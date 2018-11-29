Футбол

Арсен Венгер: «Ливерпуль» не смог создать проблемы для обороны «ПСЖ»
Матч ТВ
02:28

Французский специалист Арсен Венгер поделился эмоциями от матча Лиги чемпионов между «ПСЖ» и «Ливерпулем» (2:1). — «ПСЖ» был больше настроен на победу. Хозяева выложились на полную мощь. «Ливерпуль» хорошо прессинговал, но у меня не было ощущения, что они смогут создать проблемы для защиты «ПСЖ».
Матч ТВ02:28

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Венгер: «ПСЖ» показал футбол высочайшего уровня против «Ливерпуля»

Евро-футбол.ру03:53

Арсен Венгер: «Ливерпуль» не смог создать проблемы для обороны «ПСЖ»

Матч ТВ02:28

Арсен Венгер: «Ливерпуль» не смог создать проблемы для обороны «ПСЖ»

Sportbox.RU02:28

Венгер: «ПСЖ» продемонстрировал экстраординарные решения при контратаках в матче с «Ливерпулем»

Sport24.ru02:16

Венгер: впечатлён игрой «ПСЖ» в матче с «Ливерпулем»

Чемпионат01:46

Арсен Венгер: «Контратаки „ПСЖ“ были экстраординарными»

Спорт-Экспресс01:17
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Аршавин выступил против натурализации футболистов для сборной России

Обновлено в 05:05
Футбол

«Локомотив» победил «Галатасарай» в Лиге чемпионов

Обновлено в 05:04
Футбол

«Барселона» установила новый рекорд Лиги чемпионов

Испанская "Барселона" после победы над голландским ПСВ досрочно вышла в плей-офф Лиги чемпионов с первого места группы B. Таким образом, каталонцы в рекордный 20-й раз стали победителями в группе ЛЧ.
Обновлено в 04:51
Футбол

Нурмагомедов угадал счёт матча ПСЖ — «Ливерпуль»

Чемпион UFC в лёгком весе россиянин Хабиб Нурмагомедов предсказал итог матча 5-го тура Лиги чемпионов между французским ПСЖ и английским «Ливерпулем».
Обновлено в 05:00
Футбол

«Зенит» выбрал форму на матч с «Копенгагеном»

В четверг, 29 ноября, в Петербурге пройдет 5-й тур группового этапа Лиги Европы, в котором местный «Зенит» будет принимать датский «Копенгаген».
Обновлено в 04:58
Футбол

«Спартак» сыграет с «Рапидом» в красной форме

Обновлено в 04:55
Футбол

Президент «ПСЖ»: «Тухель доказал, что он лучший тренер в мире»

Президент "ПСЖ" Нассер Аль-Хелаифи после матча 5-го тура Лиги чемпионов против "Ливерпуля" (2:1) отметил что Томас Тухель является лучшим тренером в мире.
Обновлено в 03:53
Футбол

Экс-тренер «Спартака» Каррера откроет собственный сайт

Обновлено в 03:55
Футбол

«Нью-Йорк Сити» объявил об уходе Давида Вильи

Обновлено в 04:10
Футбол

Найнгголан рискует пропустить матч с «Ромой» из-за травмы

Главный тренер миланского «Интера» Лучано Спаллетти рассказал о травме полузащитника Раджи Найнгголана в игре с «Тоттенхэм Хотспур» в 5-м туре группового этапа Лиги чемпионов (0:1) и выразил сомнение, что хавбек сможет принять участие в матче с «Ромой» в ближайшие выходные.
Обновлено в 03:31
Футбол

Капитан «Реала» не будет наказан из-за обвинений в допинге

Интернет-портал Football Leaks некоторые время назад опубликовал данные, согласно которым капитан "сливочных" провалил допинг-тексты после финала Лиги чемпионов с "Ювентусом" и матча с "Малагой" в чемпионате Испании.
Обновлено в 04:52
Футбол

Мхитарян: «По Донецку скучаю больше, чем по Киеву»

Полузащитник лондонского «Арсенала» Генрих Мхитарян прокомментировал решение УЕФА о переносе их матча с «Ворсклой» в рамках 5-го тура Лиги Европы в Киев из-за военного положения в некоторых регионах Украины.
Обновлено в 04:17
Футбол

Защитник «Спартака» обвинил лимит в малом количестве игрового времени

Защитник московского "Спартака" Марко Петкович объяснил, почему получает малое количество игрового времени в столичной команде, передает Sport24.
Обновлено в 05:04
Футбол

Футболист Бакаев извинился перед Черевченко за свое раздражение

В послематчевом интервью Бакаев объяснил свое поведение и извинился перед главным тренером и болельщиками.
Обновлено вчера в 19:57
Футбол

Мертенс стал главным бомбардиром «Наполи» в еврокубках

Нападающий "Наполи" Дрис Мертенс стал самым результативным игроком команды за всю историю выступлений в еврокубках.
Обновлено вчера в 16:43
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Арсен Венгер
Французский тренер
Французский футбольный тренер, с 1996 по 2018 год работавший с лондонским «Арсеналом».
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Пари Сен-Жермен
Французский футбольный клуб
Профессиональный французский футбольный клуб из Парижа. Основан в 1970 году, выступает в Лиге 1. «Пари Сен-Жермен» семь раз становился чемпионом Франции, двенадцать раз выигрывал Кубок Франции и восемь раз Кубок французской лиги. Клуб добивался успеха на европейской арене, выиграв Кубок обладателей кубков УЕФА, обыграв в финале венский «Рапид».
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