Футбол
Спорт-Экспресс«Арсенал» — ЦСКА: Бийол получил травму в первом тайме
Чемпионат России, сегодня
Стадион «Арсенал»
Даниил Лесовой
|10′
|17′
Ильзат Ахметов
Горан Чаушич
|38′
|43′
Яка Бийол
Такума Нисимура
|48′
Иван Обляков
Сергей Ткачев
Роберт Бауэр
|58′
Александр Ломовицкий
|73′
|74′
Седрик Гогуа
Александр Ломовицкий
Эванс Кангва
|75′
|76′
Иван Обляков
Кристиян Бистрович
Горан Чаушич
Ламек Банда
|89′
|89′
Ильзат Ахметов
Константин Марадишвили
Арсенал (Тула)
Расстановка 4‑3‑3
36
Левашов
9
Комбаров
6
Беляев
8
Григалава
21
Альварес
4
Бауэр
29
Банда
23
Горбатенко
10
Кангва
48
Луценко
22
Лесовой
35
Акинфеев
27
Гогуа
78
Дивеев
23
Магнуссон
2
Фернандес
87
Марадишвили
25
Бистрович
20
Кучаев
8
Влашич
9
Чалов
19
Нисимура
ЦСКА
Расстановка 3‑4‑3
Полузащитник ЦСКА Яка Бийол не смог доиграть до конца встречу 8-го тура чемпионата России против тульского «Арсенала». 20-летний словенец был заменен в первом тайме из-за травмы.
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Автоматически обработано 7258 источников, обновлено в 12:52, Вашингтон
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