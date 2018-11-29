Футбол

Арсен Венгер: «Ливерпуль» не смог создать проблемы для обороны «ПСЖ»
Матч ТВ
02:28

Французский специалист Арсен Венгер поделился эмоциями от матча Лиги чемпионов между «ПСЖ» и «Ливерпулем» (2:1). — «ПСЖ» был больше настроен на победу. Хозяева выложились на полную мощь. «Ливерпуль» хорошо прессинговал, но у меня не было ощущения, что они смогут создать проблемы для защиты «ПСЖ».
Матч ТВ02:28

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Венгер: «ПСЖ» показал футбол высочайшего уровня против «Ливерпуля»

Евро-футбол.ру03:53

Арсен Венгер: «Ливерпуль» не смог создать проблемы для обороны «ПСЖ»

Матч ТВ02:28

Арсен Венгер: «Ливерпуль» не смог создать проблемы для обороны «ПСЖ»

Sportbox.RU02:28

Венгер: «ПСЖ» продемонстрировал экстраординарные решения при контратаках в матче с «Ливерпулем»

Sport24.ru02:16

Венгер: впечатлён игрой «ПСЖ» в матче с «Ливерпулем»

Чемпионат01:46

Арсен Венгер: «Контратаки „ПСЖ“ были экстраординарными»

Спорт-Экспресс01:17
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Футбол

Более 80 болельщиков «Рапида» поддержат команду в матче со «Спартаком»

Более 80 болельщиков «Рапида» поддержат команду в гостевом матче 5-го тура группового этапа Лиги Европы со «Спартаком».
Обновлено в 05:34
Футбол

Аршавин выступил против натурализации футболистов для сборной России

Обновлено в 05:37
Футбол

«Локомотив» обыграл «Галатасарай» в матче Лиги чемпионов

Московский «Локомотив» обыграл турецкий «Галатасарай» со счетом 2:0 в матче группового этапа Лиги чемпионов.
Обновлено в 05:25
Футбол

«Зенит» ожидает до 45 тысяч болельщиков на матче с «Копенгагеном»

На матче 5-го тура группового этапа Лиги Европы между «Зенитом» и «Копенгагеном» ожидается до 45 тысяч зрителей, гостей поддержат до 200 болельщиков.
Обновлено в 05:18
Футбол

«Барселона» установила новый рекорд Лиги чемпионов

Испанская "Барселона" после победы над голландским ПСВ досрочно вышла в плей-офф Лиги чемпионов с первого места группы B. Таким образом, каталонцы в рекордный 20-й раз стали победителями в группе ЛЧ.
Обновлено в 05:15
Футбол

Экс-тренер «Спартака» Каррера откроет собственный сайт

Обновлено в 05:12
Футбол

Антуан Гризманн: «Игра на стадионе „Атлетико“ меня окрыляет»

Нападающий мадридского «Атлетико» Антуан Гризманн прокомментировал свою результативность в домашних матчах в Лиге чемпионов.
Обновлено в 03:28
Футбол

«Нью-Йорк Сити» объявил об уходе Давида Вильи

Обновлено в 05:33
Футбол

Капитан «Реала» не будет наказан из-за обвинений в допинге

Интернет-портал Football Leaks некоторые время назад опубликовал данные, согласно которым капитан "сливочных" провалил допинг-тексты после финала Лиги чемпионов с "Ювентусом" и матча с "Малагой" в чемпионате Испании.
Обновлено в 05:37
Футбол

Защитник «Спартака» обвинил лимит в малом количестве игрового времени

Защитник московского "Спартака" Марко Петкович объяснил, почему получает малое количество игрового времени в столичной команде, передает Sport24.
Обновлено в 05:04
Футбол

Найнгголан рискует пропустить матч с «Ромой» из-за травмы

Главный тренер миланского «Интера» Лучано Спаллетти рассказал о травме полузащитника Раджи Найнгголана в игре с «Тоттенхэм Хотспур» в 5-м туре группового этапа Лиги чемпионов (0:1) и выразил сомнение, что хавбек сможет принять участие в матче с «Ромой» в ближайшие выходные.
Обновлено в 03:31
Футбол

Мхитарян: «По Донецку скучаю больше, чем по Киеву»

Полузащитник лондонского «Арсенала» Генрих Мхитарян прокомментировал решение УЕФА о переносе их матча с «Ворсклой» в рамках 5-го тура Лиги Европы в Киев из-за военного положения в некоторых регионах Украины.
Обновлено в 04:17
Футбол

Игрок «Арсенала» Бакаев психанул после замены в матче с «Оренбургом»

После замены на 69-й минуте полузащитник тульского «Арсенала» Зелимхан Бакаев вспылил и высказал тренеру Игорю Черевченко свои претензии по поводу его решения.
Обновлено в 05:43
Футбол

Мертенс стал главным бомбардиром «Наполи» в еврокубках

Нападающий "Наполи" Дрис Мертенс стал самым результативным игроком команды за всю историю выступлений в еврокубках.
Обновлено вчера в 16:43
Футбол

Семен Антонов: «Пока рано думать о контрактах — такие мысли сильно отвлекают»

Форвард ЦСКА Семен Антонов высказался по ситуации с контрактом с московским клубом.
Обновлено в 04:35
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Арсен Венгер
Французский тренер
Французский футбольный тренер, с 1996 по 2018 год работавший с лондонским «Арсеналом».
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Пари Сен-Жермен
Французский футбольный клуб
Профессиональный французский футбольный клуб из Парижа. Основан в 1970 году, выступает в Лиге 1. «Пари Сен-Жермен» семь раз становился чемпионом Франции, двенадцать раз выигрывал Кубок Франции и восемь раз Кубок французской лиги. Клуб добивался успеха на европейской арене, выиграв Кубок обладателей кубков УЕФА, обыграв в финале венский «Рапид».
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