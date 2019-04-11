Футбол

Арсенал — Наполи 2:0 (1-й тайм)Sportbox.RU 14:29

Арсенал — Наполи
2 – 0
1-й тайм
Лига Европы, Четвертьфинал
Стадион «Эмирейтс»
Аарон Рэмзи
15′
Лукас Торрейра
25′
Тренерские штабы «Наполи» и «Арсенала» огласили стартовые составы игроков, которые выйдут в четвертьфинальном матче Лиги Европы.
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