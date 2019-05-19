Футбол

Арсенал (Тула) — Краснодар 0:3Спорт-Экспресс 06:22

Арсенал (Тула) — Краснодар
0 – 3
Матч завершён
Чемпионат России, сегодня
Стадион «Арсенал»
55′
Сергей Петров
59′
Шарль Каборе
60′
Урош Спаич
Абдул Кадири Мохаммед
Игорь Горбатенко
63′
Георгий Костадинов
67′
68′
Маурисио Перейра
74′
Вандерсон Соуза
Магомед Сулейманов
76′
Матвей Сафонов
77′
Юрий Газинский
Йоун Гудни Фьоулюсон
82′
Ари
86′
Сергей Петров
Дмитрий Стоцкий
Тульский "Арсенал" одержал победу над "Краснодаром" (1:0) в матче 29-го тура молодежного первенства чемпионата России. Единственный гол забил нападающий Артем Максименко.
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