Футбол

Арсенал — Кристал Пэлас 2:3 (2-й тайм)Sports.ru 11:39

Арсенал — Кристал Пэлас
2 – 3
2-й тайм
Чемпионат Англии
Стадион «Эмирейтс»
Константинос Мавропанос
16′
17′
Кристиан Бентеке
Константинос Мавропанос
Алекс Ивоби
46′
Карл Дженкинсон
Эйнсли Мэйтленд-Найлс
46′
Месут Озил
47′
61′
Уилфрид Заа
Месут Озил
63′
Мохамед Эль-Ненни
Лукас Торрейра
68′
Маттео Гендузи
68′
69′
Джеймс Макартур
Пьер-Эмерик Обамеянг
77′
78′
Кристиан Бентеке
Джордан Айю
80′
Макс Майер
Андрос Таунсенд
81′
Джоэл Уорд
«Арсенал» принимает «Кристал Пэлас» (0:1, первый тайм) в рамках 35-го тура чемпионата Англии. Форвард «Кристал Пэлас» Кристиан Бентеке открыл счет на 17-й минуте встречи. 28-летний бельгиец забил первый гол впервые с 28 апреля 2018 года.
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Форвард «Кристал Пэлас» Бентеке открыл счет в матче с «Арсеналом». Он не забивал год

Sports.ru11:39
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