Полузащитник ЦСКА Арнор Сигурдссон после победы в матче 2-го тура чемпионата России над "Оренбургом" (2:1) отметил, что его команда контролировала игру от начала и до конца.

Арнор Сигурдссон: «У „Оренбурга“ не было шансов»

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