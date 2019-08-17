Футбол

Арсенал - Бёрнли: где смотреть матчЕвро-футбол.ру вчера в 19:17

Арсенал — Бернли
2 – 1
Матч завершён
Чемпионат Англии, сегодня
Стадион «Эмирейтс»
Александр Ляказетт
13′
Пьер-Эмерик Обамеянг
38′
43′
Эшли Барнс
Райсс Нелсон
Николас Пепе
46′
61′
Крис Вуд
Джей Родригес
Пьер-Эмерик Обамеянг
64′
Александр Ляказетт
Сеад Колашинац
71′
72′
Йоханн Берг Гудмундссон
Аарон Леннон
Дани Себальос
Лукас Торрейра
83′
Давид Луиз
90′+1′
90′+5′
Эшли Барнс
В Лондоне на "Эмирейтс" начинается второй тур Премьер-лиги, в котором к "Арсеналу" пожалует "Бёрнли".
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