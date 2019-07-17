Футбол

Армянский «Алашкерт» обыграл «Македонию», преодолев первый барьерSputnik Армения 12:52

1 фото
После победы в первом матче со счетом 3:1 "Алашкерт" создал для себя хороший задел, чтобы выступить во втором квалификационном раунде Лиги Европы. В первом тайме ответной игры на поле македонцев Урош Ненадович увеличил шансы армянской команды пройти во второй раунд.
Читать в источнике
Обсудить

Подробнее о событии

Армянский «Алашкерт» обыграл «Македонию», преодолев первый барьер

Sputnik Армения12:52

«Македония ГП» – «Алашкерт»: нужна ли македонцам победа?

Все про Спорт рувчера в 09:38
Показать все источники
Автоматически обработан 7331 источник, обновлено в 17:25, Вашингтон
Авто

Внедорожник «Сталкер» на базе Lada 4x4 добрался до дилеров

Обновлено в 02:57
Армия и оружие

США сбили иранский беспилотник в Ормузском проливе

Обновлено в 15:20
Культура

Инна Чурикова получила травму во время спектакля

Народная артистка СССР Инна Чурикова в четверг получила травму, играя в спектакле на сцене театра "Русская песня".
Обновлено в 15:32
Политика

Госдума приняла законопроект о шпионских устройствах

Госдума приняла в третьем, окончательном чтении приняла поправки в УК и КоАП России, которыми уточняются понятие «специальные технические средства, предназначенные для негласного получения информации», сообщила пресс-служба нижней палаты парламента.
Обновлено в 06:53
Шоу-бизнес

Меган Маркл и принц Гарри планируют усыновить ребенка из Африки

Меган Маркл и принц Гарри задумываются над усыновлением ребенка из Африки, о чем сразу же поспешили сообщить все ведущие британские СМИ.
Обновлено в 09:09
Недвижимость

Росреестр зафиксировал исторический рекорд продаж квартир в Москве

В Москве с начала года зарегистрировано на 35% больше договоров долевого участия (59 266). на первичном рынке жилья, чем за то же полугодие в прошлом году, сообщило столичное управление Росреестра.
Обновлено в 02:36
Шоу-бизнес

Гамова отреагировала на флэшмоб в инстаграме Леди Гаги

Двукратная чемпионка мира по волейболу Екатерина Гамова прокомментировала флэшмоб, устроенный русскоязычными пользователями инстаграма на странице американской певицы Леди Гаги.
Обновлено вчера в 21:52
Гаджеты

Ряд смартфонов Honor вскоре получат обновление до Android 10 Q

По данным сетевого источника, 9 августа Huawei представит собственную графическую оболочку EMUI 10 на базе Android 10 Q. Одновременно с этим событием выйдет оболочка Magic 3.0 для смартфонов Honor на базе десятой версии Android Ранее были опубликованы смартфоны Huawei, которые получат обновление до Android 10 Q. В списке присутствовали аппараты Honor.
Обновлено в 16:13
Политика

Гендиректор «Рустави 2» Ника Гварамия уволен

Скандально известный Ника Гварамия был уволен с должности генерального директора грузинского телеканала «Рустави 2». Об этом сегодня, 18 июля, сообщает грузинский «Первый канал».
Обновлено в 11:17
Армия и оружие

Исключение Турции из программы F-35 ослабит НАТО, заявили в Анкаре

Исключение Турции из программы по производству истребителей F-35 негативно повлияет на потенциал НАТО, особенно на ее южные рубежи, заявил министр обороны Турции Хулуси Акар.
Обновлено в 14:52
Авто

АвтоВАЗ на три недели уйдет в плановый отпуск

Обновлено в 08:00
Политика

Вышинского и Сенцова предложили освободить одновременно

Обновлено в 16:03
Шоу-бизнес

После отпуска Орбакайте обновила стрижку у Влада Лисовца

После двух недель отпуска Кристина Орбакайте вернулась в Москву. Певица первым делом наведалась к другу – известному стилисту Владу Лисовцу.
Обновлено в 15:13
Политика

Евросоюз призывает Россию взять на себя вину за крушение MH17

Ответственность за крушение малайзийского Boeing над Донбассом в 2014 году должна взять на себя РФ, уверены в ЕС.
Обновлено 16 июля в 22:19
Наука

Радиация на Маршалловых островах оказалась выше, чем в Чернобыле

Оказалось, что концентрация ядерных изотопов в них значительно выше, чем в окрестностях Чернобыля и Фукусимы, сообщает PNAS.
Обновлено 16 июля в 03:00
Происшествия

В Петербурге арестовали росгвардейца по делу о подброшенных наркотиках

Красногвардейский районный суд Санкт-Петербурга вынес постановление об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении одного из двух фигурантов дела о подброшенных наркотиках - сотрудника Росгвардии, сообщает пресс-служба городских судов.
Обновлено в 13:17
Здоровье

Вспышку вируса Эболы назвали ЧС международного масштаба

Гебрейесус рассказал, что вспышка этого вируса в Конго может отразиться на мире, так как она представляет чрезвычайную ситуацию в области общественного здравоохранения.
Обновлено вчера в 14:25
Футбол

Ибрагимович сравнил себя с Ferrari

Знаменитый шведский футболист Златан Ибрагимович отозвался об уровне соперников в американской Высшей футбольной лиге (MLS), в которой он выступает за «Лос-Анджелес Гэлакси».
Обновлено в 16:05
Происшествия

МВД отказалось возбуждать дело из-за покупки лекарства для ребенка

Обновлено в 14:34
Происшествия

На Красной площади задержан активист с пустым плакатом

Обновлено в 12:47
Футбол

Мамаева и Кокорина отправили в штрафной изолятор

Футболисты Павел Мамаев и Александр Кокорин в июле попали в штрафной изолятор белгородской колонии Об этом «Спорт-Экспрессу» рассказал начальник ИК № 4 УФСИН по Белгородской области Сергей Плясов.
Обновлено вчера в 10:27
Армия и оружие

НАТО пообещало запустить тысячи гиперзвуковых ракет

В 2030 году более 80 процентов боевого порядка НАТО будут представлять истребители четвертого поколения, передает Jane's 360 со ссылкой на заявление вице-маршала Королевских Военно-воздушных сил (ВВС) Великобритании Саймона Рошеля.
Обновлено в 17:02
Футбол

«Нефтчи» стал соперником тульского «Арсенала» в отборе Лиги Европы

Азербайджанский футбольный клуб "Нефтчи" стал соперником тульского "Арсенала" по матчам второго раунда квалификации Лиги Европы.
Обновлено в 15:12
Экономика

Ипотечный рынок РФ в случае кризиса потребует из бюджета до 1,5 трлн руб - АКРА

Ипотечный рынок в РФ развивается по рисковой модели, которая в случае кризиса потребует из бюджета от 0,9 до 1,5 триллиона рублей на покрытие дефолтов, говорится в исследовании АКРА "Как избежать ипотечного кризиса в России".
Обновлено в 14:56
Технологии

Акимов рассказал о пилотных зонах 5G в России

К решению вопроса выделения приоритетного радиочастотного спектра для сетей 5G подключился вице-премьер РФ Юрий Борисов, курирующий вопросы ОПК, говорил ранее Акимов.
Обновлено в 12:08
Авто

Глава «Соллерс» рассказал про новые УАЗы и «Русский Прадо»

Обновлено в 04:58
Авто

Lada Vesta разочаровала финского производителя Nokian

В конце 2015 года финская компания Nokian приобрела несколько седанов Lada Vesta.
Обновлено в 06:20
Интернет

Google и Facebook следят за пользователями порносайтов

Исследователи Корнеллского университета в США выяснили, что Google и Facebook следят за пользователями, которые в режиме инкогнито посещают порносайты.
Обновлено в 13:22
Происшествия

Пассажир упал на рельсы «красной» ветки московского метро

"На центральном участке Сокольнической линии были увеличены интервалы движения поездов из-за падения пассажира на пути станции", - сказал собеседник агентства.
Обновлено в 15:29
Политика

Зеленский заключил спор с директором украинского госпредприятия

Президент Украины Зеленский заключил ещё очередное при, но на этот раз с гендиректором госпредприятия «Укргидроэнерго» Сиротой.
Обновлено в 13:45
ещё по теме
Главное