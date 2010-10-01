Футбол

Спорт-ЭкспрессСпорт-Экспресс«Арсенал» — ЦСКА: Бийол получил травму в первом тайме

Арсенал (Тула) — ЦСКА
1 – 2
Матч завершён
Чемпионат России, сегодня
Стадион «Арсенал»
Даниил Лесовой
10′
17′
Ильзат Ахметов
Горан Чаушич
38′
43′
Яка Бийол
Такума Нисимура
48′
Иван Обляков
Сергей Ткачев
Роберт Бауэр
58′
Александр Ломовицкий
73′
74′
Седрик Гогуа
Александр Ломовицкий
Эванс Кангва
75′
76′
Иван Обляков
Кристиян Бистрович
Горан Чаушич
Ламек Банда
89′
89′
Ильзат Ахметов
Константин Марадишвили
Полузащитник ЦСКА Яка Бийол не смог доиграть до конца встречу 8-го тура чемпионата России против тульского «Арсенала». 20-летний словенец был заменен в первом тайме из-за травмы.
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