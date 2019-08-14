Футбол

Арсен Венгер может возглавить «Локомотив»Свободная Пресса вчера в 18:11

Известный французский специалист Арсен Венгер может возглавить российский клуб. Интерес к услугам наставника проявляет московский «Локомотив», сообщает Soccerlink.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

Мещеряков: «Венгер может возглавить „Локомотив“? Не только он — еще Моуринью, Клопп и Зидан»

Sport24.ruвчера в 12:01

Во Франции сообщили об интересе «Локомотива» к Венгеру

Metaratingsвчера в 12:52

Глава «Локомотива» иронично назвал кандидатов на замену Семину. В их числе Зидан, Моуринью и Клопп

Матч ТВвчера в 12:33

Глава «Локомотива» иронично назвал кандидатов на замену Семину. В их числе Зидан, Моуринью и Клопп

Sportbox.RUвчера в 12:33

Soccerlink: «Локомотив» хочет пригласить Венгера на пост главного тренера

Sports.ruвчера в 12:16

Мещеряков: Венгер? А ещё «Локомотив» рассматривает Клоппа и Моуринью

Чемпионатвчера в 11:53

Анатолий Мещеряков: «Венгер в „Локо“? А еще в этом списке — Клопп, Моуринью и Зидан»

Спорт-Экспрессвчера в 11:56
Показать все источники
Автоматически обработано 7289 источников, обновлено в 05:09, Ашберн
Происшествия

Пассажиры аварийного рейса Airbus А321 благодарят экипаж

Обновлено в 04:05
Происшествия

Самолет с американскими военными загорелся

Самолет Boeing 763, который перевозил сотрудников Минобороны США, загорелся в Ирландии.
Обновлено в 04:34
Происшествия

Пропавшего в Омской области в лесу трехлетнего мальчика нашли живым

Обновлено в 04:59
Политика

Россия может запретить экспорт леса в Китай

Россия может полностью запретить экспорт леса в Китай, если Пекин не подключится к решению проблемы с незаконной вырубкой лесов на территории РФ.
Обновлено в 00:03
Авто

Dodge отпразднует 50-летие Charger Daytona спецверсией

Полное название юбилейной спецверсии — Dodge Charger SRT Hellcat Widebody Daytona 50th Anniversary Edition.
Обновлено вчера в 14:44
Армия и оружие

Болтон обвинил Россию в краже технологий США для гиперзвукового оружия

Обновлено в 01:38
Происшествия

Атамбаеву предъявлены новые обвинения

Обновлено вчера в 07:10
Происшествия

В Грузии нашли мертвыми двух туристок из Белоруссии

Грузинские спасатели нашли пропавших в горах страны туристок из Белоруссии, две из них погибли, одна находится в тяжелом состоянии.
Обновлено в 04:04
Происшествия

Священник из Москвы заявил, что его избили в Ялте на глазах сына

В полиции не уточнили личности участников конфликта, но таким образом прокомментировали сообщения в социальных сетях, где московский священник Алексей Забелин написал, что его избили на набережной на глазах собственного сына.
Обновлено вчера в 17:40
Общество

Пять 17-летних россиянок родили по пятому ребенку в 2018 году

Обновлено в 00:03
Общество

В Гидрометцентре предупредили о приходе 36-градусной жары

Обновлено вчера в 02:50
Общество

Суд оставил под стражей студента ВШЭ по делу о массовых беспорядках

Обновлено в 04:43
Политика

В команде Зеленского назвали условие возобновления подачи воды в Крым

Бывший первый заместитель постпредставника украинского лидера Владимира Зеленского в АР Крым Изет Гданов назвал условие возобновления подачи воды на Крымский полуостров.
Обновлено вчера в 11:22
Общество

Назван размер справедливой зарплаты в России

«По мнению россиян, справедливая зарплата составляет в среднем 66 тыс. рублей в месяц», — говорится в пресс-релизе.
Обновлено в 04:05
Футбол

«Тун» важнее ЦСКА, и горе «Спартаку», если он этого не понимает

В ближайшее время спартаковцам предстоят два матча – в четверг против «Туна» в Лиге Европы и понедельник в чемпионате России против ЦСКА.
Обновлено в 04:30
Шоу-бизнес

Татьяна Навка похвасталась растяжкой четырехлетней дочери

Навка постоянно делится с поклонниками успехами младшей дочери.
Обновлено вчера в 16:05
Политика

Минобрнауки ужесточило правила общения ученых с иностранными коллегами

Минобрнауки ужесточило правила общения ученых с иностранными коллегами Министерство науки и высшего образования РФ издало приказ, ужесточающий правила взаимодействия российских ученых с иностранными коллегами и организациями.
Обновлено вчера в 16:40
Кино

Умер народный артист Валентин Воронин

Обновлено вчера в 17:55
Политика

Путин не отдает операторам популярные частоты для 5G

Минобороны весной в своем отзыве на концепцию развития 5G указало, что выдавать операторам частоты в 3,4–3,8 ГГц «рано».
Обновлено вчера в 17:39
Транспорт

Минтранс разработал новую методику размещения камер вдоль дорог

Минтранс разработал новую методику размещения видеокамер вдоль дорог, пишет «Коммерсантъ».
Обновлено вчера в 21:32
Армия и оружие

В Сирии боевики сбили истребитель Су-22

Обновлено вчера в 15:20
Игры

Студия 4A Games начала разработку новой части Metro

Европейский издатель видеоигр THQ Nordic провел презентацию для инвесторов, в ходе которой, кроме прочего, сообщил о начале разработки новой игры франшизы Metro студией 4A Games.
Обновлено вчера в 07:05
Наука

В Новой Зеландии нашли останки гигантского пингвина

Вслед за обнаружением на прошлой неделе останков гигантского попугая, новозеландские палеонтологи совершили новое открытие – почти 66 миллионов лет назад Новою Зеландию населяли гигантские пингвины ростом 160 сантиметров и весом 80 килограмм, утверждают исследователи Кентерберийского музея.
Обновлено вчера в 07:44
Происшествия

Заслуженный пилот России оценил действия экипажа А321

Заслуженный пилот России Юрий Сытник оценил действия пилотов лайнера A321, экстренно севшего на кукурузном поле в Подмосковье.
Обновлено в 01:59
Авто

В России могут ужесточить правила проведения техосмотра

Правила прохождения техосмотра на территории Российской Федерации хотят ужесточить.
Обновлено в 02:19
Общество

СМИ узнали о ребенке Евгении Васильевой от суррогатной матери

Обновлено в 04:32
Экономика

ВЦИОМ нашел кредиты у половины россиян

Непогашенные кредиты есть у 51% россиян, показал опрос ВЦИОМа.
Обновлено в 04:04
Интернет

«Одноклассники» запустили сервис поиска друзей по фото

Обновлено в 03:18
Происшествия

Самолет готовится к аварийной посадке в Шереметьево

Самолет Москва–Самара готовится к аварийной посадке в столичном аэропорту Шереметьево из-за отказа гидросистемы.
Обновлено в 02:10
Шоу-бизнес

Аллу Вербер похоронили в Торонто в закрытом гробу

В канадском Торонто простились с фэшн-директором ЦУМа Аллой Вербер, которая скончалась на итальянском курорте Форте-деи-Марми 6 августа.
Обновлено вчера в 22:58
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Арсен Венгер
Французский тренер
Французский футбольный тренер, с 1996 по 2018 год работавший с лондонским «Арсеналом».
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное