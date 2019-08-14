Футбол

Арсен Венгер может возглавить «Локомотив»Свободная Пресса 18:11

Известный французский специалист Арсен Венгер может возглавить российский клуб. Интерес к услугам наставника проявляет московский «Локомотив», сообщает Soccerlink.
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Мещеряков: «Венгер может возглавить „Локомотив“? Не только он — еще Моуринью, Клопп и Зидан»

Sport24.ru12:01

Во Франции сообщили об интересе «Локомотива» к Венгеру

Metaratings12:52

Глава «Локомотива» иронично назвал кандидатов на замену Семину. В их числе Зидан, Моуринью и Клопп

Матч ТВ12:33

Глава «Локомотива» иронично назвал кандидатов на замену Семину. В их числе Зидан, Моуринью и Клопп

Sportbox.RU12:33

Мещеряков: Венгер? А ещё «Локомотив» рассматривает Клоппа и Моуринью

Чемпионат11:53

Мещеряков об интересе «Локо» к Венгеру: «Еще в списке Клопп, Моуринью и Зидан»

Sports.ru12:40

Анатолий Мещеряков: «Венгер в „Локо“? А еще в этом списке — Клопп, Моуринью и Зидан»

Спорт-Экспресс11:56
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Происшествия

При стрельбе в Филадельфии пострадали семь полицейских

Не менее семи сотрудников полиции пострадали в ходе перестрелки в среду, 14 августа, в северной части Филадельфии, штат Пенсильвания.
Обновлено в 19:28
Политика

США призвали КНР избегать насилия при подавлении протестов в Гонконге

Конгрессмены США предупредили власти Китая о серьёзных последствиях насильственного подавления протестов в Гонконге.
Обновлено в 12:38
Происшествия

СКР изъял миллионы рублей у видеомонтажера Фонда борьбы с коррупцией

Следственный комитет (СК) России изъял 2,3 миллиона рублей у видеомонтажера Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Виталия Колесникова.
Обновлено в 13:53
Транспорт

РЖД: поезда к северным терминалам «Шереметьево» запустят в 2022 году

Обновлено в 04:07
Политика

Украинского замминистра задержали при получении взятки

Заместителя министра по временно оккупированным территориям Украины Юрия Грымчака задержали при получении взятки.
Обновлено в 16:18
Политика

Байден хочет сделать приоритетом внешней политики США Украину

Бывший вице-президент США Джозеф Байден рассказал, что в качестве приоритета своей внешней политики сделал был Украину.
Обновлено в 06:29
Политика

Орешкин прокомментировал слова Трампа о возможном выходе США из ВТО

Как отметил министр, заявления США о возможном выходе из ВТО выглядят как переговорные приёмы.
Обновлено в 13:25
Общество

В особняке у Эпштейна нашли портрет Билла Клинтона в платье, пишут СМИ

Американский миллиардер Джеффри Эпштейн покончил с собой в начале августа в тюрьме, где он находился по обвинению в сексуальной эксплуатации несовершеннолетних.
Обновлено в 19:21
Технологии

Ученые смоделировали прогноз погоды для России к 2100 году

Специалисты разработали сайт для прогнозирования погоды в городах планеты в 2100 году.
Обновлено в 10:47
Происшествия

Девушка ослепла на один глаз, сварив яйца в микроволновке

Обновлено в 07:52
Политика

Кадыров назвал врагов Чечни после волнений из-за слов об имаме Шамиле

Ранее Кадыров в интервью изданию «Чечня сегодня» сказал, что с тех пор как в 1840 году Шамиль провозгласил себя имамом Чечни и Дагестана, в течение 20 лет каждое чеченское село сжигалось по несколько раз.
Обновлено в 14:04
Культура

Народный артист России Валентин Воронин скончался в Екатеринбурге

Обновлено в 19:12
Футбол

Фабрегас дисквалифицирован на три матча Лиги 1

Полузащитник «Монако» Сеск Фабрегас дисквалифицирован на 3 матча за удаление в игре 1-го тура французской Лиги 1 с «Лионом» (0:3), сообщается на официальном сайте турнира.
Обновлено в 15:34
Политика

В Раде заявили о праве на использование русского языка на Украине

Русский язык не считается иностранным на Украине, заявил депутат Верховной рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Нестор Шуфрич.
Обновлено в 14:46
Политика

Украинская автокефальная православная церковь перестала существовать

Украинская автокефальная православная церковь (УАПЦ) больше официально не существует.
Обновлено в 07:17
Происшествия

Под Омском около 400 человек ищут пропавшего трехлетнего ребенка

Около 400 полицейских, волонтеров, местных жителей и вертолет Росгвардии ищут трехлетнего мальчика, пропавшего в лесу в Большереченском районе Омской области, пока его родители собирали ягоды, сообщает областной главк МВД.
Обновлено в 00:49
Интернет

Microsoft призналась в прослушке аудиосообщений пользователей

Microsoft обновила положения политики конфиденциальности, официально прописав в ней возможность прослушки аудиосообщений пользователей голосового помощника Cortana и программы Skype Translator, пишет Motherboard.
Обновлено в 14:42
Игры

Студия 4A Games начала разработку новой части Metro

Обновлено в 07:05
Авто

В Госдуме хотят запретить эксплуатацию старых автомобилей

Комитет Госдумы по промышленности предложил запретить эксплуатацию автомобилей старше предельного возраста.
Обновлено в 15:14
Армия и оружие

Болтон обвинил Россию в краже технологий для гиперзвукового оружия

Советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон заявил, что Россия создает новое гиперзвуковое оружие, основываясь на технологиях, похищенных у Штатов.
Обновлено в 18:32
Политика

Хантсман заявил об отсутствии у США планов размещать ракеты в Европе

Посол США в России Джон Хантсман заявил, что Вашингтон не планирует размещать ракеты средней и меньшей дальности в Европе.
Обновлено в 07:18
Футбол

«Порту» обвинил «Матч ТВ» в срыве трансляции игры с «Краснодаром»

Директор «Порту» по вопросам коммуникации Франсишку Мораеш рассказал, почему в России была сорвана трансляция ответного матча третьего отборочного раунда Лиги чемпионов против «Краснодара» (2:3). По версии «Порту», именно телеканал «Матч ТВ» нарушил договоренности, отказавшись перевести €50 тыс. за полтора часа до начала трансляции.
Обновлено в 10:35
Наука

Разработана технология выбора пола при искусственном оплодотворении

Японские биологи разработали технологию выбора пола животного при искусственном оплодотворении, пишет журнал PLOS Biology.
Обновлено вчера в 20:22
Политика

Посольство США на Украине прокомментировало визит Путина в Крым

Посольство США на Украине выразило солидарность с позицией Киева по поводу поездки российского президента Владимира Путина в Крым.
Обновлено 12 августа в 12:40
Шоу-бизнес

Бузова отказалась удалить скандальную шутку про блокадницу

Российская певица Ольга Бузова отказалась удалять видео, на котором она себя сравнивает с блокадницей Ленинграда.
Обновлено в 09:33
Хоккей

Хоккеисты ЦСКА победили «Лозанну» в товарищеском матче

Действующий обладатель Кубка Гагарина ЦСКА в товарищеском матче одержал победу над швейцарской «Лозанной».
Обновлено в 15:45
Происшествия

В Комсомольске-на-Амуре медведь утащил тело из могилы

Медведь похитил тело из могилы на кладбище в Комсомольске-на-Амуре. Об этом сообщает «Хабаровский край сегодня».
Обновлено в 03:30
Экономика

«Роснано» продал долю в компании по производству лекарств от ВИЧ

Компания «Роснано» продала 33,33% компании «Нанолек», производителя лекарств от ВИЧ, за 2,35 млрд руб. акционеру компании.
Обновлено в 03:39
Единоборства

Глава UFC отреагировал на желание Сехудо провести межгендерный бой

Глава Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дана Уайт высказался о желании чемпиона организации в легчайшем и наилегчайшем весе Генри Сехудо провести бой с женщиной-бойцом.
Обновлено в 15:50
Политика

США и Польша помогают Украине разрабатывать контракт на транзит газа

Над созданием нового контракта на транспортировку российского газа через территорию Украины Киев работает совместно с Вашингтоном и Варшавой, сообщила заместитель главы Министерства иностранных дел (МИД) Украины Елена Зеркаль в интервью «BBC News Украина».
Обновлено в 13:56
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Арсен Венгер
Французский тренер
Французский футбольный тренер, с 1996 по 2018 год работавший с лондонским «Арсеналом».
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