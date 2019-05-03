Футбол

«Арсенал» - «Локомотив»: прогноз на матч чемпионата России по футболуSputnik Грузия вчера в 10:01

Арсенал (Тула) — Локомотив
сегодня
в 12:00
Чемпионат России
Стадион «Арсенал»
"Арсенал" во второй части чемпионата смотрится просто великолепно – ни одного поражения в девяти матчах подряд (пять побед и четыре ничьи).
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«В центре внимания» матч Арсенал – Локомотив. Чья беспроигрышная серия прервётся в Туле?

Букмекеры.рф04:02

«Арсенал» - «Локомотив»: прогноз на матч чемпионата России по футболу

Sputnik Грузиявчера в 10:01

«Арсенал» Тула — «Локомотив». Прогноз (к. 1.77) и ставки на матч чемпионата России по футболу 4 мая 2019 года

LiveSport.ru02 мая в 22:00

«Арсенал» - «Локомотив»: конец удачной серии «канониров»?

Все про Спорт рувчера в 10:01

Арсенал Тула - Локомотив ~ прогноз на матч РПЛ: беспроигрышная серия Локо продлится?

Sport-place02 мая в 02:00
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Автоматически обработаны 7332 источника, обновлено в 06:28, Ашберн
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В США Boeing 737 с сотней пассажиров на борту упал в реку

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Здоровье

Россияне не могут вернуться домой из Монголии из-за карантина по чуме

Из-за введенного на западе Монголии карантина после случаев заражения чумой почти 17 россиян не могут вернуться на родину.
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Смартфон Huawei Mate 30 Pro оснастят большим экраном

Новый смартфон Huawei Mate 30 Pro оснастят большим экраном без рамок с диагональю 6,7 дюймов.
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Политика

Зеленский встретится с лидерами фракций в Раде

Избранный президент Украины Владимир Зеленский 4 мая проведёт первую встречу с лидерами парламентских фракций.
Обновлено в 05:43
Политика

Посол США в Германии возмутился политикой Европы в отношении РФ

Посол США в Германии Ричард Гренелл назвал немыслимой политику ЕС в отношении России.
Обновлено вчера в 20:44
Авто

Появились фото таинственного внедорожника УАЗ-3172

Журнал «За рулем» напомнил об одной из самых перспективных моделей в истории Ульяновского автозавода – внедорожнике УАЗ-3172.
Обновлено вчера в 12:10
Энергетика

Украина оценила потери от остановки транзита российской нефти в $1 млн

Украинская нефтегазовая компания «Укртранснафта» от остановки транзита российской нефти по нефтепроводу «Дружба» недополучила 29,2 млн грн (около $1 млн) выручки.
Обновлено вчера в 19:02
Политика

Группу по расследованию преступлений Порошенко создали на Украине

На Украине создали группу специалистов, которая займется расследованием преступлений президента Петра Порошенко и людей из его окружения.
Обновлено в 04:16
Футбол

Криштиану Роналду спас свою команду от поражения в туринском дерби

Обновлено вчера в 17:59
Политика

В Крыму из-за потока украинцев усилен режим работы

Поток пассажиров через границу Украины с Крымом вырос в два-три раза во время праздников.
Обновлено в 06:07
Гаджеты

Получить с выгодой Samsung или Huawei по программе Трейд-ин можно еще несколько дней в МегаФоне

Буквально несколько дней осталось до завершения акций от компании МегаФон.
Обновлено вчера в 07:10
Космос

SpaceX запустила корабль Dragon к МКС

Американская компания SpaceX осуществила запуск ракеты-носителя Falcon 9 с грузовым космическим кораблем Dragon к Международной космической станции (МКС).
Обновлено в 03:00
Экономика

В Центробанке Эстонии остался один слиток золота

Обновлено вчера в 18:06
Армия и оружие

Северная Корея запустила ракеты малой дальности в Японское море

Обновлено в 03:06
Происшествия

Опубликовано видео с места ДТП, где погибли комики из Stand Up

В Сети появилось видео крупной аварии в Краснодарском крае, в которой погибли комики проекта Stand Up Денис Маловичко и Елена Зуева.
Обновлено в 06:14
Гаджеты

Рынок «умных часов» вырос на 48%

Глобальные поставки «умных часов» выросли на 48% по итогам первого квартала в годовом исчислении.
Обновлено вчера в 02:02
Политика

США пригрозили санкциями за помощь в расширении иранской АЭС в Бушере

Оказание помощи в деле расширения иранской АЭС "Бушер" за пределы существующего реакторного блока может подпасть под действие односторонних американских санкций.
Обновлено вчера в 19:17
Футбол

Хави станет главным тренером «Аль-Садда»

Чемпион мира и Европы Хави станет главным тренером катарского «Аль-Садда».
Обновлено в 05:25
Политика

Заседание трибунала по делу украинских моряков состоится 10 мая

Международный трибунал по делу задержанных в России украинских моряков состоится 10 мая в Гамбурге.
Обновлено вчера в 09:13
Армия и оружие

Израильские военные засекли пуски 90 ракет из сектора Газа

Израильские военные засекли в субботу пуски порядка 90 ракет из сектора Газа, перехватили "десятки" из них и отвечают авиаударами и огнем танков, сообщила армейская пресс-служба.
Обновлено в 04:27
Единоборства

Альварес и Джейкобс устроили потасовку на взвешивании

Чемпион мира по версиям WBA Super и WBC Сауль Альварес и чемпион мира по версии IBF Дэниел Джейкобс чуть не подрались на церемонии взвешивания перед поединком, передает "Советский спорт".
Обновлено в 05:23
Политика

В Госдуме ответили на слова депутата Рады о «братском народе»

Депутат Госдумы от Республики Крым Руслан Бальбек прокомментировал RT слова депутата Верховной рады от партии «Батькивщина» Ивана Крулько о том, что украинцы «вновь станут братским народом» для русских, когда согласятся стать вассалами России.
Обновлено в 03:02
Музыка

Сергей Лазарев полетел на конкурс «Евровидение-2019» в Израиль

Российский музыкант Сергей Лазарев отправился в Израиль для участия в конкурсе «Евровидение-2019», об этом 4 мая сообщил артист на своей странице в Instagram.
Обновлено в 04:38
Политика

КГБ Белоруссии впервые прокомментировал задержание «агента ФСБ»

Ранее 1 мая «Росбалт» со ссылкой на источник в белорусских силовых структурах сообщил, что Втюрин был задержан за деятельность в интересах ФСБ и Федеральной службы охраны России.
Обновлено в 04:44
Политика

Порошенко заявил о преимуществах украинского паспорта перед российским

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что преимуществом украинского паспорта перед российским является возможность свободно посетить большее количество стран.
Обновлено в 03:34
Шоу-бизнес

Ставший вторым на шоу «Голос» положительно оценил проигрыш дочери Алсу

В финале шоу победила дочь Алсу Микелла Абрамова, однако после голосования гендиректор «Первого канала» Константин Эрнст заявил, что активность звонков и СМС «в поддержку одного из участников» превысила количество голосов в пользу других конкурсантов.
Обновлено в 05:47
Происшествия

Российский военный погиб из-за взрыва на полигоне

В Свердловской области на полигоне произошел взрыв, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу Центрального военного округа.
Обновлено в 04:51
Авто

На покупку иномарок в России потрачено более 500 млрд рублей

Лидирует в этом рейтинге KIA – продукция корейской марки за отчетный период обошлась россиянам в 70 млрд рублей.
Обновлено в 02:00
Политика

Путин и Трамп провели телефонный разговор

Президент РФ Владимир Путин и глава США Дональд Трамп провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили ряд международных проблем.
Обновлено вчера в 12:51
Культура

Историки из разных стран приедут в Крым на конференцию про Ялту

Во время своего посещения Крыма британцы планируют посетить обелиск англичанам, погибшим в Балаклавском сражении во время Крымской войны в 1854 году, а также принять участие в шествии "Бессмертный полк".
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