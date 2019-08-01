Футбол
Армянский «Пюник» вышел в следующий раунд Лиги ЕвропыГазета.Ru вчера в 17:15
Армянский "Пюник" сыграет в третьем квалификационном раунде Лиги Европы. В ответном матче второго раунда команды сыграла вничью (0:0) с чешским клубом "Яблонец". Первая встреча завершилась со счетом 2:1 в пользу "Пюника", что и позволило клубу пройти дальше.
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«Алашкерт» и тбилисское «Динамо» вышли в 3-й квалификационный раунд Лиги Европы
Вестник Кавказавчера в 16:45
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