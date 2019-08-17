Футбол
Арсенал - Бёрнли: где смотреть матчЕвро-футбол.ру вчера в 19:17
Александр Ляказетт
|13′
Пьер-Эмерик Обамеянг
|38′
|43′
Эшли Барнс
Райсс Нелсон
Николас Пепе
|46′
|61′
Крис Вуд
Джей Родригес
Пьер-Эмерик Обамеянг
|64′
Александр Ляказетт
Сеад Колашинац
|71′
|72′
Йоханн Берг Гудмундссон
Аарон Леннон
Дани Себальос
Лукас Торрейра
|83′
Давид Луиз
|90′+1′
|90′+5′
Эшли Барнс
|69%
|Владение мячом
|31%
|84%
|Процент точных передач
|65%
|3
|Удары в сторону ворот
|8
|9
|Удары в створ ворот
|2
|3
|Сейвы вратарём
|8
|5
|Офсайды
|1
|10
|Угловые
|7
|11
|Отборы
|6
|13
|Фолы
|11
|2
|Желтые карточки
|1
|–
|Красные карточки
|–
Арсенал
Расстановка 4‑5‑1
1
Лено
15
Мэйтленд-Найлс
5
Папастатопулос
23
Луиз
18
Монреаль
14
Обамеянг
11
Торрейра
28
Уиллок
29
Гендузи
19
Пепе
31
Колашинац
1
Поуп
2
Лоутон
5
Тарковски
6
Ми
23
Питерс
25
Леннон
18
Вествуд
4
Корк
11
Макнил
19
Родригес
10
Барнс
Бернли
Расстановка 4‑4‑2
В Лондоне на "Эмирейтс" начинается второй тур Премьер-лиги, в котором к "Арсеналу" пожалует "Бёрнли".
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«Арсенал» — «Бернли». Прогноз (к. 2.70) и ставки на матч английской Премьер-лиги 17 августа 2019 года
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