Футбол
MySLO.ruАрсенал (Тула) — ЦСКА 1:1 (2-й тайм)
Чемпионат России
Стадион «Арсенал»
Даниил Лесовой
|10′
|17′
Ильзат Ахметов
Горан Чаушич
|41′
|43′
Яка Бийол
Такума Нисимура
|48′
Иван Обляков
Арсенал (Тула)
Расстановка 4‑3‑3
36
Левашов
9
Комбаров
6
Беляев
8
Григалава
21
Альварес
11
Ткачев
20
Чаушич
23
Горбатенко
27
Ломовицкий
48
Луценко
22
Лесовой
35
Акинфеев
27
Гогуа
78
Дивеев
23
Магнуссон
2
Фернандес
7
Ахметов
98
Обляков
20
Кучаев
8
Влашич
9
Чалов
19
Нисимура
ЦСКА
Расстановка 3‑4‑3
В воскресенье 1 сентября на главном стадионе Тулы состоится матч «Арсенал» — ЦСКА. Команды — соседи по таблице, так как у них по 13 очков. По мнению пресс-службы тульских футболистов шансы на победу примерно равны.
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