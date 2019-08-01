Футбол
Армянский «Алашкерт» вылетел из розыгрыша футбольной Лиги ЕвропыРИА Новости вчера в 16:57
Флорин Тэнасе
|10′
Тьерри Моутиньо
Флоринел Коман
|22′
|23′
Густаво Марментини
Михай Бэлаше
|27′
|28′
Густаво Марментини
|30′
Айк Ишханян
|45′
Тиаго Галвао
|45′+2′
Ваагн Айрапетян
Александр Штан
Диогу Саломау
|46′
Рэзван Оайдэ
|57′
Флоринел Коман
|59′
|63′
Густаво Марментини
Юлиан Кристя
|68′
|68′
Тиаго Галвао
Никита Танков
|68′
Ваагн Айрапетян
Саркис Шахинян
|75′
Урош Ненадович
Гегам Кадимян
Флорин Тэнасе
Богдан Планич
|82′
Стяуа
Расстановка 4‑3‑3
99
Влад
70
Белу
4
Бэлаше
8
Филип
24
Саломау
20
Вина
17
Кристя
26
Оайдэ
23
Попеску
16
Планич
7
Коман
55
Чанчаревич
3
Восканян
22
Мкоян
6
Ишханян
8
Дагбашян
21
Григорян
19
Танков
14
Шахинян
18
Тиаго Камета
10
Марментини
2 ×
77
Кадымян
Алашкерт
Расстановка 4‑3‑3
Армянский "Алашкерт" обыграл румынский "Стяуа" в ответном матче второго квалификационного раунда футбольной Лиги Европы, но не смог выйти в следующую стадию турнира. Встреча, прошедшая в Джурджу, завершилась со счетом 3:2 в пользу гостей.
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«Айнтрахт», «Хеугесунн», «Стяуа» и «Бреннбю» вышли в следующий раунд Лиги Европы
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«Алашкерт» одержал победу над румынами, но в следующий квалификационный раунд ЛЕ не попал
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