Футбол
Арсенал — Кристал Пэлас 2:3 (2-й тайм)Sports.ru 11:39
Чемпионат Англии
Стадион «Эмирейтс»
Константинос Мавропанос
|16′
|17′
Кристиан Бентеке
Константинос Мавропанос
Алекс Ивоби
|46′
Карл Дженкинсон
Эйнсли Мэйтленд-Найлс
|46′
Месут Озил
|47′
|61′
Уилфрид Заа
Месут Озил
|63′
Мохамед Эль-Ненни
Лукас Торрейра
|68′
Маттео Гендузи
|68′
|69′
Джеймс Макартур
Пьер-Эмерик Обамеянг
|77′
|78′
Кристиан Бентеке
Джордан Айю
|80′
Макс Майер
Андрос Таунсенд
|81′
Джоэл Уорд
|74%
|Владение мячом
|26%
|89%
|Процент точных передач
|64%
|5
|Удары в сторону ворот
|4
|4
|Удары в створ ворот
|7
|4
|Сейвы вратарём
|2
|1
|Офсайды
|1
|7
|Угловые
|3
|10
|Отборы
|15
|12
|Фолы
|11
|3
|Желтые карточки
|1
|–
|Красные карточки
|–
Арсенал
Расстановка 3‑5‑2
19
Лено
20
Мустафи
6
Косьельни
17
Ивоби
15
Мэйтленд-Найлс
29
Гендузи
10
Озил
11
Торрейра
31
Колашинац
9
Ляказетт
14
Обамеянг
31
Гуаита
29
Уан-Биссака
34
Келли
6
Дэнн
2
Уорд
18
Макартур
8
Куяте
4
Миливоевич
10
Таунсенд
14
Айю
11
Заа
Кристал Пэлас
Расстановка 4‑4‑2
«Арсенал» принимает «Кристал Пэлас» (0:1, первый тайм) в рамках 35-го тура чемпионата Англии. Форвард «Кристал Пэлас» Кристиан Бентеке открыл счет на 17-й минуте встречи. 28-летний бельгиец забил первый гол впервые с 28 апреля 2018 года.
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