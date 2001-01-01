Футбол

Арсенал — Бернли 2:1Sports.ru вчера в 02:20

Арсенал — Бернли
2 – 1
Матч завершён
Чемпионат Англии, вчера
Стадион «Эмирейтс»
Александр Ляказетт
13′
Пьер-Эмерик Обамеянг
38′
43′
Эшли Барнс
Райсс Нелсон
Николас Пепе
46′
61′
Крис Вуд
Джей Родригес
Пьер-Эмерик Обамеянг
64′
Александр Ляказетт
Сеад Колашинац
71′
72′
Йоханн Берг Гудмундссон
Аарон Леннон
Дани Себальос
Лукас Торрейра
83′
Давид Луиз
90′+1′
90′+5′
Эшли Барнс
1 фото
Чемпионат Англии 2-й тур ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.
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