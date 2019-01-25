Футбол
Арнаутович заявил, что останется в «Вест Хэме»Чемпионат 14:55
Нападающий «Вест Хэм Юнайтед» Марко Арнаутович на своей странице в «Инстаграме» сообщил, что не покинет лондонский клуб в это трансферное окно.
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Автоматически обработаны 7204 источника, обновлено в 17:19, Ашберн
Спорт
Загитова извинилась за неудачный прокат произвольной программы на ЧЕ
Обновлено в 15:31
Технологии
Цукерберг объединит Facebook Messenger, Instagram и WhatsApp
Марк Цукерберг планирует объединить Facebook Messenger, Instagram и WhatsApp в одну платформу. Об этом пишет издание The New York Times.
Обновлено в 11:30
Происшествия
Около 200 человек пропали без вести после прорыва плотины в Бразилии
Около 200 человек считаются пропавшими без вести после прорыва плотины корпорации Vale в провинции Минас-Жерайс на востоке Бразилии, сообщает издание Globo со ссылкой на пожарные службы страны.
Обновлено в 14:23
Политика
Толкнувший Скабееву журналист отказался извиняться
Обновлено в 14:39
Кино
«Золотого орла» в номинации лучший фильм получила картина «Война Анны»
Картина «Война Анны» режиссера Алексея Федорченко победила в номинации лучший фильм в рамках кинопремии «Золотой орел».
Обновлено в 17:18
Транспорт
«Аэрофлот» отменил в выходные более 130 рейсов из-за непогоды
Обновлено в 12:56
Космос
Космический грузовик «Прогресс МС-09» отстыковался от МКС
Грузовой космический корабль "Прогресс МС-09" отстыковался от Международной космической станции, через три часа начнется его сведение с орбиты, сообщил РИА Новости представитель головного научного института "Роскосмоса" ЦНИИмаш.
Обновлено в 08:06
Происшествия
Пожар произошел в ресторане на востоке Москвы
Обновлено в 15:02
Экономика
Naspers довел долю в Avito почти до 100%
Южноафриканский фонд NC Europe Holdings B.V. (Naspers Russia Classifieds) довел долю в российском сервисе объявлений Avito до 99,6%. Ранее Naspers принадлежало 70,4% в сервисе, фонд приобрел 29,1% акций.
Обновлено в 12:02
Происшествия
Суд арестовал двоих полицейских из Чехова по делу о взятках
Бабушкинский суд Москвы арестовал двоих полицейских подмосковного Чехова, обвиняемых в получении взяток, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Мария Боровикова.
Обновлено в 13:07
Политика
Трамп объявил о временной остановке шатдауна
Президент США Дональд Трамп объявил о возможности временно продолжить работу правительства на три недели, до 15 февраля.
Обновлено в 16:24
Космос
«Роскосмос» и РАН разрабатывают нацпроект о противодействии астероидам
Российская академия наук и госкорпорация "Роскосмос" приступили к разработке национальной программы для исследования и создания методов противодействия угрозам из космоса, говорится в сообщении на странице Роскосмоса в Facebook.
Обновлено в 11:53
Авто
Появились дебютные изображения обновленной Hyundai Sonata
Компания Hyundai начала финальные дорожные испытания седана Sonata следующего поколения.
Обновлено в 13:16
Политика
Reuters: «ЧВК Вагнера» защищает Мадуро от оппозиции
Российские наемные военные из «ЧВК Вагнера» прибыли в Венесуэлу для защиты президента Николаса Мадуро, сообщает Reuters со ссылкой несколько неназванных источников.
Обновлено в 13:53
Наука
Ученые выяснили, что на ДНК человека может повлиять одна ночь без сна
Как установили ученые, всего одна ночь без сна может повлиять на ДНК человека.
Обновлено в 13:59
Общество
Аллигаторы вмерзли в лед из-за холодов
Аллигаторы, живущие в национальном парке Болотного парка реки Шаллотт в американском штате Северная Каролина, снова вмерзли в лед.
Обновлено в 06:46
Футбол
Арсенал — Манчестер Юнайтед 1:3
Футболисты лондонского «Арсенала» в матче 1/16 финала Кубка Англии дома проиграли «Манчестер Юнайтед».
Обновлено в 16:53
Авто
Источники сообщили о возвращении Opel в Россию
Обновлено в 03:51
Происшествия
Устроивший стрельбу у школы подросток помещен в реабилитационный центр
Подростка, устроившего днем стрельбу рядом со школой поселка Абалаково в Красноярском крае, после задержания поместили в лесосибирский социально-реабилитационный центр помощи семье и детям.
Обновлено в 10:00
Гаджеты
Samsung представила новый смартфон Galaxy A9 Pro 2019
Во время дебюта новинки о глобальном варианте в компании не сообщали, а сегодня состоялась презентация смартфона Galaxy A9 Pro (2019).
Обновлено в 07:06
Гаджеты
ФАС доработает концепцию о предустановке приложений на смартфоны
Два основных положения концепции касаются предустановки отечественных приложений на смартфоны для российского рынка, а также возможность полностью удалить предустановленные программы (кроме сервисных, обеспечивающих функционирование оборудования), уточнил замглавы ФАС.
Обновлено в 12:21
Гаджеты
Обновление Android испортило популярные смартфоны Xiaomi
Январское обновление операционной системы дурно повлияло на работу множества смартфонов Xiaomi Mi A2, на которых установлена "чистая" версия Android One.
Обновлено в 07:20
Политика
Конфуз Кличко на форуме в Давосе вызвал смех в зале
Обновлено в 09:43
Авто
В Сети появились первые фотографии серийного BMW i4
Судя по представленным фотографиям BMW i4 получил черты 4-Series Gran Coupe.
Обновлено в 09:10
Авто
Mitsubishi Eclipse Cross получил новый мотор
Тест Mitsubishi Eclipse Cross: отвечаем на вопросы о купе, ставшем кроссовером Бензиновые кроссоверы тоже доработали: переднеприводные версии получили электронную имитациу блокировки дифференциала Active Yaw Brake Control.
Обновлено в 11:30
Происшествия
В итальянских Альпах вертолет столкнулся с туристическим самолетом
В Италии вертолет столкнулся с туристическим самолетом в автономной области Валле д'Аоста .
Обновлено в 13:05
Футбол
ФК «Ростов» уступил «Локомотиву» в серии пенальти
Футбольный клуб «Ростов» во втором туре Кубка «Матч Премьер» проиграл в серии послематчевых пенальти московскому «Локомотиву», основное время завершилось вничью – 1:1. В первом тайме команды не смогли распечатать ворота друг друга.
Обновлено в 15:45
Футбол
«Монако» объявил о возвращении Жардима на пост главного тренера
Леонарду Жардим назначен главным тренером "Монако", Тьерри Анри уволен с данного поста, сообщается на официальном сайте футбольного клуба.
Обновлено в 15:39
Наука
Болезнь Альцгеймера может развиться из-за инфекции в полости рта
В ходе исследования было установлено, что клетках мозга людей с болезнью Альцгеймера, которые уже умерли, находится бактерия Porphyromonas gingivalis.
Обновлено вчера в 13:42
Авто
Названы самые популярные иномарки с пробегом в России
Обновлено в 09:28