Футбол

Арсенал (Тула) — Краснодар 0:3Sportbox.RU 11:22

Арсенал (Тула) — Краснодар
0 – 3
Матч завершён
Чемпионат России, сегодня
Стадион «Арсенал»
55′
Сергей Петров
59′
Шарль Каборе
60′
Урош Спаич
Абдул Кадири Мохаммед
Игорь Горбатенко
63′
Георгий Костадинов
67′
68′
Маурисио Перейра
74′
Вандерсон Соуза
Магомед Сулейманов
76′
Матвей Сафонов
77′
Юрий Газинский
Йоун Гудни Фьоулюсон
82′
Ари
86′
Сергей Петров
Дмитрий Стоцкий
«Краснодар» на выезде нанес поражение тульскому «Арсеналу» в матче 29-го тура чемпионата России. В первом тайме зрители не увидели забитых мячей, а во второй половине игры «быки» обеспечили себе победу и место в Лиге чемпионов, что случилось с командой впервые в истории.
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