Футбол

Арсен Венгер: «Надеюсь, в 2022 году пройдет настоящий чемпионат мира»
Спорт-Экспресс
15:14

Бывший главный тренер "Арсенала" Арсен Венгер посетовал, что на чемпионате мира-2018 европейские команды были существенно сильнее представителей других конфедераций. Чемпионом мира стала сборная Франции, в полуфинал пробились четыре сборных из Европы.
Спорт-Экспресс15:14

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Венгер не считает чемпионат мира в России «настоящим»

Газета.Ru18:31

Венгер: «Надеюсь, в 2022-м пройдет настоящий чемпионат мира»

Sport24.ru17:08

Арсен Венгер: Надеюсь, в 2022 году состоится настоящий чемпионат мира

Советский спорт16:15

Арсен Венгер: «Надеюсь, в 2022 году пройдет настоящий чемпионат мира»

Спорт-Экспресс15:14

Арсен Венгер: «В 2022 году должен быть настоящий чемпионат мира»

Матч ТВ15:06

Арсен Венгер: «В 2022 году должен быть настоящий чемпионат мира»

Sportbox.RU15:06

Венгер: надеюсь, в 2022 году состоится настоящий чемпионат мира

Чемпионат13:43
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Автоматически обработано 7116 источников, обновлено в 21:58, Ашберн
Футбол

Болельщики назвали Дзюбу лучшим футболистом сборной РФ в Лиге наций

Лучшим игроком сборной России по футболу в Лиге наций УЕФА по версии болельщиков стал форвард Артем Дзюба, сообщает пресс-служба команды в своем официальном Instagram.
Обновлено в 20:31
Футбол

«Динамо» потерпело поражение от «Перуджи» в матче Лиги чемпионов

Московский волейбольный клуб «Динамо» провел выездной матч против «Перуджи» в рамках Лиги чемпионов.
Обновлено в 19:29
Футбол

«Енисей» подтвердил, что сыграет с «Ахматом» в красноярском манеже

Пресс-служба "Енисея" подтвердила, что матч 16-го тура чемпионата России против "Ахмата" пройдет в Красноярске.
Обновлено в 21:49
Футбол

Тренер сборной Египта назвал условие ухода Салаха из «Ливерпуля»

Главный тренер сборной Египта Хавьер Агирре высказал мнение, что нападающий команды Мохамед Салах покинет «Ливерпуль», если не завоюет трофеи вместе с английской командой.
Обновлено в 21:10
Футбол

«Милан» включился в борьбу за полузащитника ЦСКА Влашича

Обновлено в 18:27
Футбол

«Барселона» начала операцию по возвращению Неймара

"Барселона" готовится к возвращению Неймара в Каталонию, сообщает Goal.
Обновлено в 20:16
Футбол

Баскетбольный «Зенит» в овертайме упустил победу над «Тренто»

Баскетболисты петербургского "Зенита" потерпели поражение в овертайме матча регулярного чемпионата Кубка Европы с итальянским "Тренто".
Обновлено в 18:58
Футбол

Козлов вернулся в общую группу «Динамо» в преддверии матча с «Енисеем»

Как сообщает пресс-служба клуба, в общую группу москвичей вернулся защитник Алексей Козлов.
Обновлено в 14:50
Футбол

Защитник «Витесса» мечтает о сборной России

Защитник нидерландского "Витесса" Вячеслав Караваев рассказал о мечте дебютировать за сборную России по футболу, передает "Советский спорт".
Обновлено в 21:46
Футбол

Эвра показал, как целует, лижет и шлепает индейку

Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» и «Ювентуса» Патрис Эвра выложил видео, где совершает разные действия с сырой тушой индейки под музыку.
Обновлено в 16:42
Футбол

Игроки в американский футбол сбили с ног журналистку на бровке

Обновлено в 18:52
Футбол

Калининградская область выделила «Балтике» 167 млн рублей

Губернатор региона Антон Алиханов заявил, что клубу выделят из бюджета 167 млн рублей.
Обновлено в 16:47
Футбол

Суд отклонил апелляцию Бендтнера. Он проведет 50 суток в тюрьме

Государственный прокурор Копенгагена отклонил апелляцию Никласа Бендтнера о заключении его под стражу на 50 дней.
Обновлено в 16:40
Футбол

Стало известно расписание второго сезона Лиги наций УЕФА

УЕФА сообщил расписание второго сезона Лиги наций. Матчи первого тура группового этапа сезона-2020/2021 пройдут с 3 по 5 сентября 2020 года.
Обновлено в 10:46
Футбол

Себастьян Ларссон: «Этот сезон оказался крайне удачным для сборной России»

Полузащитник сборной Швеции Себастьян Ларссон считает, что этот год для сборной России выдался крайне удачным.
Обновлено в 19:29
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Арсен Венгер
Французский тренер
Французский футбольный тренер, с 1996 по 2018 год работавший с лондонским «Арсеналом».
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Бразильский футбольный клуб
Команда, представляющая Бразилию на международных соревнованиях по футболу. Управляющая организация - Бразильская конфедерация футбола. Бразильская конфедерация футбола является членом ФИФА с 1923 года, а также членом КОНМЕБОЛ с 1916 года.
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