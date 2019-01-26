Футбол

Арсенал — Манчестер Юнайтед 1:3Soccer.ru 16:54

Арсенал — Манчестер Юнайтед
1 – 3
Матч завершён
Кубок Англии, 1/16 Финала, сегодня
Стадион «Эмирейтс»
Сократис Папастатопулос
Шкодран Мустафи
21′
31′
Алексис Санчес
33′
Джесси Лингард
Пьер-Эмерик Обамеянг
43′
Лоран Косельни
54′
Алекс Ивоби
Месут Озил
64′
Лоран Косельни
Маттео Гендузи
64′
68′
Эшли Янг
72′
Ромелу Лукаку
Маркус Рэшфорд
72′
Алексис Санчес
Антони Марсьяль
76′
Джесси Лингард
82′
Антони Марсьяль
Сеад Колашинац
86′
86′
Маркус Рэшфорд
88′
Джесси Лингард
Фил Джонс
Маттео Гендузи
90′+1′
В матче 4-го раунда Кубка Англии "Манчестер Юнайтед" обыграл "Арсенал". Это уже восьмая победа кряду для главного тренера манкунианцев Оле-Гуннара Сульшера после его прихода на тренерский мостик в декабре.
Читать в источнике

Подробнее о событии

«Манчестер Юнайтед» вышел в 1/8 финала Кубка Англии

Газета.Ru17:17

«Манчестер» Сульшера непобедим: 8-я победа подряд и выход в 1/8 Кубка Англии

Матч ТВ16:43

«МЮ» прошел «Арсенал» в Кубке Англии. Были драка, кровь и 10 добавленных минут

Советский спорт17:00

Лукаку пасовал как бог и до крови разбил голову Косьельни. А Санчес нагло вынес «Арсенал» из Кубка

Sport24.ru17:15

Сульшер выиграл 8 первых матчей на посту тренера «Манчестер Юнайтед»

Чемпионат17:13

Сульшер выиграл 8 первых матчей в «МЮ». Фергюсону для 8 побед потребовалось 19 игр

Sports.ru16:54

Восьмая победа Сульшера. «МЮ» выбил «Арсенал» из Кубка Англии

Спорт-Экспресс17:20
Показать все источники
Автоматически обработаны 7204 источника, обновлено в 18:19, Ашберн
Технологии

Facebook намерена объединить Whatsapp, Instagram и Facebook Messenger

Социальная сеть Facebook намерена объединить службы обмена сообщениями в социальных сетях WhatsApp, Instagram (все — «дочки» Facebook) и Facebook Messenger, сообщает газета The New York Times.
Обновлено в 10:22
Происшествия

В Бразилии после прорыва дамбы пропали около 200 человек

Спасатели разыскивают порядка 200 человек, которые пропали без вести после прорыва дамбы на железорудном руднике в провинции Минас-Жерайс на юго-западе Бразилии, передает Reuters со ссылкой на заявление местных аварийных служб.
Обновлено в 15:47
Спорт

Загитова извинилась перед болельщиками за неудачное выступление на ЧЕ

«Хочу извиниться перед болельщиками за свой не очень удачный прокат», — сказала спортсменка на пресс-конференции.
Обновлено в 14:45
Транспорт

«Аэрофлот» отменил в выходные более 130 рейсов из-за непогоды

Обновлено в 12:56
Кино

Фильм «Война Анны» Алексея Федорченко получил гран-при «Золотого орла»

Гран-при премии "Золотой орел" получил фильм "Война Анны" Алексея Федорченко, передает корреспондент РИА Новости.
Обновлено в 17:52
Политика

Украинский журналист, толкнувший Скабееву, отказался извиняться

Редактор "Европейской правды" Сергей Сидоренко, толкнувший российскую журналистку Ольгу Скабееву в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ), прокомментировал инцидент в фейсбуке.
Обновлено в 14:32
Космос

Корабль «Прогресс МС-09» затопили в Тихом океане

Грузовой космический корабль «Прогресс МС-09», впервые в истории совершивший полет по сверхкороткой двухвитковой схеме сближения с МКС, выведен с орбиты и затоплен в несудоходном районе Тихого океана.
Обновлено в 12:42
Экономика

Vostok New Ventures собирается продать пакет акций Avito за $540 млн

Шведский фонд Vostok New Ventures объявил о намерении продать свою долю в Avito крупнейшему акционеру сервиса - южноафриканской компании Naspers, говорится в сообщении фонда.
Обновлено в 10:34
Происшествия

В итальянских Альпах вертолет столкнулся с туристическим самолетом

Обновлено в 13:05
Политика

Захарова прокомментировала назначение представителя США по Венесуэле

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что назначение Эллиота Абрамса представителем США по ситуации в Венесуэле является попыткой Вашингтона ввести прямое управление в Каракасе.
Обновлено в 17:44
Происшествия

Пожар произошел в ресторане на востоке Москвы

Обновлено в 15:02
Наука

Ученые выяснили, что на ДНК человека может повлиять одна ночь без сна

Как установили ученые, всего одна ночь без сна может повлиять на ДНК человека.
Обновлено в 13:59
Происшествия

Устроивший стрельбу у школы подросток помещен в реабилитационный центр

Подростка, устроившего днем стрельбу рядом со школой поселка Абалаково в Красноярском крае, после задержания поместили в лесосибирский социально-реабилитационный центр помощи семье и детям.
Обновлено в 10:00
Авто

Mitsubishi Eclipse Cross обзавелся новым двигателем

Кроссовер Mitsubishi Eclipse Cross появился на авторынке только в прошлом году, но для этой модели уже подготовлены обновления.
Обновлено в 12:17
Политика

Сенат США проголосовал за приостановку шатдауна

Сенаторы США единогласно проголосовали за приостановку шатдауна на 35 дней.
Обновлено в 17:39
Авто

Появились дебютные изображения обновленной Hyundai Sonata

Компания Hyundai начала финальные дорожные испытания седана Sonata следующего поколения.
Обновлено в 13:16
Космос

«Роскосмос» и РАН разрабатывают нацпроект о противодействии астероидам

Российская академия наук и госкорпорация "Роскосмос" приступили к разработке национальной программы для исследования и создания методов противодействия угрозам из космоса, говорится в сообщении на странице Роскосмоса в Facebook.
Обновлено в 11:53
Гаджеты

Смартфоны Xiaomi Mi A2 перестали работать после январского обновления

Пользователи начали жаловаться на то, что смартфон Xiaomi Mi A2 уходит в циклическую перезагрузку при установке январского обновления безопасности.
Обновлено в 07:16
Общество

Аллигаторы вмерзли в лед из-за холодов

Аллигаторы, живущие в национальном парке Болотного парка реки Шаллотт в американском штате Северная Каролина, снова вмерзли в лед.
Обновлено в 06:46
Кино

В сети опубликованы первые кадры из нового фильма Тарантино

Американский журнал Vanity Fair опубликовал первые кадры из фильма Квентина Тарантино «Однажды в Голливуде».
Обновлено в 18:08
Происшествия

Суд арестовал двоих полицейских из Чехова по делу о взятках

Бабушкинский суд Москвы арестовал двоих полицейских подмосковного Чехова, обвиняемых в получении взяток, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Мария Боровикова.
Обновлено в 13:07
Авто

Опубликованы первые фотографии нового электрокара BMW i4

Фотошпионам впервые удалось заснять новый электрокар BMW под названием i4.
Обновлено в 07:19
Авто

Названы самые популярные иномарки с пробегом в России

Обновлено в 09:28
Гаджеты

ФАС доработает концепцию о предустановке приложений на смартфоны

Два основных положения концепции касаются предустановки отечественных приложений на смартфоны для российского рынка, а также возможность полностью удалить предустановленные программы (кроме сервисных, обеспечивающих функционирование оборудования), уточнил замглавы ФАС.
Обновлено в 12:21
Гаджеты

Samsung представила новый смартфон Galaxy A9 Pro 2019

Во время дебюта новинки о глобальном варианте в компании не сообщали, а сегодня состоялась презентация смартфона Galaxy A9 Pro (2019).
Обновлено в 07:06
Футбол

«Монако» объявил о возвращении Жардима на пост главного тренера

Леонарду Жардим назначен главным тренером "Монако", Тьерри Анри уволен с данного поста, сообщается на официальном сайте футбольного клуба.
Обновлено в 15:39
Единоборства

Федор Емельяненко оказался тяжелее Бейдера перед поединком в Bellator

Российский боец смешанного стиля Федор Емельяненко оказался тяжелее американца Райана Бейдера в преддверии финального поединка Гран-при Bellator.
Обновлено в 13:54
Политика

Конфуз Кличко на форуме в Давосе вызвал смех в зале

Обновлено в 09:43
Общество

Беглов дал новые поручения Елину и Батанову по «Метрострою»

Временно исполняющий обязанности губернатора Северной столицы Александра Беглов продолжает работу по ОАО «Метрострой» по решению проблем организации.
Обновлено в 17:19
Происшествия

В Магнитогорске задержали гражданина Киргизии, но не за взрыв

Задержанный в Магнитогорске гражданин Киргизии Хуснидин Зайнабидинов не проверяется на причастность к взрыву в жилом доме, его искали по запросу местных властей за участие в беспорядках в городе Ош.
Обновлено в 10:31
ещё по теме
Главное