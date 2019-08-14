Футбол
Арсен Венгер может возглавить «Локомотив»Свободная Пресса вчера в 18:11
Известный французский специалист Арсен Венгер может возглавить российский клуб. Интерес к услугам наставника проявляет московский «Локомотив», сообщает Soccerlink.
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Мещеряков: «Венгер может возглавить „Локомотив“? Не только он — еще Моуринью, Клопп и Зидан»
Sport24.ruвчера в 12:01
Анатолий Мещеряков: «Венгер в „Локо“? А еще в этом списке — Клопп, Моуринью и Зидан»
Спорт-Экспрессвчера в 11:56
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Кино
Умер Валентин Воронин, народный артист России
Обновлено вчера в 21:41
Происшествия
Под Омском около 400 человек ищут пропавшего трехлетнего ребенка
Около 400 полицейских, волонтеров, местных жителей и вертолет Росгвардии ищут трехлетнего мальчика, пропавшего в лесу в Большереченском районе Омской области, пока его родители собирали ягоды, сообщает областной главк МВД.
Обновлено вчера в 00:49
Технологии
Плавучая атомная электростанция появится рядом с Чукоткой
Первый в мире плавучий атомный энергоблок «Академик Ломоносов» выйдет из мурманского порта в конце августа.
Обновлено вчера в 21:17
Шоу-бизнес
В Торонто простились с Аллой Вербер
У 61-летней Вербер диагностировали менингококковый сепсис. Сегодня фэшн-директора ЦУМа похоронили в канадском Торонто.
Обновлено вчера в 15:00
Политика
Россия может запретить экспорт леса в Китай
Россия может полностью запретить экспорт леса в Китай, если Пекин не подключится к решению проблемы с незаконной вырубкой лесов на территории РФ.
Обновлено в 00:03
Общество
В особняке миллиардера Эпштейна нашли портрет Билла Клинтона в платье
В особняке американского финансиста Джеффри Эпштейна, покончившего с собой в нью-йоркской тюрьме, обнаружили портрет бывшего президента США Билла Клинтона в синем платье и красных туфлях на каблуках.
Обновлено в 00:53
Происшествия
Футболист Эмилиано Сала и пилот отравились угарным газом
В настоящее время тело пилота Дэвида Ибботсона не найдено, однако не исключается, что он также отравился угарным газом.
Обновлено вчера в 15:53
Футбол
«Рома» продлила контракт с Дзаньоло до 2024 года
Итальянский полузащитник Николо Дзаньоло продлил контракт с «Ромой», сообщается на официальном сайте римского клуба.
Обновлено вчера в 15:14
Кино
Звезда Disney начала снимать порно
Бывшая звезда Disney Белла Торн сняла фильм для взрослых – порноверсию "Ромео и Джульетты".
Обновлено в 01:08
Происшествия
Полиция задержала стрелка в Филадельфии
Телеканал Fox News сообщил, что стрелок сдался полиции.
Обновлено в 01:14
Армия и оружие
Болтон обвинил Россию в краже технологий для гиперзвукового оружия
Обновлено вчера в 18:32
Технологии
Нацисты в образе сексуальных аниме-девочек. Тысячи человек надонатили на Гитлера-тян
Обещается, что будет создана компьютерная игра, где Гитлер, Геббельс и другие лидеры нацистской Германии предстанут в виде стройных тян с выразительным взглядом.
Обновлено вчера в 22:00
Энергетика
В Совфеде оценили планы Польши повысить цену на транзит газа из России
Ранее Наимский заявил о намерении Польши повысить стоимость транзита российского газа по трубопроводу «Ямал — Европа».
Обновлено вчера в 13:13
Армия и оружие
Россия перебросила бомбардировщики Ту-160 ближе к границам США
Инцидент с сопровождением российских стратегических бомбардировщиков у границ США повторился в августе.
Обновлено вчера в 08:38
Политика
В команде Зеленского назвали условие возобновления подачи воды в Крым
Бывший первый заместитель постпредставника украинского лидера Владимира Зеленского в АР Крым Изет Гданов назвал условие возобновления подачи воды на Крымский полуостров.
Обновлено вчера в 11:22
Общество
Опрошенные россияне назвали справедливую зарплату
Страховая компания «Сбербанк страхование жизни» провела в 39 российских городах исследование с целью выяснить, какую зарплату россияне считают справедливой.
Обновлено в 01:29
Здоровье
Врачи назвали продукты, которые помогают побороть рак
Как сообщает издание «Самтулана», всемирно известный врач Уильям Ли составил список продуктов, которые помогают побороть рак.
Обновлено вчера в 23:06
Авто
В Госдуме хотят запретить эксплуатацию старых автомобилей
Обновлено вчера в 15:14
Армия и оружие
В Сирии боевики сбили истребитель Су-22
Обновлено вчера в 15:20
Общество
Водителям разрешат предъявлять ОСАГО на смартфоне
Водителям разрешат предъявлять сотруднику ГИБДД электронный полис ОСАГО на смартфоне или другом электронном устройстве, а также предъявить его бумажную копию при проверке документов на дорогах.
Обновлено 13 августа в 14:52
Происшествия
В квартире пропавших в Германии россиянок нашли следы крови
Обновлено вчера в 15:09
Общество
В Японии эвакуируют 580 тысяч человек из-за тайфуна
В Японии около 580 тыс. человек получили рекомендации об эвакуации в связи с приближением тайфуна «Кроса».
Обновлено вчера в 23:55
Финансы
Пробили дно: за валютные вклады в Европе и России придется платить
Уход в минус Эксперименты с отрицательными процентными ставками в Европе происходили еще в начале нашего десятилетия.
Обновлено вчера в 17:02
Общество
Минтруд оценил идею четырехдневной рабочей недели
Ранее профсоюзы предложили сократить рабочую неделю до четырех дней.
Обновлено 13 августа в 08:34
Политика
Глава администрации Барнаула ушёл в отставку
Сегодня, 15 августа, мэр Сергей Дугин неожиданно объявил об уходе с поста главы администрации.
Обновлено в 00:10
Происшествия
В Екатеринбурге из-за сильного тумана не могут приземлиться самолёты
Три авиарейса, которые должны были приземлиться в аэропорту Кольцово города Екатеринбурга, ушли на запасной аэродром в Тюмень.
Обновлено вчера в 22:30
Армия и оружие
В НАТО назвали небезопасным маневр сопровождавшего самолет Шойгу Су-27
Обновлено вчера в 12:10
Происшествия
Десять человек пострадали в ДТП в Саратовской области
В Саратовской области произошло столкновение легкового автомобиля и микроавтобуса, по предварительным данным, пострадали десять человек.
Обновлено в 00:53