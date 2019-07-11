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Происшествия В Челябинской области молния убила купавшуюся в озере женщину Купавшаяся в озере Шантрапай в Челябинской области женщина погибла от удара молнии во время грозы, сообщил ТАСС в пятницу следователь Коркинского следственного отдела СУ СК России Роман Смирнов.

Авто Опубликованы первые «живые» фото Lada Xray Cross с вариатором В Интернете были размещены первые «живые» фотоснимки отечественной модели Lada XRay Cross, оснащенной вариатором Jatco JF015E.

Политика Раскрыта атмосфера разговора Путина и Зеленского Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков рассказал о деталях первого телефонного разговора президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского, передает РИА "Новости".

Происшествия Американского певца Ар Келли арестовали по делу о детской порнографии Американский R&B певец Ар Келли (R Kelly) был арестован в Чикаго по делу о детской порнографии и препятствовании правосудию.

Политика Слова Меркель во время приступа дрожи прочитали по губам Специалист по чтению по губам Джудит Хартер выяснила, какие слова повторяла канцлер Германии Ангела Меркель во время третьего приступа дрожи.

Политика Замгенпрокурора РФ Владимир Малиновский подал в отставку Заместитель генерального прокурора России Владимир Малиновский подал в отставку.

Политика Среди подписей за кандидатов в Мосгордуму нашли «мёртвые души» Среди подписей за некоторых кандидатов в депутаты Мосгордумы обнаружены подписи избирателей, которые уже умерли.

Политика Главу Счетной палаты края отправили в отставку Председателя Счетной палаты Красноярского края Татьяну Давыденко отправили в отставку.

Шоу-бизнес Юрию Шатунову будет проведена ещё одна операция К сожалению, ситуация ухудшилась, из-за чего артиста срочно госпитализировали. Ему провели операцию в одной из столичных клиник.

Происшествия США показали видео перехвата в Тихом океане судна с 7 т кокаина Всего, как уточняется в пресс-релизе береговой охраны США, три катера USCG изъяли с мая по июль 2019 в международных водах в восточной части Тихого океана более 17 т кокаина и более 400 кг марихуаны на общую сумму $569 млн.

Происшествия В США два подростка пытались проникнуть в ядерный центр Два подростка пытались пробраться на территорию ядерного исследовательского центра в Калифорнии.

Общество Владимирцы пикетируют скандальную выставку Отмечается, что на выставке представлены полотна и работы художников, рассказывающие об интимной жизни и ее всевозможных проявлениях.

Происшествия В Минэкологии назвали точную причину пожара на ТЭЦ в Мытищах Ранее предварительной причиной возгорания в МЧС называли прорыв газопровода, а источники СМИ — изношенность трубы.

Происшествия Против спасавшего свой дом от наводнения мэра возбудили дело Уголовное дело возбудили против главы Нижнеудинского района Сергея Худоногова, который использовал коммунальную технику на своем участке с целью ликвидации последствий наводнения.

Общество Когда исчезнут самые массовые профессии в России Уже через десять лет профессии водителя и продавца - самые массовые в России - могут исчезнуть.

Здоровье 850 человек заболели геморрагической лихорадкой в российском регионе В Саратовской области диагноз геморрагическая лихорадка с почечным синдромом (ГЛПС) поставили почти 850 жителям, передает "Интерфакс".

Происшествия Ребенок выпал с балкона восьмого этажа отеля в Сочи Полуторагодовалая девочка вечером 11 июля выпала с балкона отеля в Сочи, облокотившись на стеклянное ограждение.

Политика В правительстве поддержали запрет на уничтожение санкционных продуктов В июне Роспотребнадзор предложил разработать нормативно-правовые акты, которые запретят захоронение и уничтожение продуктов, пригодных для употребления в пищу.

Экономика Руководство ФРС не дает прогнозов относительно решения о ставке Глава ФРС Джером Пауэлл в четверг вновь подтвердил готовность Федрезерва снизить базовую процентную ставку позднее в этом месяце, чтобы поддержать экономику в условиях ослабления глобального роста и неопределенности, связанной с торговыми спорами.