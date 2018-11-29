Французский специалист Арсен Венгер поделился эмоциями от матча Лиги чемпионов между «ПСЖ» и «Ливерпулем» (2:1). — «ПСЖ» был больше настроен на победу. Хозяева выложились на полную мощь. «Ливерпуль» хорошо прессинговал, но у меня не было ощущения, что они смогут создать проблемы для защиты «ПСЖ».

Арсен Венгер: «Ливерпуль» не смог создать проблемы для обороны «ПСЖ»

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