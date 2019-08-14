Футбол

Арсен Венгер может возглавить «Локомотив»Свободная Пресса вчера в 18:11

Известный французский специалист Арсен Венгер может возглавить российский клуб. Интерес к услугам наставника проявляет московский «Локомотив», сообщает Soccerlink.
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