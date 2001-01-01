Футбол
Арсенал (Тула) — Динамо 1:1Вести.Ru 13:31
Чемпионат России, сегодня
Стадион «Арсенал»
|16′
Мигел Филипе Кардозу
|41′
Мигел Филипе Кардозу
|58′
Заурбек Плиев
|61′
Роман Евгеньев
|71′
Мигел Филипе Кардозу
Кирилл Панченко
Lameck Banda
Александру Тудорие
|73′
|80′
Артур Юсупов
Самба Соу
Гия Григалава
|84′
|87′
Рамиль Шейдаев
Вячеслав Грулев
Арсенал (Тула)
Расстановка 4‑3‑3
36
Левашов
9
Комбаров
8
Григалава
6
Беляев
21
Альварес
11
Ткачев
70
Костадинов
23
Горбатенко
30
Tudorie
10
Кангва
22
Лесовой
1
Шунин
2
Морозов
44
Шуньич
24
Евгеньев
3
Плиев
8
Панченко
27
Соу
11
Шиманьский
5
Тетте
22
Жоаозиньо
20
Грулев
Динамо
Расстановка 4‑5‑1
В Туле матчем межу "Арсеналом" и московским "Динамо" стартовал чемпионат России по футболу 2019/20. Первый мяч нового турнира забил динамовец Мигел Кардозу. На 16 минуте португальский легионер "Динамо" Мигел Кардозу нанес точный удар по воротам "Арсенала".
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