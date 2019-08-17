Футбол
«Арсенал» – «Бернли»: прогноз на футбол от Ровшана АскероваLegalbet 15 августа в 02:53
Эксперт сайта Legalbet Ровшан Аскеров предлагает три ставки на матч английской Премьер-лиги. Эмери второй год в Арсенале, но трудно сказать после одного матча, чего ждать болельщикам Арсенала в этом сезоне и будут ли серьёзные изменения в игре Арсенала.
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«Арсенал» — «Бернли». Прогноз (к. 2.70) и ставки на матч английской Премьер-лиги 17 августа 2019 года
LiveSport.ru15 августа в 21:06
Автоматически обработаны 7284 источника, обновлено в 13:20, Ашберн
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