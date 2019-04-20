«Арсенал» проиграл «Кристал Пэлас» на «Эмирейтс»Soccer.ru 12:53

"Арсенал" уступил "Кристал Пэлас" в матче 35-го тура АПЛ. "Канониры" остаются на 4-й строчке в турнирной таблице, а "Кристал Пэлас" поднялся на 12-е место.

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Происшествия Огни погаснут на Эйфелевой башне в знак траура Подсветка Эйфелевой башни в Париже будет на время выключена в память о погибших при терактах на Шри-Ланке.

Происшествия Активист Зубейр Хамхоев задержан в Ингушетии Зубейр Хамхоев доставлен в Нальчик по делу о столкновениях протестующих и силовиков на акции протеста в Ингушетии, сообщил адвокат Калой Ахильгов.

Происшествия Активиста в Екатеринбурге задержали за установку «надгробий» Путина Полиция Екатеринбурга задержала активиста «бессрочного протеста» Михаила Клюкина за установку на городских улицах двух символических «надгробий» с портретами президента РФ Владимира Путина.

Политика Зеленский намерен снять Луценко с должности генпрокурора Украины Лидирующий на выборах президента Украины Владимир Зеленский заявил, что будет избавляться от чиновников старой команды, и привел в качестве примера генпрокурора Юрия Луценко.

Политика Верховный лидер Ирана назначил нового главнокомандующего КСИР Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи подписал указ о назначении новым главнокомандующим Корпусом стражей исламской революции (КСИР) бригадного генерала Хоссейна Салами.

Политика Порошенко пообещал подписать закон о языке Действующий президент Украины Петр Порошенко заявил, что готов на следующей неделе подписать закон о языке после его принятия Верховной радой.

Политика Гройсман поздравил Зеленского с победой и поблагодарил Порошенко Ранее Зеленский высказался о судьбе нынешнего генпрокурора Юрия Луценко.

Шоу-бизнес Появилось видео выступления Медведевой в латексном костюме Российская фигуристка Евгения Медведева выступила с новой программой на шоу Ice Fantasia 2019, которое прошло в Южной Корее.

Интернет Microsoft прекратит поддержку Windows 8 Microsoft прекратит поддержку операционной системы Windows 8 с 1 июля 2019 года. Об этом сообщается на официальном сайте компании.

Политика США дали Порошенко гарантии неприкосновенности Действующий украинский президент Петр Порошенко уже получил гарантии неприкосновенности от Соединённых Штатов, которые дали соответствующие предупреждения команде Владимиру Зеленскому, победившему по данным экзит-поллов во втором туре президентских выборов на Украине.

Происшествия Станцию метро «Горьковская» закрыли «В 19-28 станция «Горьковская» закрыта в связи с обнаружением бесхозного предмета». - говорится в сообщении.

Футбол «Валенсия» обыграла «Бетис», Черышев получил травму "Валенсия" в гостях обыграла "Бетис" в матче 33-го тура чемпионата Испании по футболу.

Происшествия В ДТП со «скорой» на Кубани погибли два человека и трое пострадали В результате ДТП с участием автомобиля скорой помощи в Крымском районе Краснодарского края погибли два человека, ещё трое пострадали.

Политика Саакашвили подал ходатайство о снятии запрета на въезд на Украину Бывший президент Грузии и экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили подал ходатайство в Службу безопасности Украины (СБУ) о снятии с него запрета на въезд в страну.

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Политика Захарова: Украина может осуществить перезагрузку Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Украина может осуществить настоящую перезагрузку.