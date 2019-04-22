Футбол
Арсенал (Тула) — Спартак 1:0 (1-й тайм)Тульские новости 02:47
Чемпионат России
Стадион «Арсенал»
Эванс Кангва
|6′
Арсенал (Тула)
Расстановка 4‑3‑3
1
Нигматулин
9
Комбаров
6
Беляев
5
Мохаммед
21
Альварес
23
Горбатенко
11
Ткачев
70
Костадинов
10
Кангва
18
Джорджевич
19
Мирзов
98
Максименко
6
Дантас
56
Гапонов
14
Джикия
23
Комбаров
47
Зобнин
7
Гулиев
11
Фернандо
25
Мельгарехо
9
Зе Луиш
88
Ташаев
Спартак
Расстановка 4‑3‑3
В случае победы «канониры» приблизятся к пятому месту, дающему право сыграть в Лиге Европы, на расстояние одного балла. Напомним, в этом календарном году в рамках РПЛ «Арсенал» еще не проигрывал. «Спартак» же, напротив, в последнее время теряет очки.
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