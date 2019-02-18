Футбол

Арсен Венгер награжден премией Laureus «За заслуги»Спорт-Экспресс вчера в 15:00

Бывший главный тренер лондонского "Арсенала" Арсен Венгер награжден премией Laureus в особой категории "за заслуги".
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Венгер получил награду Laureus «За заслуги»

Чемпионатвчера в 15:45

Венгер получил награду Laureus «За заслуги»

Sportbox.RUвчера в 16:04

Венгер получил награду Laureus «За заслуги»

Матч ТВвчера в 16:04

Венгер получил награду Laureus World Sports за вклад в развитие спорта

Eurosport.ru04:04

Венгер получил награду Laureus за вклад в развитие спорта

Sport24.ruвчера в 15:04

Арсен Венгер: «У меня была длинная карьера, но моя страсть к спорту осталась прежней»

Спорт-Экспрессвчера в 15:31

Венгер получил премию Laureus World Sports за профессиональные заслуги

Sports.ruвчера в 15:49
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Происшествия

Полковник Квачков вышел на свободу

Отставной полковник ГРУ Владимир Квачков во вторник вышел на свободу из мордовской колонии. Об этом сообщил его адвокат Андрей Виканов.
Обновлено в 02:40
Армия и оружие

Госдума запретила военным пользоваться гаджетами на службе

Госдума в третьем, окончательном, чтении одобрила законопроект, согласно которому на службе военным и призывникам будет запрещено пользоваться гаджетами.
Обновлено в 04:11
Политика

Украина призвала отменить показ фильма «Т-34» в США

По мнению дипломатов, фильм "открыто распространяет и популяризирует современную агрессию Российской Федерации в мире, жертвой которой стала и Украина, используя для этого историческую память о героях Второй мировой войны".
Обновлено в 03:36
Происшествия

При посадке во Внуково у самолета Utair треснуло стекло

Во время посадки в московском аэропорту Внуково у самолета Utair треснул верхний слой лобового стекла.
Обновлено в 04:04
Происшествия

В Индии разбились два самолёта пилотажной группы ВВС

В индийском городе Бенгалор потерпели крушение два самолёта авиационной пилотажной группы ВВС страны «Сурья Киран».
Обновлено в 01:58
Политика

Потери российских экспортеров из-за санкций превысили $6 млрд

Российские экспортеры потеряли $6,3 млрд из-за экономических санкций Запада.
Обновлено вчера в 09:50
Экономика

ФАС объяснила рост цен на продукты необходимостью получать прибыль

Замглавы ФАС Андрей Цыганов отметил, что цены на продовольственные товары должны расти, чтобы производители могли получать адекватную прибыль и развиваться.
Обновлено в 02:51
Здоровье

Госдума приняла во втором чтении законопроект о паллиативной помощи

Госдума на пленарном заседании во вторник приняла законопроект о паллиативной медицинской помощи во втором чтении с учётом поправок, среди которых, в том числе определение паллиативной помощи как избавление от боли, на чем настаивало профессиональное сообщество.
Обновлено в 04:05
Политика

Дипломатов попросили посетить 43 граждан России в тюрьмах Украины

Аппарат уполномоченного по правам человека в России Татьяны Москальковой попросил дипломатов посетить 43 российских гражданина, находящихся в украинских тюрьмах, передает РИА "Новости".
Обновлено в 03:31
Космос

«Роскосмос» отправит двух туристов вокруг Земли по маршруту Гагарина

Космонавты-любители отправятся на орбиту на одном корабле до конца 2021 г. Рогозин отметил, что госкорпорация запускает проект облета Земли по короткому "гагаринскому" маршруту, что позволит сократить сроки подготовки к полету космических туристов.
Обновлено в 02:43
Происшествия

Режим КТО ввели в Дербентском районе Дагестана

Обновлено в 04:06
Происшествия

Следователи задержали мать ребенка, пропавшего в «Лосином острове»

Следователи задержали мать ребенка, который, как стало известно ранее, всю ночь провел в столичном заповеднике «Лосиный остров».
Обновлено вчера в 14:35
Общество

Россияне стали реже заключать браки

За последние пять лет в России стали реже заключать браки. Об этом свидетельствуют данные министерства юстиции.
Обновлено в 01:05
Культура

Отец и сын Децла поругались из-за документального фильма о рэпере

Вчера журналист Роман Супер заявил о намерении снять документальный фильм о Кирилле Толмацком, который скоропостижно скончался от остановки сердца в ночь на 3 февраля в Ижевске в возрасте 35 лет.
Обновлено в 04:06
Политика

Госдума расследует фейк о запрете на покупку автомобиля без гаража

Спикер Госдумы Вячеслав Володин поручил провести расследование появления в СМИ фейковой новости о том, что россиянам не будут продавать автомобили, если у них нет гаража или парковочного места в собственности или аренде.
Обновлено в 03:55
Политика

Жители Курил выступили против передачи южных островов Японии

Обновлено вчера в 21:54
Политика

В Австрии предрекли конец монополии Украины на транзит газа

Запуск «Северного потока — 2» положит конец монополии Украины в вопросах транзита газа, заявил глава австрийского концерна OMV Райнер Зеле в интервью Frankfurter Allgemeine Zeitung.
Обновлено в 01:52
Авто

Geely в 2019 году привезет в Россию три новых модели

Компания Geely планирует привезти в Россию три новых модели в 2019 году.
Обновлено в 02:03
Происшествия

СК сообщил о задержании врио главы подмосковного Дзержинского

Временно исполняющий обязанности главы подмосковного города Дзержинского Сергей Грибинюченко задержан по подозрению в получении взятки.
Обновлено в 00:41
Политика

Facebook объяснил блокировку страниц связанной с RT компании

Руководство социальной сети Facebook объяснило причину, по которой были заблокированы страницы немецкой компании Maffick Media, связанной с RT.
Обновлено вчера в 21:58
Политика

Трамп предупредил военных Венесуэлы о возможности «потерять все»

Обновлено вчера в 18:01
Транспорт

Посадочный смартфон: в самолет начнут пускать по гаджетам с 25 февраля

С 25 февраля авиапассажирам в России разрешат использовать электронные посадочные талоны. Распечатывать билеты им не придется.
Обновлено вчера в 12:10
Происшествия

В Москве эвакуировали парк «Зарядье» после сообщения об угрозе взрыва

В Москве эвакуировали парк «Зарядье» из-за сообщения об угрозе взрыва. Об этом РБК сообщила руководитель пресс-центра парка Карина Горобец.
Обновлено в 02:50
Армия и оружие

DB: ЦРУ обвинило Россию в подлоге во время показа ракеты 9М729

Обновлено вчера в 18:52
Футбол

«Ростов» и «Краснодар» подтвердили переход Скопинцева

Обновлено в 02:33
Хоккей

Кучеров установил новый рекорд «Тампы» по количеству голевых передач

Обновлено вчера в 23:45
Политика

США стремятся разрушить Сирию, заявил советник Башара Асада

США стремятся всеми силами разрушить Сирию и подорвать ее инфраструктуру, заявила во вторник советник по политическим и медийным вопросам в администрации президента САР Бусейна Шаабан.
Обновлено в 02:36
Общество

В России предложили закрывать супермаркеты по выходным

В Совете Федерации предложили ограничить работу крупных супермаркетов в выходные дни.
Обновлено в 03:06
Происшествия

В Свердловской области в аварии с микроавтобусом погиб человек

В Свердловской области в аварии с легковым автомобилем и пассажирской "ГАЗелью" погиб один человек.
Обновлено в 02:50
Экономика

АФК «Система» продаст контрольный пакет своего девелопера «Эталону»

Принадлежащая семье бизнесмена Вячеслава Заренкова девелоперская компания «Эталон» подписала обязывающее соглашение о покупке у АФК «Система» Владимира Евтушенкова 51% акций ее дочерней компании, девелоперского АО «Лидер-Инвест».
Обновлено в 03:38
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Французский футбольный тренер, с 1996 по 2018 год работавший с лондонским «Арсеналом».
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Английский профессиональный футбольный клуб из Северного Лондона, выступающий в Премьер-лиге. Основан в 1886 году. Клуб 13 раз становился чемпионом Англии, 13 раз выигрывал Кубок Англии. Домашним стадионом клуба является «Эмирейтс», вмещающий 59 867 зрителей.
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