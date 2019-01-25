Футбол

Арнаутович заявил, что останется в «Вест Хэме»Чемпионат 14:55

Нападающий «Вест Хэм Юнайтед» Марко Арнаутович на своей странице в «Инстаграме» сообщил, что не покинет лондонский клуб в это трансферное окно.
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Арнаутович исключил переход в другой клуб этой зимой

Sportbox.RU14:57

Арнаутович исключил переход в другой клуб этой зимой

Матч ТВ14:57

Арнаутович заявил о том, что останется в «Вест Хэме»

Sport24.ru14:45

Арнаутович заявил, что останется в «Вест Хэме»

Чемпионат14:55

Арнаутович уже никуда не уходит из «Вест Хэма»

Евро-футбол.ру14:50

Арнаутович заявил о том, что он остается в «Вест Хэме»

Soccer.ru14:26

Марко Арнаутович: «Чувствую себя в „Вест Хэме“ как дома»

Спорт-Экспресс14:23
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Автоматически обработаны 7204 источника, обновлено в 15:52, Ашберн
Спорт

Загитова извинилась перед болельщиками за неудачное выступление на ЧЕ

Обновлено в 14:45
Происшествия

Пожар произошел в ресторане на востоке Москвы

Обновлено в 15:02
Экономика

Vostok New Ventures собирается продать пакет акций Avito за $540 млн

Шведский фонд Vostok New Ventures объявил о намерении продать свою долю в Avito крупнейшему акционеру сервиса - южноафриканской компании Naspers, говорится в сообщении фонда.
Обновлено в 10:34
Кино

Лучшим фильмом на «Золотом Орле» стала «Война Анны»

Лучшим режиссером стал Алексей Федорченко - фильм "Война Анны". И эта же картина получила "Золотого орла" как "Лучший фильм".
Обновлено в 15:10
Интернет

Facebook намерена объединить Whatsapp, Instagram и Facebook Messenger

Социальная сеть Facebook намерена объединить службы обмена сообщениями в социальных сетях WhatsApp, Instagram (все — «дочки» Facebook) и Facebook Messenger, сообщает газета The New York Times.
Обновлено в 10:22
Происшествия

Около 200 человек пропали без вести после прорыва плотины в Бразилии

Обновлено в 14:23
Авто

Mitsubishi Eclipse Cross получил новый мотор

Тест Mitsubishi Eclipse Cross: отвечаем на вопросы о купе, ставшем кроссовером Бензиновые кроссоверы тоже доработали: переднеприводные версии получили электронную имитациу блокировки дифференциала Active Yaw Brake Control.
Обновлено в 11:30
Космос

Космический грузовик «Прогресс МС-09» отстыковался от МКС

Грузовой космический корабль "Прогресс МС-09" отстыковался от Международной космической станции, через три часа начнется его сведение с орбиты, сообщил РИА Новости представитель головного научного института "Роскосмоса" ЦНИИмаш.
Обновлено в 08:06
Происшествия

Устроивший стрельбу у школы подросток помещен в реабилитационный центр

Обновлено в 10:00
Политика

Reuters узнал об охраняющих Мадуро наемных военных из России

Бойцы частной военной компании из России прилетели в Венесуэлу, чтобы охранять президента страны Николаса Мадуро, об этом сообщил Reuters со ссылкой на два источника, близких к этим военным.
Обновлено в 13:09
Транспорт

«Аэрофлот» отменил в выходные более 130 рейсов из-за непогоды

Обновлено в 12:56
Политика

Толкнувший Скабееву журналист отказался извиняться

Украинский журналист Сергей Сидоренко, который толкнул российскую журналистку Ольгу Скабееву в ПАСЕ, отказался извиняться перед ней.
Обновлено в 14:39
Политика

Конфуз Кличко на форуме в Давосе вызвал смех в зале

Обновлено в 09:43
Общество

Аллигаторы вмерзли в лед из-за холодов

Аллигаторы, живущие в национальном парке Болотного парка реки Шаллотт в американском штате Северная Каролина, снова вмерзли в лед.
Обновлено в 06:46
Авто

Источники сообщили о возвращении Opel в Россию

Обновлено в 03:51
Космос

«Роскосмос» и РАН разрабатывают нацпроект о противодействии астероидам

Российская академия наук и госкорпорация "Роскосмос" приступили к разработке национальной программы для исследования и создания методов противодействия угрозам из космоса, говорится в сообщении на странице Роскосмоса в Facebook.
Обновлено в 11:53
Авто

В Сети появились первые фотографии серийного BMW i4

Судя по представленным фотографиям BMW i4 получил черты 4-Series Gran Coupe.
Обновлено в 09:10
Футбол

«Спартак» разгромил «Зенит» в товарищеском матче

Обновлено в 12:55
Экономика

В России резко подорожала курица

По данным Минсельхоза, выросли также цены на говядину и свинину, но их рост был умеренным: говядина подорожала в рознице на 3,4 процента к январю 2018 года, свинина — на 8 процентов.
Обновлено в 01:48
Технологии

В России предложили ввести платную регистрацию мобильных устройств

В Совете Федерации предложили ввести в России платную регистрацию всех мобильных устройств с выходом в интернет по международному идентификатору мобильного оборудования (IMEI).
Обновлено в 03:00
Футбол

«Монако» объявил о возвращении Жардима на пост главного тренера

Леонарду Жардим назначен главным тренером "Монако", Тьерри Анри уволен с данного поста, сообщается на официальном сайте футбольного клуба.
Обновлено в 15:39
Гаджеты

Полностью рассекречен «ультрабюджетный» смартфон Xiaomi

«Ультрабюджетный» смартфон В интернет-магазине Lazada, который работает в Юго-Восточной Азии, появились полные характеристики смартфона Xiaomi Redmi Go.
Обновлено в 01:16
Политика

Трамп заявил о скором прекращении шатдауна

Дональд Трамп объявил, что работа правительства США скоро будет восстановлена.
Обновлено в 15:23
Происшествия

В итальянских Альпах вертолет столкнулся с туристическим самолетом

Обновлено в 13:05
Гаджеты

Samsung представила новый смартфон Galaxy A9 Pro

Южнокорейская компания Samsung представила новый смартфон бюджетной линейки А. Новинка представляет собой модифицированную версию A8s с изменённым дисплеем Infinity-O.
Обновлено в 14:42
Авто

Появились дебютные изображения обновленной Hyundai Sonata

Компания Hyundai начала финальные дорожные испытания седана Sonata следующего поколения.
Обновлено в 13:16
Происшествия

МВД объяснило задержание в Магнитогорске гражданина Киргизии

Задержанный в Магнитогорске гражданин Киргизии Хуснидин З. находится в международном розыске за участие в массовых беспорядках, которые прошли на территории города Ош в июне 2010 года.
Обновлено в 12:32
Гаджеты

Обновление Android испортило популярные смартфоны Xiaomi

Январское обновление операционной системы дурно повлияло на работу множества смартфонов Xiaomi Mi A2, на которых установлена "чистая" версия Android One.
Обновлено в 07:20
Происшествия

На 8-й Красноармейской улице прорвало трубу с горячей водой

На 8-й Красноармейской улице вырвавшийся на поверхность кипяток залил проезжую часть и припаркованные машины.
Обновлено в 08:43
Наука

Воспаление десен может стать причиной развития болезни Альцгеймера

Международная исследовательская группа, возглавляемая учеными из США, пришла к выводу, что бактерия Porphyromonas gingivalis – возбудитель хронического пародонтита – может провоцировать развитие болезни Альцгеймера.
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Марко Арнаутович
Австрийский футболист
Австрийский футболист, нападающий клуба «Вест Хэм Юнайтед» и сборной Австрии.
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Английский профессиональный футбольный клуб из Стратфорда, Восточный Лондон. Выступает в Премьер-лиге, высшем дивизионе английского футбола. Клуб был основан в 1895 году под названием «Темз Айронуоркс», а в 1900 году изменил название на «Вест Хэм Юнайтед».
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