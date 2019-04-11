Армия и оружие
Армию Хафтара на юге Ливии атаковали боевики ИГВзгляд.ру 07:35
Военная авиабаза Таманхинт на юге Ливии, занятая Ливийской национальной армией (ЛНА) под командованием фельдмаршала Халифы Хафтара, подверглась нападению, к которому оказались причастны боевики запрещенной в России террористической группировки «Исламское государство», сообщил портал «Аль-Васат».
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7310 источников, обновлено в 16:22, Ашберн
Армия и оружие
Сатановский объяснил, как уничтожить США без миллионных жертв
Сатановский указал на то, что вероятность попытки Белого дома нанести ядерный удар по России увеличивается из-за «американской идеи», что военные действия будут идти не на территории Америки.
Обновлено в 06:56
Общество
У главы охраны Медведева нашли особняк за миллиард рублей
Обновлено в 13:58
Политика
Россия ввела запрет на экспорт нефти на Украину
«Устанавливается запрет на экспорт на Украину российской нефти и нефтепродуктов», — заявил Медведев.
Обновлено в 05:28
Политика
Зеленский представил будущую президентскую команду
Обновлено в 15:32
Политика
Роскомнадзор разъяснил прессе закон о неуважении к власти
Ведомство организовало встречу руководителей российских СМИ с чиновниками Кремля и сотрудниками Генпрокуратуры.
Обновлено в 15:30
Происшествия
Двигатель пассажирского самолета загорелся во время взлета во Внуково
Самолет авиакомпании UTair, вылетавший рейсом Москва - Махачкала, вынужден был остановить взлет, когда в районе правого крыла самолета произошло возгорание.
Обновлено вчера в 10:39
Армия и оружие
В Ливии выдали ордер на арест Хафтара
Военная генпрокуратура правительства национального согласия (ПНС) Ливии выдала ордер на арест маршала Халифы Хафтара.
Обновлено в 13:31
Происшествия
Суд арестовал экс-следователя ФСБ по подозрению в получении взятки
Пресс-секретарь суда Юнона Царёва заявила, что СК предъявил Колбову обвинение в получении взятки в особо крупном размере от бывшего главы ФГУП Издательство «Известия» Эраста Галумова.
Обновлено в 15:36
Политика
Российские телеканалы покажут дебаты Зеленского и Порошенко
Несколько российских телеканалов покажут предвыборные дебаты между кандидатами в президенты Украины Владимиром Зеленским и Петром Порошенко, которые состоятся вечером 19 апреля.
Обновлено в 15:09
Авто
Toyota представила новый ProAce City
Компания Toyota выводит на европейский рынок третьего полноправного представителя семейства компактных фургонов – ProAce City.
Обновлено в 11:14
Авто
Jaguar I-Pace назвали автомобилем года 2019
Электрический кроссовер Jaguar I-Pace стал победителем в номинации «Всемирный автомобиль года» (World Car of the Year) в 2019 году, обойдя при этом Audi e-tron и Volvo S60/V60.
Обновлено вчера в 13:36
Шоу-бизнес
Умерла вдова Евгения Евстигнеева Ирина Цывина
На 56-м году жизни скончалась заслуженная артистка России и вдова Евгения Евстигнеева Ирина Цывина.
Обновлено в 08:32
Музыка
В Большом зале консерватории прозвучат шедевры Сергея Рахманинова
В Большом зале консерватории состоится концерт с симфоническим оркестром Москвы «Русская филармония».
Обновлено в 06:52
Общество
Доход губернатора Тульской области в 2018 году вырос на 1 млн рублей
Губернатор Тульской области Алексей Дюмин в 2018 году заработал немногим более 6,6 млн рублей, что почти на 1 млн рублей больше, чем годом ранее.
Обновлено в 13:06
Общество
Дмитрия Быкова доставят на лечение в Москву из Уфы
Обновлено в 09:30
Политика
Советник Дональда Трампа по России тайно приехала в Москву
Москву посетила советница президента США Дональда Трампа. О ее визите ни американские, ни российские власти не сообщали.
Обновлено в 04:36
Происшествия
Опубликованы кадры наезда BMW на пешеходов в Петербурге
Телеканал "Звезда" опубликовал кадры с места ДТП у Аничкова моста в Санкт-Петербурге.
Обновлено в 13:57
Происшествия
Житель Брянска спалил полтора миллиона рублей в чайнике
Обновлено в 15:29
Политика
Коломойский назвал Порошенко своей марионеткой
Предприниматель Игорь Коломойский назвал президента Украины Петра Порошенко своей марионеткой. Об этом сообщает «Экономическая правда».
Обновлено в 14:55
Общество
Роскачество назвало лучшие марки кефира
Специалисты Роскачества провели исследование и выяснили, какой кефир лучше покупать. Всего эксперты изучили кефиры от 11 производителей.
Обновлено в 02:01
Политика
Кремль отреагировал на обращение хоккеиста Дацюка о СНИЛС
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков ответил в четверг журналистам на вопрос о том, знают ли в Кремле об обращении знаменитого хоккеиста Павла Дацюка, раскритиковавшего введение нового закона о СНИЛС.
Обновлено в 06:38
Гаджеты
«Связной» из-за сбоя продавал iPhone по шесть тысяч рублей
Интернет-магазин «Связной» из-за сбоя программного обеспечения в течение 15 минут продавал смартфоны по сильно заниженной цене, сообщают РИА Новости.
Обновлено в 12:34
Путешествия
Более 100 россиян не смогли вылететь из Санкт-Петербурга на Хайнань
Российские туристы, планировавшие вылететь 18 апреля на китайский остров Хайнань из Санкт-Петербурга по линии нескольких туроператоров, не смогли попасть на рейс авиакомании iFly, сообщает АТОР.
Обновлено в 07:35
Общество
Юрист нашел расхождения в финансовых отчетах Фонда Навального
В отчетах за 2016-2017 годы Навальный писал, что ФБК живет исключительно за счет пожертвований частных лиц, в то время как в отчетах Минюсту указывал, что фонд получает деньги от коммерческих и некоммерческих организаций.
Обновлено в 11:03
Шоу-бизнес
Антон Гусев из «Дома-2» устроил драку в эфире Первого канала
В крутом норове работодателя из скандальной телестройки могли убедиться и зрители Первого канала - Гусев устроил в студии драку с сыном своей бывшей помощницы по дому.
Обновлено в 01:07
Кино
Никита Михалков и Ким Ки Дук открыли 41-й ММКФ
Об открытии объявили президент ММКФ Никита Михалков и председатель жюри основного конкурса, корейский режиссер Ким Ки Дук, передает "Интерфакс".
Обновлено в 13:27
Единоборства
Мурат Гассиев подписал контракт с Эдди Хирном
Обновлено в 16:03
Наука
Найдены останки одного из крупнейших хищных млекопитающих на Земле
Палеонтологи из университета Огайо (США) обнаружили в Кении фрагменты скелета одного из крупнейших хищных млекопитающих, которые когда-либо жили на Земле.
Обновлено в 02:34