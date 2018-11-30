По предварительной информации, на одной из записей запечатлен момент перехвата ВС Сирии в небе над Дамаском вражеской ракеты. Ранее в Армии обороны Израиля не подтвердили данные о сбитом Сирией военном самолете.

Армия и оружие Армия и оружие Ракета «Рокот» с военными спутниками стартовала с космодрома Плесецк

Армия и оружие Армия и оружие Новая ЗРС С-400 заступила на боевое дежурство в Хабаровском крае Новая зенитная ракетная система (ЗРС) С-400 зенитного полка Восточного военного округа (ВВО) в пятницу заступила на боевое дежурство в Хабаровском крае.

Армия и оружие Армия и оружие ВВС Бельгии сообщили о перехвате российских Су-27 над Балтикой Министерство обороны Бельгии проинформировало о перехвате российских Су-27 над Балтийским морем. Об этом сообщается в твиттере ведомства.

Армия и оружие Армия и оружие Пять самых смертоносных кораблей ВМФ России назвали в США В США назвали пятерку самых опасных российских боевых кораблей.

Армия и оружие Армия и оружие В Минобороны сообщили о подготовке провокации боевиками в Сирии Руководитель Центра примирения враждующих сторон в Сирии генерал-лейтенант Сергей Соломатин заявил, что боевики готовят провокацию с использованием отравляющих веществ в САР.

Армия и оружие Армия и оружие Минобороны показало, как будет выглядеть музей ВКС РФ Центральный музей Военно-космических сил России, который создается в парке «Патриот», даст возможность наглядно изучить развитие отечественной авиации, сообщили в министерстве обороны РФ.

Армия и оружие Армия и оружие Госдеп: вывод войск США из Сирии является несвоевременным Специальный представитель госсекретаря США по Сирии Джеймс Джеффри заявил, что вывод войск Соединённых Штатов из Сирии в настоящий момент является несвоевременным.

Армия и оружие Армия и оружие В ЛНР пресекли попытку диверсантов проникнуть на территорию республики

Армия и оружие Армия и оружие СБУ утверждает, что перехватила переговоры российских лётчиков В СБУ заявили, что якобы смогли перехватить переговоры истребителя Су-30 ВКС России и вертолета Ка-52 ВКС России.

Армия и оружие Армия и оружие Командующий ВМС Украины объяснил провокацию в Керченском проливе Украина отправила в Керченский пролив военные корабли для того, чтобы «показать свое лицо».

Армия и оружие Армия и оружие Минобороны поддержит съёмки фильма о подвиге брига «Меркурий» Министерство обороны России поможет снять фильм о подвиге русских моряков брига «Меркурий» во время русско-турецкой войны 1828-1829 годов, пишет «Царьград».

Армия и оружие Армия и оружие США обвинили Иран в испытании ракеты, способной нести ядерный заряд

Армия и оружие Армия и оружие Минобороны Украины пообещало сбивать дроны над воинскими частями Беспилотники, замеченные над украинскими воинскими частями и полигонами, будут сбивать, сообщает Минобороны Украины.

Армия и оружие Армия и оружие Пакистан отказался от закупок украинских боевых модулей