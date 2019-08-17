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Происшествия Сбежавшего наркобарона и троих сотрудников СБУ задержали на Украине Вместе с преступником задержаны трое сотрудников СБУ по подозрению в пособничестве преступнику при бегстве.

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Политика Порошенко обвинили в выводе с Украины 8 миллиардов долларов За время пребывания на посту президента Украины Петр Порошенко вывел за границу не менее 8 миллиардов долларов.

Происшествия В Одесской области объявили траур после пожара в гостинице Власти Одесской области объявили траур по погибшим при пожаре в отеле «Токио Стар».

Кино Syfy закрыл «Криптон» и отказался от планов на «Лобо» Возможно, кто-то выкупит сериал Спустя всего несколько дней после выхода последней серии второго сезона «Криптона» стало известно, что канал Syfy решил закрыть сериал, повествующий о деде Супермена Сег-Эле, вынужденном без каких-либо сверхспособностей спасать планету от генерала Зода, Брейниака, Думсдэя и других угроз.

Футбол «Крылья Советов» обыграли «Урал» в Екатеринбурге "Урал" принимал самарские "Крылья Советов" и проиграл со счетом 1:3. Перед началом встречи зрители тепло приветствовали экипаж А321.

Экономика Эксперты оценили, как непогода повлияет на урожай зерна в России Урожай зерновых культур в России будет минимум не ниже, чем в 2018 году, несмотря на непогоду, которая привела к введению в ряде регионов страны чрезвычайной ситуации.

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Происшествия 10 человек пострадали в ДТП с автобусом в Перми В Перми в результате ДТП с маршрутным автобусом пострадали 10 человек. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Минздрав региона.

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Происшествия «Неблагодарной» пассажирке аварийно севшего Airbus пожелали смерти Пассажирка самолета Airbus A321, совершившего аварийную посадку в кукурузном поле, подверглась травле в соцсетях из-за публикации видео с места происшествия.

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Общество К организаторам акций в Москве подали иски на сумму 13 млн рублей «Мосгортранс» и другие организации подали иски о возмещении ущерба к инициаторам акций в поддержку незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму на сумму около 13 млн рублей.

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