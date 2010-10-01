Полузащитник ЦСКА Яка Бийол не смог доиграть до конца встречу 8-го тура чемпионата России против тульского «Арсенала». 20-летний словенец был заменен в первом тайме из-за травмы.

Спорт день за днем

Спорт день за днем

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