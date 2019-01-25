Футбол
Арнаутович заявил, что останется в «Вест Хэме»Чемпионат 14:55
Нападающий «Вест Хэм Юнайтед» Марко Арнаутович на своей странице в «Инстаграме» сообщил, что не покинет лондонский клуб в это трансферное окно.
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Автоматически обработаны 7204 источника, обновлено в 15:52, Ашберн
Спорт
Загитова извинилась перед болельщиками за неудачное выступление на ЧЕ
Обновлено в 14:45
Происшествия
Пожар произошел в ресторане на востоке Москвы
Обновлено в 15:02
Экономика
Vostok New Ventures собирается продать пакет акций Avito за $540 млн
Шведский фонд Vostok New Ventures объявил о намерении продать свою долю в Avito крупнейшему акционеру сервиса - южноафриканской компании Naspers, говорится в сообщении фонда.
Обновлено в 10:34
Кино
Лучшим фильмом на «Золотом Орле» стала «Война Анны»
Лучшим режиссером стал Алексей Федорченко - фильм "Война Анны". И эта же картина получила "Золотого орла" как "Лучший фильм".
Обновлено в 15:10
Интернет
Facebook намерена объединить Whatsapp, Instagram и Facebook Messenger
Социальная сеть Facebook намерена объединить службы обмена сообщениями в социальных сетях WhatsApp, Instagram (все — «дочки» Facebook) и Facebook Messenger, сообщает газета The New York Times.
Обновлено в 10:22
Происшествия
Около 200 человек пропали без вести после прорыва плотины в Бразилии
Обновлено в 14:23
Авто
Mitsubishi Eclipse Cross получил новый мотор
Тест Mitsubishi Eclipse Cross: отвечаем на вопросы о купе, ставшем кроссовером Бензиновые кроссоверы тоже доработали: переднеприводные версии получили электронную имитациу блокировки дифференциала Active Yaw Brake Control.
Обновлено в 11:30
Космос
Космический грузовик «Прогресс МС-09» отстыковался от МКС
Грузовой космический корабль "Прогресс МС-09" отстыковался от Международной космической станции, через три часа начнется его сведение с орбиты, сообщил РИА Новости представитель головного научного института "Роскосмоса" ЦНИИмаш.
Обновлено в 08:06
Происшествия
Устроивший стрельбу у школы подросток помещен в реабилитационный центр
Обновлено в 10:00
Политика
Reuters узнал об охраняющих Мадуро наемных военных из России
Бойцы частной военной компании из России прилетели в Венесуэлу, чтобы охранять президента страны Николаса Мадуро, об этом сообщил Reuters со ссылкой на два источника, близких к этим военным.
Обновлено в 13:09
Транспорт
«Аэрофлот» отменил в выходные более 130 рейсов из-за непогоды
Обновлено в 12:56
Политика
Толкнувший Скабееву журналист отказался извиняться
Украинский журналист Сергей Сидоренко, который толкнул российскую журналистку Ольгу Скабееву в ПАСЕ, отказался извиняться перед ней.
Обновлено в 14:39
Политика
Конфуз Кличко на форуме в Давосе вызвал смех в зале
Обновлено в 09:43
Общество
Аллигаторы вмерзли в лед из-за холодов
Аллигаторы, живущие в национальном парке Болотного парка реки Шаллотт в американском штате Северная Каролина, снова вмерзли в лед.
Обновлено в 06:46
Авто
Источники сообщили о возвращении Opel в Россию
Обновлено в 03:51
Космос
«Роскосмос» и РАН разрабатывают нацпроект о противодействии астероидам
Российская академия наук и госкорпорация "Роскосмос" приступили к разработке национальной программы для исследования и создания методов противодействия угрозам из космоса, говорится в сообщении на странице Роскосмоса в Facebook.
Обновлено в 11:53
Авто
В Сети появились первые фотографии серийного BMW i4
Судя по представленным фотографиям BMW i4 получил черты 4-Series Gran Coupe.
Обновлено в 09:10
Футбол
«Спартак» разгромил «Зенит» в товарищеском матче
Обновлено в 12:55
Экономика
В России резко подорожала курица
По данным Минсельхоза, выросли также цены на говядину и свинину, но их рост был умеренным: говядина подорожала в рознице на 3,4 процента к январю 2018 года, свинина — на 8 процентов.
Обновлено в 01:48
Технологии
В России предложили ввести платную регистрацию мобильных устройств
В Совете Федерации предложили ввести в России платную регистрацию всех мобильных устройств с выходом в интернет по международному идентификатору мобильного оборудования (IMEI).
Обновлено в 03:00
Футбол
«Монако» объявил о возвращении Жардима на пост главного тренера
Леонарду Жардим назначен главным тренером "Монако", Тьерри Анри уволен с данного поста, сообщается на официальном сайте футбольного клуба.
Обновлено в 15:39
Гаджеты
Полностью рассекречен «ультрабюджетный» смартфон Xiaomi
«Ультрабюджетный» смартфон В интернет-магазине Lazada, который работает в Юго-Восточной Азии, появились полные характеристики смартфона Xiaomi Redmi Go.
Обновлено в 01:16
Политика
Трамп заявил о скором прекращении шатдауна
Дональд Трамп объявил, что работа правительства США скоро будет восстановлена.
Обновлено в 15:23
Происшествия
В итальянских Альпах вертолет столкнулся с туристическим самолетом
Обновлено в 13:05
Гаджеты
Samsung представила новый смартфон Galaxy A9 Pro
Южнокорейская компания Samsung представила новый смартфон бюджетной линейки А. Новинка представляет собой модифицированную версию A8s с изменённым дисплеем Infinity-O.
Обновлено в 14:42
Авто
Появились дебютные изображения обновленной Hyundai Sonata
Компания Hyundai начала финальные дорожные испытания седана Sonata следующего поколения.
Обновлено в 13:16
Происшествия
МВД объяснило задержание в Магнитогорске гражданина Киргизии
Задержанный в Магнитогорске гражданин Киргизии Хуснидин З. находится в международном розыске за участие в массовых беспорядках, которые прошли на территории города Ош в июне 2010 года.
Обновлено в 12:32
Гаджеты
Обновление Android испортило популярные смартфоны Xiaomi
Январское обновление операционной системы дурно повлияло на работу множества смартфонов Xiaomi Mi A2, на которых установлена "чистая" версия Android One.
Обновлено в 07:20
Происшествия
На 8-й Красноармейской улице прорвало трубу с горячей водой
На 8-й Красноармейской улице вырвавшийся на поверхность кипяток залил проезжую часть и припаркованные машины.
Обновлено в 08:43
Наука
Воспаление десен может стать причиной развития болезни Альцгеймера
Международная исследовательская группа, возглавляемая учеными из США, пришла к выводу, что бактерия Porphyromonas gingivalis – возбудитель хронического пародонтита – может провоцировать развитие болезни Альцгеймера.
Обновлено в 10:38