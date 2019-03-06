Футбол

Арсенал (Тула) — Оренбург 1:1Спорт-Экспресс 12:49

Арсенал (Тула) — Оренбург
1 – 1
Матч завершён
Кубок России, Четвертьфинал, сегодня
Стадион «Арсенал»
Кирилл Комбаров
40′
51′
Сильвие Бегич
53′
Рикарду Алвеш
Артем Галаджан
Гия Григалава
54′
70′
Никита Маляров
Эванс Кангва
Даниил Лесовой
72′
74′
Никита Маляров
Григорий Чиркин
Лука Джорджевич
Огнен Ожегович
77′
86′
Денис Попович
87′
Денис Попович
Артем Кулишев
Игорь Горбатенко
Гурам Аджоев
90′+3′
"Арсенал" сыграл вничью с "Оренбургом" в ответном матче 1/4 финала Олимп-Кубка России. В составе тульского клуба отличился Гия Григалава, ответный мяч с пенальти провел Денис Попович. В первой игре туляки победили 4:2 и по сумме двух встреч вышли в полуфинал.
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