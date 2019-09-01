В воскресенье 1 сентября на главном стадионе Тулы состоится матч «Арсенал» — ЦСКА. Команды — соседи по таблице, так как у них по 13 очков. По мнению пресс-службы тульских футболистов шансы на победу примерно равны.

Кино «Джокеру» аплодировали в Венеции восемь минут Как сообщает Deadline, после состоявшейся на смотре премьеры фильма о появлении одного из самых известных суперзлодеев вселенной DC зал аплодировал восемь минут.

Общество Власти Москвы ответили на сообщения об отмене школьных линеек Глава департамента образования Москвы Исаак Калина заявил, что отмена школьных линеек не входит в компетенцию ведомства.

Политика Захарова ответила на отказ Польши приглашать Россию на годовщину войны Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала решение Польши не приглашать Россию на мероприятия по случаю годовщины начала Второй мировой войны, назвав положение Варшавы глупым.

Происшествия В Башкирии арестовали мать, обвиняемую в убийстве годовалого сына 28-летней жительнице Дюртюлинского района предъявили обвинение в убийстве собственного сына. Об этом сообщили в управлении СК по Башкирии.

Экономика Дерипаска рассказал рабочим ГАЗа о надвигающемся мировом кризисе Бизнесмен сообщил рабочим, что санкции надолго и компании остается лишь бороться за продление лицензий Управления по контролю над иностранными активами (OFAC) Министерства финансов США — дедлайна, до которого будет возможно совершать сделки с группой ГАЗ, не опасаясь действия санкций.

Общество Минтруд посчитал число работающих пенсионеров в России Российский министр труда и социальной защиты Максим Топилин рассказал, что в настоящее время в стране находятся на пенсии и работают 7,3 миллиона человек.

Происшествия Вторая гонка «Формулы-2» в Бельгии отменена в память о Юбере Организаторы «Формулы-2» отменили вторую гонку, которая должна была пройти в рамках этапа в Бельгии, в связи с гибелью французского пилота Антуана Юбера.

Политика На острове Ольхон на Байкале установили бюст Владимира Путина Жители Ольхона с весны протестуют против расширения границ Байкальского национального парка за счет включения в него населенных пунктов.

Единоборства Поветкин по очкам победил Фьюри Александр Поветкин по очкам выиграл у Хьюи Фьюри на вечере профессионального бокса в Лондоне.

Политика Новый премьер Украины прокатился на самокате по зданию правительства Новый премьер Украины Алексей Гончарук поздравил школьников с началом учебного года и прокатился по зданию кабмина на электросамокате, видео опубликовано на его странице в соцсети Facebook.

Музыка Филипп Киркоров не попал в фонограмму во время выступления Певец Филипп Киркоров, выступая на сцене "Новой волны", не попал в фонограмму. В Сети опубликовали видео, на котором виден конфуз Киркорова.

Политика Грузинские силовики сбили беспилотник Южной Осетии на линии границы Беспилотный летательный аппарат, патрулировавшй границу с Грузией в окрестностях населенного пункта Уиста, был сбит в воскресенье грузинской стороной, сообщили в Комитете госбезопасности (КГБ) закавказской республики.

Общество Ураган «Дориан» усилился до максимальной категории Ураган «Дориан» усилился до максимальной, пятой категории, сообщили в Национальном центре по наблюдению за ураганами США.

Происшествия Близкие погибших во время теракта в Беслане вспомнили дни трагедии Близкие и родственники людей, которые погибли и были ранены 15 лет назад во время теракта в школе Беслана, поделились своими воспоминаниями о дне трагедии.

Политика Зеленский назвал «Северный поток-2» угрозой для Европы Ранее сообщалось, что "Северный поток-2" построен на три четверти Президент Украины Владимир Зеленский заявил "об угрозе Европе" из-за "Северного потока-2", сообщает 24tv.ua.

Футбол Шкртел расторг контракт с «Аталантой» спустя три недели после перехода Защитник «Аталанты» Мартин Шкртел покинет клуб из Бергамо. Об этом сообщает La Gazzetta dello Sport.

Здоровье Украинцы и европейцы едут в Крым ради пластических операций Школа пластической хирургии в Крыму имеет опыт многих десятилетий, это хорошая школа.

Происшествия Фанаты ЦСКА перекрыли улицу Первомайскую в Туле Болельщики московского ЦСКА перед матчем с "Арсеналом" перекрыли улицу Первомайскую.