Футбол
«Арсенал» Тула – «Динамо». Текстовая трансляция начнется в 20:00Sports.ru 04:15
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Юрий Зайцев об игре «Арсенала» и «Динамо» : Победит тот, кто перебегает соперника
Тульские новости05:17
Арсенал Тула - Динамо М ~ прогноз на матч РПЛ: каким получится стартовый поединок чемпионата?
Sport-placeвчера в 07:29
«Арсенал Тула» — «Динамо». Прогноз (к. 2.18) и ставки на матч 1 тура РПЛ 12 июля 2019 года
LiveSport.ruвчера в 06:48
Автоматически обработано 7320 источников, обновлено в 05:52, Вашингтон
Космос
Обнаружены две сверхмассивные черные дыры на пути к столкновению
Обновлено вчера в 05:20
Происшествия
В Челябинской области молния убила купавшуюся в озере женщину
Купавшаяся в озере Шантрапай в Челябинской области женщина погибла от удара молнии во время грозы, сообщил ТАСС в пятницу следователь Коркинского следственного отдела СУ СК России Роман Смирнов.
Обновлено в 03:24
Авто
Опубликованы первые «живые» фото Lada Xray Cross с вариатором
В Интернете были размещены первые «живые» фотоснимки отечественной модели Lada XRay Cross, оснащенной вариатором Jatco JF015E.
Обновлено вчера в 05:47
Авто
О каком автомобиле мечтают россияне в 2019 году
Обновлено в 04:29
Политика
Раскрыта атмосфера разговора Путина и Зеленского
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков рассказал о деталях первого телефонного разговора президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского, передает РИА "Новости".
Обновлено в 05:21
Наука
Пользователей соцсетей поразила смертельная схватка двух белых акул
В Сети появилось видео сражения двух белых акул.
Обновлено в 05:16
Армия и оружие
Россия начала поставки С-400 в Турцию
Обновлено в 04:08
Происшествия
Американского певца Ар Келли арестовали по делу о детской порнографии
Американский R&B певец Ар Келли (R Kelly) был арестован в Чикаго по делу о детской порнографии и препятствовании правосудию.
Обновлено в 02:52
Религия
Православные отмечают день апостолов Петра и Павла
Обновлено в 00:58
Политика
Слова Меркель во время приступа дрожи прочитали по губам
Специалист по чтению по губам Джудит Хартер выяснила, какие слова повторяла канцлер Германии Ангела Меркель во время третьего приступа дрожи.
Обновлено вчера в 15:43
Шоу-бизнес
Врач Алибасова заявила, что продюсер лечился от похмелья
Обновлено в 04:50
Политика
Замгенпрокурора РФ Владимир Малиновский подал в отставку
Заместитель генерального прокурора России Владимир Малиновский подал в отставку.
Обновлено в 04:16
Политика
Среди подписей за кандидатов в Мосгордуму нашли «мёртвые души»
Среди подписей за некоторых кандидатов в депутаты Мосгордумы обнаружены подписи избирателей, которые уже умерли.
Обновлено в 04:56
Политика
Главу Счетной палаты края отправили в отставку
Председателя Счетной палаты Красноярского края Татьяну Давыденко отправили в отставку.
Обновлено вчера в 04:22
Шоу-бизнес
Юрию Шатунову будет проведена ещё одна операция
К сожалению, ситуация ухудшилась, из-за чего артиста срочно госпитализировали. Ему провели операцию в одной из столичных клиник.
Обновлено вчера в 10:05
Происшествия
США показали видео перехвата в Тихом океане судна с 7 т кокаина
Всего, как уточняется в пресс-релизе береговой охраны США, три катера USCG изъяли с мая по июль 2019 в международных водах в восточной части Тихого океана более 17 т кокаина и более 400 кг марихуаны на общую сумму $569 млн.
Обновлено вчера в 22:50
Происшествия
В США два подростка пытались проникнуть в ядерный центр
Два подростка пытались пробраться на территорию ядерного исследовательского центра в Калифорнии.
Обновлено вчера в 16:17
Общество
Владимирцы пикетируют скандальную выставку
Отмечается, что на выставке представлены полотна и работы художников, рассказывающие об интимной жизни и ее всевозможных проявлениях.
Обновлено вчера в 13:06
Общество
Сколько еще ждать сказки? Инвестор назвал новый срок создания уральского Диснейленда
Обновлено в 05:20
Происшествия
В Минэкологии назвали точную причину пожара на ТЭЦ в Мытищах
Ранее предварительной причиной возгорания в МЧС называли прорыв газопровода, а источники СМИ — изношенность трубы.
Обновлено в 04:39
Происшествия
Против спасавшего свой дом от наводнения мэра возбудили дело
Уголовное дело возбудили против главы Нижнеудинского района Сергея Худоногова, который использовал коммунальную технику на своем участке с целью ликвидации последствий наводнения.
Обновлено в 04:10
Общество
Когда исчезнут самые массовые профессии в России
Уже через десять лет профессии водителя и продавца - самые массовые в России - могут исчезнуть.
Обновлено в 05:01
Здоровье
850 человек заболели геморрагической лихорадкой в российском регионе
В Саратовской области диагноз геморрагическая лихорадка с почечным синдромом (ГЛПС) поставили почти 850 жителям, передает "Интерфакс".
Обновлено в 04:36
Происшествия
Ребенок выпал с балкона восьмого этажа отеля в Сочи
Полуторагодовалая девочка вечером 11 июля выпала с балкона отеля в Сочи, облокотившись на стеклянное ограждение.
Обновлено в 05:18
Политика
В правительстве поддержали запрет на уничтожение санкционных продуктов
В июне Роспотребнадзор предложил разработать нормативно-правовые акты, которые запретят захоронение и уничтожение продуктов, пригодных для употребления в пищу.
Обновлено вчера в 23:45
Экономика
Руководство ФРС не дает прогнозов относительно решения о ставке
Глава ФРС Джером Пауэлл в четверг вновь подтвердил готовность Федрезерва снизить базовую процентную ставку позднее в этом месяце, чтобы поддержать экономику в условиях ослабления глобального роста и неопределенности, связанной с торговыми спорами.
Обновлено в 03:29
Авто
«Яндекс» сделал беспилотник на базе Hyundai Sonata
Российская компания намерена вывести на дороги общего пользования более сотни беспилотников до конца нынешнего года, в том числе автомобили на базе Hyundai Sonata 2020.
Обновлено вчера в 07:01