:52
Автоматически обработано 7300 источников, обновлено в 15:40, Ашберн
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