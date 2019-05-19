Футбол

Арсенал (Тула) — Краснодар 0:1 (2-й тайм)Спорт-Экспресс 06:22

Арсенал (Тула) — Краснодар
0 – 1
2-й тайм
Чемпионат России
Стадион «Арсенал»
55′
Сергей Петров
59′
Шарль Каборе
60′
Урош Спаич
Абдул Кадири Мохаммед
Игорь Горбатенко
63′
Тульский "Арсенал" одержал победу над "Краснодаром" (1:0) в матче 29-го тура молодежного первенства чемпионата России. Единственный гол забил нападающий Артем Максименко.
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