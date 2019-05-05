Футбол

Арсенал (Тула) — Локомотив 2:0Телеканал 360° вчера в 13:55

Арсенал (Тула) — Локомотив
2 – 0
Матч завершён
Чемпионат России, вчера
Стадион «Арсенал»
7′
Эдер
Зелимхан Бакаев
24′
33′
Дмитрий Тарасов
Ведран Чорлука
45′+2′
Джефферсон Фарфан
Хвича Кварацхелия
Георгий Костадинов
48′
Лука Джорджевич
59′
67′
Дмитрий Баринов
75′
Эдер
Федор Смолов
Лука Джорджевич
Максим Володько
75′
Игорь Горбатенко
Александр Денисов
90′+3′
Зелимхан Бакаев
Гурам Аджоев
90′+4′
Санкт-петербургский «Зенит» стал чемпионом России по футболу. Занимающий второе место «Локомотив» 4 мая проиграл тульскому «Арсеналу» и потерял шансы на победу в турнире. После 27-го тура «Зенит» имеет в своем активе 58 очков.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Путь чемпиона. Пять главных матчей «Зенита»

Sportbox.RU05:48

🌊«Зенит» – чемпион России и другие новости утра

Sports.ru00:45

Петербургский клуб «Зенит» в 5-й раз стал чемпионом России по футболу

Эхо Москвы06:00

Сергей Герасимец: Штаб Семака сработал более качественно, чем хваленые иностранные спецы

Советский спорт03:17

Они тоже могли стать чемпионами, но не подошли Семаку. Где сейчас экс-футболисты «Зенита»

Sport24.ru07:00

Как «Зенит» взял свой пятый чемпионский титул? За явным преимуществом!

Матч ТВ02:08

«Зенит» стал пятикратным чемпионом России

РИА Новостивчера в 13:57
Показать все источники
Автоматически обработаны 7332 источника, обновлено в 09:49, Ашберн
Экономика

Запорожский автозавод распродает имущество и цеха из-за долгов

Запорожский автомобилестроительный завод (ЗАЗ), несмотря на наличие плана санации предприятия, распродает свое имущество.
Обновлено в 07:08
Происшествия

Квартиру безработного в Москве обокрали на 1,5 млн рублей

Квартиру 56-летнего безработного в Ново-Переделкине обокрали более чем на 1,5 миллиона рублей, сообщает Агентство "Москва".
Обновлено в 08:51
Футбол

«Хетафе» обыграл «Жирону» и закрепился в зоне Лиги чемпионов

«Хетафе» на своем поле переиграл «Жирону» в матче 36-го тура испанской примеры.
Обновлено в 07:54
Общество

Июльская жара придет в Москву 6 и 7 мая

Летняя температура установится в Москве 6 и 7 мая — воздух прогреется до +25 градусов.
Обновлено в 07:22
Общество

Новые правила идентификации в мессенджерах заработали в России

Новое постановление правительства России об обязательной идентификации пользователей мессенджера по номеру телефона вступило в силу в воскресенье, 5 мая.
Обновлено в 05:22
Футбол

Игрок «Зенита» устроил дебош при сдаче допинг-теста

Телеграм-канал "Мутко против" сообщил о том, что сербский защитник "Зенита" Бранислав Иванович не хотел сдавать допинг-тест перед игрой с "Динамо".
Обновлено в 07:43
Происшествия

В Ростове-на-Дону пьяная женщина забыла ребенка в такси

Полицейские установили женщину, которая забыла своего двухлетнего ребенка в такси в Ростове-на-Дону, сообщает в воскресенье ГУМВД России по Ростовской области.
Обновлено в 09:18
Общество

Омичи назвали свою реальную зарплату: сведения плачевны

Обновлено в 03:40
Авто

Названы самые компактные автомобили на российском рынке

Аналитики выбрали самые популярные компактные модели, которые доступны на российском рынке.
Обновлено в 04:00
Здоровье

Медики рассказали, сколько нужно пить, чтобы заработать цирроз

Специалисты ответили на вопрос: сколько нужно пить, чтобы заработать цирроз, и что сделать, чтобы вернуть здоровье.
Обновлено в 09:42
Шоу-бизнес

Ксения Собчак сбежала от Виторгана в Италию с Богомоловым

Ксения Собчак проводит время с режиссером Константином Богомоловым в одном из курортных районов Италии.
Обновлено в 08:54
Происшествия

Павелецкий вокзал «заминировали» в Москве

В столице сотрудники правоохранительных органов проверяют Павелецкий вокзал после сообщения о бомбе в здании.
Обновлено в 08:26
Общество

«Бессмертный полк» запретили в Витебске

Власти белорусского Витебска запретили проводить 9 мая в городе шествие «Бессмертный полк».
Обновлено в 06:13
Единоборства

Емельяненко ответил на вопрос о продолжении карьеры

Российский боец смешанных единоборств Федор Емельяненко пока не принял решение о продолжении своей карьеры, он будет обсуждать этот вопрос с президентом организации Bellator Скоттом Кокером.
Обновлено в 09:08
Политика

Постпред России допустил выход из конвенции по правам человека

Постпред РФ при Совете Европы Иван Солтановский в интервью РИА "Новости" отметил, что не исключает, что Россия может выйти из Европейской конвенции по правам человека (ЕКПЧ) и Совета Европы (СЕ), если не удастся найти компромисс.
Обновлено в 07:46
Происшествия

Обнаружен погибший при выходе на боевое задание «Окунь»

Около острова Большой Тютерс в Финском заливе обнаружена советская подводная лодка Щ-302 "Окунь", которая погибла в октябре 1942 года при выходе на боевое задание.
Обновлено в 07:35
Армия и оружие

Палестинские боевики пообещали сорвать «Евровидение» в Израиле

Террористические группировки Палестины заявили, что сорвут музыкальный конкурс «Евровидение» в Израиле, чтобы отпугнуть поток тысяч туристов в страну.
Обновлено в 08:47
Происшествия

В Киевской области застрелили замначальника отдела полиции

В Киевской области неизвестный застрелил заместителя начальника Барышевского отделения полиции.
Обновлено в 06:08
Политика

В Винницкой области ограбили и осквернили храм УПЦ

Неизвестные ограбили и осквернили храм Украинской Православной Церкви в селе Перекоринцы Винницкой области, сообщает в воскресенье информационно-просветительский отдел УПЦ.
Обновлено в 08:46
Космос

НАСА опубликовало самое детальное изображение Вселенной

Обновлено в 09:20
Армия и оружие

В ДНР сообщили о столкновении с украинскими диверсантами

Обновлено в 04:53
Общество

Близнецов ждут финансовые трудности, Весы поверят в любовь: прогноз таролога

Неделя ознаменована трудными начинаниями в профессиональной деятельности. В конце месяца можно ждать денежных поступлений.
Обновлено в 06:15
Общество

Россиянам запретят покупать алкоголь ради пожарной безопасности

На территории города Курган и в четырех районах Курганской области будет установлен запрет на продажу алкогольных напитков в связи с введением особого противопожарного режима.
Обновлено в 09:15
Авто

В немецких СМИ высказались о перспективах Lada на европейском рынке

Как сообщает Российская Газета, в статье немецкого издания идет речь о перспективах современных моделей АвтоВАЗа на рынке Германии.
Обновлено в 09:19
Футбол

«Зенит» предложил 6 млн евро за полузащитника «Фенербахче»

По данным турецких СМИ, "Зенит" уже сделал предложение по хавбеку в размере 6 млн евро.
Обновлено в 08:17
Общество

В России стали в 30 раз чаще штрафовать за нацистскую символику

Судебная статистика отмечает серьезный рост числа россиян, привлеченных к ответственности за применение нацистской символики.
Обновлено в 06:07
Политика

На Украине предложили отдать под суд ветеранов Красной армии

На Украине предложили судить ветеранов Великой отечественной войны, как это "делается во всех нормальных странах".
Обновлено в 07:45
Происшествия

Депутат Госдумы прокомментировал данные о стрельбе из автомата

Обновлено в 09:10
Шоу-бизнес

Лариса Долина похудела после болезни

Лариса Долина улетела в солнечную Армению. 63-летняя певица появилась на первомайском концерт в обтягивающем платье, расшитом камнями.
Обновлено вчера в 11:00
Происшествия

В жилом доме на Украине прогремел взрыв. Есть погибший

Взрыв в жилом доме в Киевской области унес жизнь одного и привел к тяжелым последствиям для еще троих пострадавших, информирует 5 мая телеканал «112.Украина» со ссылкой на пресс-службу местной полиции.
Обновлено в 07:10
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное