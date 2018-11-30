Армия и оружие
Источник в сирийских органах безопасности ранее заявил РИА Новости, что ПВО Арабской республики сбила над населенным пунктом аль-Кисва к югу от Дамаска израильский военный самолет и четыре ракеты.
РИА Новости16:44
Оценить
102 человека отреагировали
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7119 источников, обновлено в 17:12, Ашберн
Армия и оружие
В Минобороны сообщили о подготовке провокации боевиками в Сирии
Обновлено в 17:00
Армия и оружие
В ЛНР заявили о пресечении попытки диверсантов проникнуть в республику
Народная милиция самопровозглашенной Луганской народной республики пресекла попытку диверсионно-разведывательной группы (ДРГ) проникнуть на территорию ЛНР, заявил в четверг журналистам официальный представитель оборонного ведомства Андрей Марочко.
Обновлено в 16:42
Армия и оружие
С-400 полностью закрыли небо над Крымом
Системы противовоздушной обороны полностью закрыли небо над Крымом.
Обновлено в 13:42
Армия и оружие
Госдеп призвал Россию присоединиться к противодействию Ирану в Сирии
«Если Россия хочет работать с США для того, чтобы положить конец сирийскому конфликту, как она это заявляет, то Россия должна присоединиться к усилиям по противодействию дестабилизирующим действиям Ирана в Сирии», — следует из письменных показаний Джеффри перед комитетом палаты представителей США, передает «РИА Новости».
Обновлено в 16:42
Армия и оружие
СБУ утверждает, что перехватила переговоры российских лётчиков
В СБУ заявили, что якобы смогли перехватить переговоры истребителя Су-30 ВКС России и вертолета Ка-52 ВКС России.
Обновлено в 14:24
Армия и оружие
Минобороны поддержит съёмки фильма о подвиге брига «Меркурий»
Министерство обороны России поможет снять фильм о подвиге русских моряков брига «Меркурий» во время русско-турецкой войны 1828-1829 годов, пишет «Царьград».
Обновлено в 15:35
Армия и оружие
Главком ВМС Украины заявил об «уязвимости на морском направлении»
Ворнченко процитировал договор между Украиной и Россией, а также конвенцию ООН по морскому праву, заявив, что украинские корабли имели право свободно пройти через Керченский пролив.
Обновлено в 14:06
Армия и оружие
National Interest составил список «самых смертоносных» кораблей России
Американский журнал National Interest составил список пяти самых опасных военных кораблей современной России.
Обновлено в 14:25
Армия и оружие
США обвинили Иран в испытании ракеты, способной нести ядерный заряд
Обновлено в 14:24
Армия и оружие
В парке «Патриот» построят самый большой в мире музей военной авиации
Министерство обороны России приступит к постройке самого крупного музея военной авиационной технике в мире.
Обновлено в 16:26
Армия и оружие
Минобороны Украины пообещало сбивать дроны над воинскими частями
Беспилотники, замеченные над украинскими воинскими частями и полигонами, будут сбивать, сообщает Минобороны Украины.
Обновлено в 14:24
Армия и оружие
В 2019 году ВДВ получат новые системы десантирования бронетехники
Обновлено в 15:00
Армия и оружие
Военнослужащие ЦВО примут участие в четырех международных учениях
Обновлено в 10:36
Армия и оружие
Россия передала США новые данные о погибших во Второй мировой
Американские власти получили новые данные о потерях своей страны в ходе Второй мировой войны.
Обновлено в 15:16
Армия и оружие
Летчики штурмовой авиации ВВО уничтожили полевой лагерь условных террористов в Приморье
Летчики штурмовой авиации Восточного военного округа (ВВО) в ходе учения в Приморском крае уничтожили полевой лагерь условных террористов.
Обновлено в 10:05