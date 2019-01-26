Футбол

Арсенал — Манчестер Юнайтед 1:3Спорт-Экспресс 16:53

Арсенал — Манчестер Юнайтед
1 – 3
Матч завершён
Кубок Англии, 1/16 Финала, сегодня
Стадион «Эмирейтс»
Сократис Папастатопулос
Шкодран Мустафи
21′
31′
Алексис Санчес
33′
Джесси Лингард
Пьер-Эмерик Обамеянг
43′
Лоран Косельни
54′
Алекс Ивоби
Месут Озил
64′
Лоран Косельни
Маттео Гендузи
64′
68′
Эшли Янг
72′
Ромелу Лукаку
Маркус Рэшфорд
72′
Алексис Санчес
Антони Марсьяль
76′
Джесси Лингард
82′
Антони Марсьяль
Сеад Колашинац
86′
86′
Маркус Рэшфорд
88′
Джесси Лингард
Фил Джонс
Маттео Гендузи
90′+1′
"Манчестер Юнайтед" на выезде обыграл "Арсенал" в матче 1/16 финала Кубка Англии (3:1). В составе хозяев единственный мяч забил Пьер-Эмерик Обамеянг, а у гостей отличились Алексис Санчес, Джесси Лингард и Антони Марсьяль.
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