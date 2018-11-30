Армия и оружие
Армия обороны Израиля опровергла сообщения о сбитом в Сирии самолете
Армия обороны Израиля опровергла сообщения о сбитом в Сирии самолетеРИА Новости18:23
Израильские военные опровергли данные, что сирийские ПВО якобы сбили военный самолет еврейского государства. "Сообщения о повреждении израильского самолета или иных израильских воздушных целей не соответствуют действительности", — сообщила армейская пресс-служба.
РИА Новости18:23
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