Футбол

Арсенал — Манчестер Юнайтед 1:3Спорт-Экспресс 16:53

Арсенал — Манчестер Юнайтед
1 – 3
Матч завершён
Кубок Англии, 1/16 Финала, сегодня
Стадион «Эмирейтс»
Сократис Папастатопулос
Шкодран Мустафи
21′
31′
Алексис Санчес
33′
Джесси Лингард
Пьер-Эмерик Обамеянг
43′
Лоран Косельни
54′
Алекс Ивоби
Месут Озил
64′
Лоран Косельни
Маттео Гендузи
64′
68′
Эшли Янг
72′
Ромелу Лукаку
Маркус Рэшфорд
72′
Алексис Санчес
Антони Марсьяль
76′
Джесси Лингард
82′
Антони Марсьяль
Сеад Колашинац
86′
86′
Маркус Рэшфорд
88′
Джесси Лингард
Фил Джонс
Маттео Гендузи
90′+1′
"Манчестер Юнайтед" на выезде обыграл "Арсенал" в матче 1/16 финала Кубка Англии (3:1). В составе хозяев единственный мяч забил Пьер-Эмерик Обамеянг, а у гостей отличились Алексис Санчес, Джесси Лингард и Антони Марсьяль.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Де Хеа сохранил на память бутсы из матча с «Тоттенхэмом»

Sportmail.ru23 января в 11:03

«МЮ» прошел «Арсенал» в Кубке Англии. Были драка, кровь и 10 добавленных минут

Советский спорт17:00

Лукаку пасовал как бог и до крови разбил голову Косьельни. А Санчес нагло вынес «Арсенал» из Кубка

Sport24.ru17:15

Санчес забил за «МЮ» впервые с октября

Sports.ru16:24

«МЮ» победил «Арсенал» и вышел в 1/8 финала Кубка Англии

LiveSport.ru16:58

«Манчестер Юнайтед» обыграл «Арсенал» и вышел в 1/8 финала Кубка Англии

Чемпионат16:54

Ромелу Лукаку: «Я усердно работаю на тренировках, и это окупилось в матче с „Арсеналом“»

Спорт-Экспресс21:42
Показать все источники
Автоматически обработаны 7204 источника, обновлено в 22:54, Ашберн
Спорт

Мишин: Самодурова не превзошла Загитову

Обновлено в 22:44
Происшествия

В Бразилии после прорыва дамбы пропали около 200 человек

Спасатели разыскивают порядка 200 человек, которые пропали без вести после прорыва дамбы на железорудном руднике в провинции Минас-Жерайс на юго-западе Бразилии, передает Reuters со ссылкой на заявление местных аварийных служб.
Обновлено в 15:47
Политика

Bloomberg: Банк Англии отказался выдать Мадуро золото на $1,2 млрд

Банк Англии отказался выдать венесуэльскому президенту Николасу Мадуро золотые слитки на сумму $1,2 млрд.
Обновлено в 22:45
Армия и оружие

В России зафиксировали массовые маневры военных спутников США

Четыре космических аппарата GSSAP (Geosynchronous Space Situational Awareness Program — Программа осведомленности ситуации на геосинхронной орбите) были запущены в 2014 и 2016 годах для слежения и инспекций за другими спутниками в интересах ВВС США.
Обновлено в 21:20
Общество

Аллигаторы вмерзли в лед из-за холодов

Аллигаторы, живущие в национальном парке Болотного парка реки Шаллотт в американском штате Северная Каролина, снова вмерзли в лед.
Обновлено в 06:46
Технологии

Цукерберг объединит Facebook Messenger, Instagram и WhatsApp

Марк Цукерберг планирует объединить Facebook Messenger, Instagram и WhatsApp в одну платформу. Об этом пишет издание The New York Times.
Обновлено в 11:30
Происшествия

Ребенка, упавшего в колодец в Испании, спасти не удалось

Двухлетнего ребенка, упавшего в технический колодец на юге Испании (муниципалитет Тоталан, провинция Малага), спасти не удалось.
Обновлено в 22:15
Кино

«Золотого орла» в номинации лучший фильм получила картина «Война Анны»

Картина «Война Анны» режиссера Алексея Федорченко победила в номинации лучший фильм в рамках кинопремии «Золотой орел».
Обновлено в 17:18
Политика

Лидер венесуэльской оппозиции уличен в тайной поездке в США

The Associated Press узнало о тайном визите лидера оппозиции и спикера парламента Венесуэлы Хуан Гуаидо в США, Колумбию и Бразилию.
Обновлено в 21:37
Космос

Грузовой «Прогресс МС-09» затопили в Тихом океане

Грузовой космический корабль "Прогресс МС-09" отстыковался от Международной космической станции (МКС).
Обновлено в 12:58
Происшествия

В Магнитогорске задержали гражданина Киргизии, но не за взрыв

Задержанный в Магнитогорске гражданин Киргизии Хуснидин Зайнабидинов не проверяется на причастность к взрыву в жилом доме, его искали по запросу местных властей за участие в беспорядках в городе Ош.
Обновлено в 10:31
Наука

Ученые выяснили, что на ДНК человека может повлиять одна ночь без сна

Как установили ученые, всего одна ночь без сна может повлиять на ДНК человека.
Обновлено в 13:59
Транспорт

«Аэрофлот» отменил в выходные более 130 рейсов из-за непогоды

Компания «Аэрофлот» отменяет 131 международный и внутренний рейс на 26 и 27 января из-за неблагоприятных метеоусловий в Москве.
Обновлено в 12:56
Политика

Толкнувший Скабееву украинский журналист не захотел извиняться

Украинский редактор портала "Европейской правды" Сергей Сидоренко не собирается извиняться перед журналисткой РФ Ольгой Скабеевой, которую мужчина толкнул в стенах Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ).
Обновлено в 18:31
Космос

В лунном грунте нашли следы метеорита с Земли

Группа ученых из Швеции, Австралии, США и Великобритании нашла в образце реголита, доставленном на Землю экипажем «Аполлона-14», фельзитовые включения с зернами циркона земного происхождения — возможно, это не только самые древние минеральные образования на Земле, но и первое свидетельство метеорита земного происхождения, упавшего на Луну.
Обновлено в 09:21
Политика

Дональд Трамп прекратил шатдаун в США

Президент США Дональд Трамп подписал временный бюджет ряда ведомств сроком действия до 15 февраля, прекратив самый длинный в истории шатдаун, сообщил Белый дом.
Обновлено в 21:27
Единоборства

Федор Емельяненко оказался тяжелее Бейдера перед поединком в Bellator

Российский боец смешанного стиля Федор Емельяненко оказался тяжелее американца Райана Бейдера в преддверии финального поединка Гран-при Bellator.
Обновлено в 13:54
Авто

Опубликованы первые фотографии нового электрокара BMW i4

Фотошпионам впервые удалось заснять новый электрокар BMW под названием i4.
Обновлено в 07:19
Авто

Mitsubishi Eclipse Cross получил новый мотор

Тест Mitsubishi Eclipse Cross: отвечаем на вопросы о купе, ставшем кроссовером Бензиновые кроссоверы тоже доработали: переднеприводные версии получили электронную имитациу блокировки дифференциала Active Yaw Brake Control.
Обновлено в 11:30
Экономика

Еще одно рейтинговое агентство сменило руководителя

Представитель агентства объяснил изменения необходимостью реализации новой стратегии развития.
Обновлено в 11:17
Гаджеты

ФАС доработает концепцию о предустановке приложений на смартфоны

Два основных положения концепции касаются предустановки отечественных приложений на смартфоны для российского рынка, а также возможность полностью удалить предустановленные программы (кроме сервисных, обеспечивающих функционирование оборудования), уточнил замглавы ФАС.
Обновлено в 12:21
Космос

«Роскосмос» и РАН разрабатывают нацпроект о противодействии астероидам

Российская академия наук и госкорпорация "Роскосмос" приступили к разработке национальной программы для исследования и создания методов противодействия угрозам из космоса, говорится в сообщении на странице Роскосмоса в Facebook.
Обновлено в 11:53
Экономика

Vostok New Ventures собирается продать пакет акций Avito за $540 млн

Шведский фонд Vostok New Ventures объявил о намерении продать свою долю в Avito крупнейшему акционеру сервиса - южноафриканской компании Naspers, говорится в сообщении фонда.
Обновлено в 10:34
Авто

Появились дебютные изображения обновленной Hyundai Sonata

Компания Hyundai начала финальные дорожные испытания седана Sonata следующего поколения.
Обновлено в 13:16
Происшествия

Подростка, устроившего пальбу у школы, посадят в СИЗО

Обновлено в 08:30
Гаджеты

Смартфоны Xiaomi Mi A2 перестали работать после январского обновления

Пользователи начали жаловаться на то, что смартфон Xiaomi Mi A2 уходит в циклическую перезагрузку при установке январского обновления безопасности.
Обновлено в 07:16
Политика

Порошенко оценил возможность захвата церквей УПЦ

Президент Украины Пётр Порошенко, комментируя возможность захвата церквей Украинской православной церкви Московского патриархата, заявил, что «всему своё время».
Обновлено в 22:32
Авто

Источники сообщили о возвращении Opel в Россию

Обновлено в 03:51
Происшествия

Суд арестовал двоих полицейских из Чехова по делу о взятках

Обновлено в 13:07
Происшествия

Двое работников погибли в шахте Ново-Широкинского рудника в Забайкалье

Обновлено в 21:52
ещё по теме
Главное