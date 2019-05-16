Футбол
Арсенал (Тула) — Краснодар 0:3Sportbox.RU 11:22
Чемпионат России, сегодня
Стадион «Арсенал»
|55′
Сергей Петров
|59′
Шарль Каборе
|60′
Урош Спаич
Абдул Кадири Мохаммед
Игорь Горбатенко
|63′
Георгий Костадинов
|67′
|68′
Маурисио Перейра
|74′
Вандерсон Соуза
Магомед Сулейманов
|76′
Матвей Сафонов
|77′
Юрий Газинский
Йоун Гудни Фьоулюсон
|82′
Ари
|86′
Сергей Петров
Дмитрий Стоцкий
Арсенал (Тула)
Расстановка 4‑3‑3
36
Левашов
9
Комбаров
6
Беляев
8
Григалава
21
Альварес
23
Горбатенко
11
Ткачев
70
Костадинов
10
Кангва
22
Лесовой
19
Мирзов
39
Сафонов
89
Стоцкий
4
Мартынович
5
Спаич
6
Рамирес
3
Фьоулюсон
77
Каборе
33
Перейра
93
Сулейманов
9
Ари
16
Классон
Краснодар
Расстановка 4‑4‑2
«Краснодар» на выезде нанес поражение тульскому «Арсеналу» в матче 29-го тура чемпионата России. В первом тайме зрители не увидели забитых мячей, а во второй половине игры «быки» обеспечили себе победу и место в Лиге чемпионов, что случилось с командой впервые в истории.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7246 источников, обновлено в 19:53, Ашберн
Гаджеты
Huawei лишится Android из-за Трампа
Смартфоны Huawei перестанут получать обновления Android, а следующие поколения смартфонов компании не будут иметь доступ к сервисам Google, включая магазин приложений Google Play, браузер Chrome, почтового клиента Gmail, YouTube и карты, пишет агентство.
Обновлено в 16:33
Политика
Бездомные заблокировали аэропорт в Париже
Несколько сотен бездомных заполонили терминал 2 аэропорта Руасси с целью осудить постоянные высылки и обращение с ними, — написал журналист интернет-издания Brut Реми Бюизин в Twitter.
Обновлено в 15:07
Происшествия
Появилось видео с изъятыми у полковников ФСБ 12 млрд руб
Изъятая сумма является рекордной и превосходит сумму, изъятую у полковника антикоорупционного главка МВД Дмитрия Захарченко (у семьи Захарченко нашли наличные на 8,5 млрд руб.).
Обновлено вчера в 20:57
Футбол
ЦСКА и «Спартак» лишились шансов на попадание в ЛЧ
19 мая футбольный клуб «Краснодар» в матче 29 тура чемпионата России (ЧР) разгромил в гостях «Арсенал» — 3:0 ‑ и впервые в истории гарантировал себе участие в Лиге чемпионов (ЛЧ).
Обновлено в 12:54
Транспорт
Движение грузовиков по трассам временно ограничат в России
На ряде российских дорог будет ограничено движение большегрузного транспорта в дневное время, когда температура воздуха будет превышать 32°C. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на приказ Росавтодора.
Обновлено в 03:07
Энергетика
Новак допустил возникновение дефицита нефти на мировом рынке
Летом на мировом рынке может возникнуть дефицит нефти.
Обновлено в 14:13
Единоборства
Уайлдер нокаутировал Бризила и защитил титул WBC
Американец Деонтей Уайлдер победил соотечественника Доминика Бризила и защитил титул чемпиона мира в тяжелом весе по версии Всемирного боксерского совета (WBC).
Обновлено в 00:41
Шоу-бизнес
Откровенное декольте Эмбер Херд остановило движение в Каннах
Появление на улице голливудской дивы парализовало движение: актрису снимали не только папарацци, но и прохожие, моментально вытащившие свои мобильные телефоны и направившие камеры на Эмбер.
Обновлено в 19:45
Авто
Новый Land Rover Defender замечен на дорогах Индии
Британский внедорожник был замечен на дорогах Индии. По фотографиям видно, что новинка сохранила общие черты.
Обновлено в 05:29
Музыка
AFP: умер певец Нильда Фернандез
Франко-испанский шансонье, обладатель редкого мужского альта Нильда Фернандез скончался на юге Франции в возрасте 61 года.
Обновлено в 18:04
Футбол
Месси стал лучшим бомбардиром чемпионата Испании в шестой раз
Как сообщает Gracenote Live, 31-летний футболист стал лучшим бомбардиром Примеры уже в шестой раз, таким образом повторив рекорд легендарного нападающего "Атлетико" Тельмо Сарры.
Обновлено в 13:14
Происшествия
В Хабаровске задержали подозреваемых в хищении $1,9 млрд китайцев
Сотрудники правоохранительных органов задержали в хабаровском аэропорту по запросу Китая двух иностранных граждан.
Обновлено в 10:20
Шоу-бизнес
Вера Брежнева повеселилась на вечеринке с Константином Меладзе
Вера Брежнева поделилась фотографиями, где они с Константином Меладзе весело проводят время в Центральном Доме Литератора.
Обновлено в 10:00
Армия и оружие
Американских военных и дипломатов накрыли ракетным и миномётным огнём
Территорию американского посольства обстреляли плотным ракетным и миномётным огнём.
Обновлено в 14:24
Футбол
Глушаков: Каррера сказал в раздевалке, что пощады не будет
Обновлено в 16:38
Авто
Составлен рейтинг подержанных купе и кабриолетов по цене Lada Granta
Портал «РГ» назвал пять кабриолетов и купе на вторичном рынке, которые можно приобрести примерно за ту же стоимость, что и новую Lada Granta.
Обновлено в 14:14
Происшествия
В Бразилии 11 человек погибли в результате стрельбы в баре
В Бразилии 11 человек были убиты во время стрельбы в баре в городе Белен в штате Пара на севере страны.
Обновлено в 19:31
Политика
Депутат Госдумы: российские паспорта начнут выдавать в Приднестровье
По словам депутата Госдумы РФ от партии "Единая Россия" Александра Ярошука, правительство страны в ближайшее время примет решение о выдаче российских паспортов в Приднестровье.
Обновлено в 19:29
Политика
Пашинян объявил о «втором этапе революции» в Армении
Премьер-министр Армении Никол Пашинян анонсировал начало "второго этапа революции" в Армении.
Обновлено в 14:31
Баскетбол
Клайберн признан MVP «Финала четырех» Евролиги
Обновлено в 16:56
Хоккей
Тренер сборной Швейцарии назвал причину поражения в матче с Россией
Наставник швейцарской команды Патрик Фишер рассказал, почему его подопечные проиграли сборной России в матче группового этапа чемпионата мира по хоккею, который проходит в Словакии.
Обновлено в 18:23
Политика
Порошенко о самом обидном: «Не удалось установить мир»
19 мая действующий президент Украины Пётр Порошенко на странице в соцсети Twitter сообщил, что политик Владимир Зеленский, победивший во втором туре президентских выборов на Украине, уже 20 мая официально возглавит страну.
Обновлено в 12:36
Спорт
Российские гимнастки выиграли чемпионат Европы
Обновлено в 02:21
Общество
Сахалинцы и курильчане могут взглянуть на свою трудовую жизнь онлайн
Ранее справка содержала только информацию об общем стаже: если гражданин не увидит в справке данных о продолжительности периодов работы, учитываемых для целей досрочного назначения страховой пенсии по старости, не стоит беспокоиться, данная информация отразится в справке позже.
Обновлено в 18:39
Кино
Ален Делон получил почетную «Золотую пальмовую ветвь»
Обновлено в 17:14
Авто
Эксперты назвали десятку самых надежных подержанных машин
Четверо из десяти опрошенных владельцев Toyota Yaris ответили, что ценят в этом автомобиле прежде всего высокую надежность.
Обновлено в 08:09
Экономика
NYT: Deutsche Bank не отправил минфину США отчет по Трампу
Deutsche Bank не стал в 2016-2017 годы направлять минфину США отчет по финансовым переводам американского лидера Дональда Трампа.
Обновлено в 18:32
Наука
Поляризация света протопланетных дисков укажет на аксионы
Японские физики предложили новый метод поиска аксионов, основанный на колебаниях поляризации протопланетных дисков.
Обновлено 17 мая в 05:58