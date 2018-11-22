Футбол

Арсен Венгер: «Надеюсь, в 2022 году пройдет настоящий чемпионат мира»
Спорт-Экспресс
15:14

Бывший главный тренер "Арсенала" Арсен Венгер посетовал, что на чемпионате мира-2018 европейские команды были существенно сильнее представителей других конфедераций. Чемпионом мира стала сборная Франции, в полуфинал пробились четыре сборных из Европы.
Спорт-Экспресс15:14

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Венгер: «Надеюсь, в 2022-м пройдет настоящий чемпионат мира»

Sport24.ru17:08

Венгер: Чемпионат мира 2018 - ненастоящий

Евро-футбол.ру16:48

Арсен Венгер: Надеюсь, в 2022 году состоится настоящий чемпионат мира

Советский спорт16:15

Арсен Венгер: «Надеюсь, в 2022 году пройдет настоящий чемпионат мира»

Спорт-Экспресс15:14

Арсен Венгер: «В 2022 году должен быть настоящий чемпионат мира»

Матч ТВ15:06

Арсен Венгер: «В 2022 году должен быть настоящий чемпионат мира»

Sportbox.RU15:06

Венгер: надеюсь, в 2022 году состоится настоящий чемпионат мира

Чемпионат13:43
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Футбол

Дзюба был признан лучшим игроком сборной России в Лиге наций

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РФС поддержал кандидатуру Инфантино на пост президента ФИФА

На заседании был принято решение поддержать кандидатуру Джанни Инфантино на прост президента ФИФА.
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Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» и «Ювентуса» Патрис Эвра выложил видео, где совершает разные действия с сырой тушой индейки под музыку.
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Прокуратура конфисковала три автомобиля семьи Роналдиньо

Генеральная прокуратура по вопросам правосудия и защиты окружающей среды конфисковала три автомобиля семьи Роналдиньо, информирует Globo Esporte.
Обновлено в 15:46
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Калининградская область выделила «Балтике» 167 млн рублей

Губернатор региона Антон Алиханов заявил, что клубу выделят из бюджета 167 млн рублей.
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Суд отклонил апелляцию Бендтнера. Он проведет 50 суток в тюрьме

Государственный прокурор Копенгагена отклонил апелляцию Никласа Бендтнера о заключении его под стражу на 50 дней.
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«Локомотив» провёл трансляцию золотого матча с ЦСКА 2002 года

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Валуев встретится с болельщиками перед матчем «Зенита» с «Ростовом»

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Тренер сборной Египта назвал условие ухода Салаха из «Ливерпуля»

Главный тренер сборной Египта Хавьер Агирре высказал мнение, что нападающий команды Мохамед Салах покинет «Ливерпуль», если не завоюет трофеи вместе с английской командой.
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Президент «Наполи» назвал условия возвращения Кавани

Президент «Наполи» Аурелио Де Лаурентис рассказал, при каких условиях состоится трансфер нападающего «ПСЖ» Эдинсона Кавани.
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Арсен Венгер
Французский тренер
Французский футбольный тренер, с 1996 по 2018 год работавший с лондонским «Арсеналом».
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Команда, представляющая Бразилию на международных соревнованиях по футболу. Управляющая организация - Бразильская конфедерация футбола. Бразильская конфедерация футбола является членом ФИФА с 1923 года, а также членом КОНМЕБОЛ с 1916 года.
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