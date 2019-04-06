Политика
Армию США признают террористической организацией вслед за КСИРВести.Ru 05:30
Иран не будет молчать в ответ на внесение США иранского Корпуса стражей Исламской Революции в список террористической организаций, заявил председатель парламентского комитета по иностранным делам Хишматоллы Фалахатпише.
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WSJ: США внесут иранский КСИР в список иностранных террористических организаций
Коммерсантъвчера в 18:54
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Авто
Китайский бренд GAC выходит на российский рынок с тремя новинками
Стоит отметить, что стенд GAC Motor на питерском моторшоу стал самым крупным, обогнав по площади даже лидера российского рынка — компанию АВТОВАЗ.
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Кино
Идрис Эльба появится в сиквеле «Отряда самоубийц» как новый персонаж
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Политика
Соловьев выгнал из студии польского политолога
Телеведущий Владимир Соловьев выгнал из студии польского эксперта Якуба Корейбу.
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Транспорт
До 2024 года в Петербурге построят шесть новых путепроводов
Шесть новых путепроводов будут построены в Петербурге до 2024 года.
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Общество
Названы вакансии с зарплатой выше 500 тыс. рублей
Стало известно, на какой должности в России можно получить заработную плату выше 500 тыс. рублей. Рейтинг подготовил портал hh.ru.
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Происшествия
В бельгийском Антверпене столкнулись два прогулочных судна
В результате столкновения двух прогулочных судов на реке Шельда в бельгийском Антверпене пострадали 18 человек.
Обновлено в 03:11
Армия и оружие
CNN пустили на российскую базу в Арктике
Сюжет о российской военной базе «Северный клевер» на острове Котельный в Арктике 4 апреля вышел в эфир телеканала CNN.
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Происшествия
Пакеты с кусками человеческого тела нашли в Петербурге
Обновлено в 05:34
Футбол
«Анжи» и «Динамо» назвали стартовые составы на матч РПЛ
Тренерские штабы «Анжи» и «Динамо» определились со стартовыми составами команд на матч 22-го тура РПЛ.
Обновлено в 06:05
Общество
В Египте нашли гробницу супружеской пары эпохи Птолемеев
Хорошо сохранившаяся гробница эпохи Птолемеев (IV-I века до н. э.), в которой захоронены муж и жена, обнаружена археологами в городе Ахмим египетской провинции Сохаг, говорится в заявлении министерства по делам памятников древности Египта.
Обновлено в 05:44
Армия и оружие
Армия Хафтара захватила аэропорт Триполи
Обновлено вчера в 14:31
Политика
Венесуэла назвала преступными новые санкции США
Власти Венесуэлы считают неприемлемыми, циничными и преступными новые санкции США, говорится в коммюнике МИД страны.
Обновлено вчера в 23:51
Политика
Обнародованы результаты экспресс-теста анализов Порошенко
Напомним, что Порошенко и кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский договорились сдать тесты на наркотики и алкоголь в преддверии дебатов, которые запланированы на 19 апреля.
Обновлено вчера в 04:11
Политика
В Крыму призвали США прекратить «слежку» за полуостровом
Ранее мониторинговый ресурс PlaneRadar сообщил, что патрульный противолодочный самолет ВМС США Boeing P-8A Poseidon в пятницу вечером провел разведку в районе Крыма.
Обновлено в 03:37
Футбол
Столичное дерби. «Спартак» на «Открытие Арене» примет ЦСКА
Обновлено вчера в 07:35
Экономика
Стоимость аренды квартир выросла в большинстве регионов
Цены на аренду жилья выросли в 48 из 79 регионов России, свидетельствуют данные Domofond.ru за первый квартал 2019 года.
Обновлено вчера в 06:15
Шоу-бизнес
Максим Фадеев считает современное общество деградировавшим
Максим Фадеев считает современное общество деградировавшим и забывшим о «кодексе» чести.
Обновлено в 04:00
Религия
Православные христиане готовятся отметить праздник Благовещения
7 апреля Русская православная церковь празднует Благовещенье Пресвятой Девы Марии и Богородицы нашей.
Обновлено вчера в 06:25
Политика
Ассанж требует от Швеции миллион долларов
Судебные издержки Ассанж оценил в миллион долларов.
Обновлено в 06:21
Армия и оружие
Корабли НАТО и Грузии провели совместные учения в Черном море
«Целью учений было повышение уровня совместимости и взаимодействия береговой охраны погранполиции МВД Грузии с морскими силами НАТО», — указано в сообщении.
Обновлено в 04:44
Недвижимость
Льготную ставку для семей с детьми распространят на весь срок ипотеки
Помимо продления срока действия льготной ставки, теперь семьи с детьми, которые уже имеют рефинансированные кредиты, смогут рефинансировать их еще раз.
Обновлено вчера в 00:42
Армия и оружие
«Адмирала Кузнецова» поддержали спасатели
Обновлено вчера в 18:02
Происшествия
В Киргизии повторно ужесточили наказание за похищение невест
В Киргизии ужесточили наказание за похищение девушек с целью замужества. Теперь похитителям невест грозит от 7 до 10 лет тюрьмы.
Обновлено в 05:39
Происшествия
Собачница обстреляла школьника в Удельном парке в Петербурге
Женщина выстрелила из пистолета в 15-летнего подростка после конфликта в Удельном парке Петербурга, в ночь на 5 апреля, сообщает телеканал «78».
Обновлено в 06:13
Армия и оружие
Мирный житель ранен при обстреле силовиками ДНР
Отмечается, что обстрел велся из минометов 120 мм и 82 мм. Одним из осколков ранило 56-летнего мирного жителя, он был госпитализирован.
Обновлено в 05:44
Игры
Видео: анонсировано физическое издание Warhammer: Vermintide 2 для консолей
Издательство 505 Games сообщило, что мрачный кооперативный боевик Warhammer: Vermintide 2 от студии FatShark получит 11 июня физическое издание для PlayStation 4 и Xbox One.
Обновлено в 05:25
Политика
Генпрокурор Украины предложил провести дебаты Порошенко и Зеленского в библиотеке
Украинский генпрокурор Юрий Луценко предложил провести дебаты двух кандидатов в президенты страны Петра Порошенко и Владимира Зеленского в библиотеке.
Обновлено в 06:24
Общество
Минздрав захотел наказывать за антипрививочные призывы
«Учитывая масштабность распространения в настоящее время в СМИ и информационно-телекоммуникационных сетях информации, содержащей призывы к отказу от вакцинации, мероприятия по иммунопрофилактике эффективны не в полной мере», — заявила Яковлева.
Обновлено вчера в 02:37
Политика
Климкин назвал Крым украинским и пожаловался на «столетия оккупации»
Предъявить России счет за ущерб, причиненный за все столетия оккупации страны Россией, пригрозил глава МИД Украины Павел Климкин.
Обновлено вчера в 07:40