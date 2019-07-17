Футбол
Армянский «Алашкерт» обыграл «Македонию», преодолев первый барьерSputnik Армения 12:52
После победы в первом матче со счетом 3:1 "Алашкерт" создал для себя хороший задел, чтобы выступить во втором квалификационном раунде Лиги Европы. В первом тайме ответной игры на поле македонцев Урош Ненадович увеличил шансы армянской команды пройти во второй раунд.
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Автоматически обработан 7331 источник, обновлено в 17:25, Вашингтон
Авто
Внедорожник «Сталкер» на базе Lada 4x4 добрался до дилеров
Обновлено в 02:57
Армия и оружие
США сбили иранский беспилотник в Ормузском проливе
Обновлено в 15:20
Культура
Инна Чурикова получила травму во время спектакля
Народная артистка СССР Инна Чурикова в четверг получила травму, играя в спектакле на сцене театра "Русская песня".
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Политика
Госдума приняла законопроект о шпионских устройствах
Госдума приняла в третьем, окончательном чтении приняла поправки в УК и КоАП России, которыми уточняются понятие «специальные технические средства, предназначенные для негласного получения информации», сообщила пресс-служба нижней палаты парламента.
Обновлено в 06:53
Шоу-бизнес
Меган Маркл и принц Гарри планируют усыновить ребенка из Африки
Меган Маркл и принц Гарри задумываются над усыновлением ребенка из Африки, о чем сразу же поспешили сообщить все ведущие британские СМИ.
Обновлено в 09:09
Недвижимость
Росреестр зафиксировал исторический рекорд продаж квартир в Москве
В Москве с начала года зарегистрировано на 35% больше договоров долевого участия (59 266). на первичном рынке жилья, чем за то же полугодие в прошлом году, сообщило столичное управление Росреестра.
Обновлено в 02:36
Шоу-бизнес
Гамова отреагировала на флэшмоб в инстаграме Леди Гаги
Двукратная чемпионка мира по волейболу Екатерина Гамова прокомментировала флэшмоб, устроенный русскоязычными пользователями инстаграма на странице американской певицы Леди Гаги.
Обновлено вчера в 21:52
Гаджеты
Ряд смартфонов Honor вскоре получат обновление до Android 10 Q
По данным сетевого источника, 9 августа Huawei представит собственную графическую оболочку EMUI 10 на базе Android 10 Q. Одновременно с этим событием выйдет оболочка Magic 3.0 для смартфонов Honor на базе десятой версии Android Ранее были опубликованы смартфоны Huawei, которые получат обновление до Android 10 Q. В списке присутствовали аппараты Honor.
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Политика
Гендиректор «Рустави 2» Ника Гварамия уволен
Скандально известный Ника Гварамия был уволен с должности генерального директора грузинского телеканала «Рустави 2». Об этом сегодня, 18 июля, сообщает грузинский «Первый канал».
Обновлено в 11:17
Армия и оружие
Исключение Турции из программы F-35 ослабит НАТО, заявили в Анкаре
Исключение Турции из программы по производству истребителей F-35 негативно повлияет на потенциал НАТО, особенно на ее южные рубежи, заявил министр обороны Турции Хулуси Акар.
Обновлено в 14:52
Авто
АвтоВАЗ на три недели уйдет в плановый отпуск
Обновлено в 08:00
Политика
Вышинского и Сенцова предложили освободить одновременно
Обновлено в 16:03
Шоу-бизнес
После отпуска Орбакайте обновила стрижку у Влада Лисовца
После двух недель отпуска Кристина Орбакайте вернулась в Москву. Певица первым делом наведалась к другу – известному стилисту Владу Лисовцу.
Обновлено в 15:13
Политика
Евросоюз призывает Россию взять на себя вину за крушение MH17
Ответственность за крушение малайзийского Boeing над Донбассом в 2014 году должна взять на себя РФ, уверены в ЕС.
Обновлено 16 июля в 22:19
Наука
Радиация на Маршалловых островах оказалась выше, чем в Чернобыле
Оказалось, что концентрация ядерных изотопов в них значительно выше, чем в окрестностях Чернобыля и Фукусимы, сообщает PNAS.
Обновлено 16 июля в 03:00
Происшествия
В Петербурге арестовали росгвардейца по делу о подброшенных наркотиках
Красногвардейский районный суд Санкт-Петербурга вынес постановление об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении одного из двух фигурантов дела о подброшенных наркотиках - сотрудника Росгвардии, сообщает пресс-служба городских судов.
Обновлено в 13:17
Здоровье
Вспышку вируса Эболы назвали ЧС международного масштаба
Гебрейесус рассказал, что вспышка этого вируса в Конго может отразиться на мире, так как она представляет чрезвычайную ситуацию в области общественного здравоохранения.
Обновлено вчера в 14:25
Футбол
Ибрагимович сравнил себя с Ferrari
Знаменитый шведский футболист Златан Ибрагимович отозвался об уровне соперников в американской Высшей футбольной лиге (MLS), в которой он выступает за «Лос-Анджелес Гэлакси».
Обновлено в 16:05
Происшествия
На Красной площади задержан активист с пустым плакатом
Обновлено в 12:47
Футбол
Мамаева и Кокорина отправили в штрафной изолятор
Футболисты Павел Мамаев и Александр Кокорин в июле попали в штрафной изолятор белгородской колонии Об этом «Спорт-Экспрессу» рассказал начальник ИК № 4 УФСИН по Белгородской области Сергей Плясов.
Обновлено вчера в 10:27
Армия и оружие
НАТО пообещало запустить тысячи гиперзвуковых ракет
В 2030 году более 80 процентов боевого порядка НАТО будут представлять истребители четвертого поколения, передает Jane's 360 со ссылкой на заявление вице-маршала Королевских Военно-воздушных сил (ВВС) Великобритании Саймона Рошеля.
Обновлено в 17:02
Футбол
«Нефтчи» стал соперником тульского «Арсенала» в отборе Лиги Европы
Азербайджанский футбольный клуб "Нефтчи" стал соперником тульского "Арсенала" по матчам второго раунда квалификации Лиги Европы.
Обновлено в 15:12
Экономика
Ипотечный рынок РФ в случае кризиса потребует из бюджета до 1,5 трлн руб - АКРА
Ипотечный рынок в РФ развивается по рисковой модели, которая в случае кризиса потребует из бюджета от 0,9 до 1,5 триллиона рублей на покрытие дефолтов, говорится в исследовании АКРА "Как избежать ипотечного кризиса в России".
Обновлено в 14:56
Технологии
Акимов рассказал о пилотных зонах 5G в России
К решению вопроса выделения приоритетного радиочастотного спектра для сетей 5G подключился вице-премьер РФ Юрий Борисов, курирующий вопросы ОПК, говорил ранее Акимов.
Обновлено в 12:08
Авто
Глава «Соллерс» рассказал про новые УАЗы и «Русский Прадо»
Обновлено в 04:58
Авто
Lada Vesta разочаровала финского производителя Nokian
В конце 2015 года финская компания Nokian приобрела несколько седанов Lada Vesta.
Обновлено в 06:20
Интернет
Google и Facebook следят за пользователями порносайтов
Исследователи Корнеллского университета в США выяснили, что Google и Facebook следят за пользователями, которые в режиме инкогнито посещают порносайты.
Обновлено в 13:22
Происшествия
Пассажир упал на рельсы «красной» ветки московского метро
"На центральном участке Сокольнической линии были увеличены интервалы движения поездов из-за падения пассажира на пути станции", - сказал собеседник агентства.
Обновлено в 15:29
Политика
Зеленский заключил спор с директором украинского госпредприятия
Президент Украины Зеленский заключил ещё очередное при, но на этот раз с гендиректором госпредприятия «Укргидроэнерго» Сиротой.
Обновлено в 13:45