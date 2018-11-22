Бывший главный тренер "Арсенала" Арсен Венгер посетовал, что на чемпионате мира-2018 европейские команды были существенно сильнее представителей других конфедераций. Чемпионом мира стала сборная Франции, в полуфинал пробились четыре сборных из Европы.

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