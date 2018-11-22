Футбол
Бывший главный тренер "Арсенала" Арсен Венгер посетовал, что на чемпионате мира-2018 европейские команды были существенно сильнее представителей других конфедераций. Чемпионом мира стала сборная Франции, в полуфинал пробились четыре сборных из Европы.
Спорт-Экспресс15:14
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Автоматически обработано 7116 источников, обновлено в 18:31, Ашберн
Футбол
Дзюба был признан лучшим игроком сборной России в Лиге наций
Болельщики назвали нападающего сборной России Артема Дзюбу лучшим игроком команды в матчах Лиги наций, сообщает ТАСС.
Обновлено в 17:46
Футбол
СМИ: «Милан» и «Интер» хотят купить хавбека ЦСКА Влашича
Обновлено в 17:03
Футбол
«Динамо» потерпело поражение от «Перуджи» в матче Лиги чемпионов
Московский волейбольный клуб «Динамо» провел выездной матч против «Перуджи» в рамках Лиги чемпионов.
Обновлено в 17:35
Футбол
«Енисею» в виде исключения разрешили сыграть с «Ахматом» в манеже
Матч между «Енисеем» и «Ахматом» состоится в манеже. Команды сыграют друг с другом в 16-м туре российской Премьер-лиги.
Обновлено в 18:16
Футбол
РФС поддержал кандидатуру Инфантино на пост президента ФИФА
На заседании был принято решение поддержать кандидатуру Джанни Инфантино на прост президента ФИФА.
Обновлено в 15:16
Футбол
Козлов вернулся в общую группу «Динамо» в преддверии матча с «Енисеем»
Обновлено в 14:50
Футбол
Баскетбольный «Зенит» в овертайме упустил победу над «Тренто»
Обновлено в 16:18
Футбол
Эвра показал, как целует, лижет и шлепает индейку
Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» и «Ювентуса» Патрис Эвра выложил видео, где совершает разные действия с сырой тушой индейки под музыку.
Обновлено в 16:42
Футбол
Прокуратура конфисковала три автомобиля семьи Роналдиньо
Генеральная прокуратура по вопросам правосудия и защиты окружающей среды конфисковала три автомобиля семьи Роналдиньо, информирует Globo Esporte.
Обновлено в 15:46
Футбол
Калининградская область выделила «Балтике» 167 млн рублей
Губернатор региона Антон Алиханов заявил, что клубу выделят из бюджета 167 млн рублей.
Обновлено в 16:47
Футбол
Суд отклонил апелляцию Бендтнера. Он проведет 50 суток в тюрьме
Государственный прокурор Копенгагена отклонил апелляцию Никласа Бендтнера о заключении его под стражу на 50 дней.
Обновлено в 16:40
Футбол
«Локомотив» провёл трансляцию золотого матча с ЦСКА 2002 года
Обновлено в 16:37
Футбол
Валуев встретится с болельщиками перед матчем «Зенита» с «Ростовом»
Обновлено в 15:54
Футбол
Тренер сборной Египта назвал условие ухода Салаха из «Ливерпуля»
Главный тренер сборной Египта Хавьер Агирре высказал мнение, что нападающий команды Мохамед Салах покинет «Ливерпуль», если не завоюет трофеи вместе с английской командой.
Обновлено в 15:54
Футбол
Президент «Наполи» назвал условия возвращения Кавани
Президент «Наполи» Аурелио Де Лаурентис рассказал, при каких условиях состоится трансфер нападающего «ПСЖ» Эдинсона Кавани.
Обновлено в 13:13