Источник в сирийских органах безопасности ранее заявил РИА Новости, что ПВО Арабской республики сбила над населенным пунктом аль-Кисва к югу от Дамаска израильский военный самолет и четыре ракеты.

Израиль опроверг сообщения о сбитом в Сирии самолете

Армия и оружие Армия и оружие В Минобороны сообщили о подготовке провокации боевиками в Сирии

Армия и оружие Армия и оружие В ЛНР заявили о пресечении попытки диверсантов проникнуть в республику Народная милиция самопровозглашенной Луганской народной республики пресекла попытку диверсионно-разведывательной группы (ДРГ) проникнуть на территорию ЛНР, заявил в четверг журналистам официальный представитель оборонного ведомства Андрей Марочко.

Армия и оружие Армия и оружие С-400 полностью закрыли небо над Крымом Системы противовоздушной обороны полностью закрыли небо над Крымом.

Армия и оружие Армия и оружие Госдеп призвал Россию присоединиться к противодействию Ирану в Сирии «Если Россия хочет работать с США для того, чтобы положить конец сирийскому конфликту, как она это заявляет, то Россия должна присоединиться к усилиям по противодействию дестабилизирующим действиям Ирана в Сирии», — следует из письменных показаний Джеффри перед комитетом палаты представителей США, передает «РИА Новости».

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Армия и оружие Армия и оружие Минобороны поддержит съёмки фильма о подвиге брига «Меркурий» Министерство обороны России поможет снять фильм о подвиге русских моряков брига «Меркурий» во время русско-турецкой войны 1828-1829 годов, пишет «Царьград».

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Армия и оружие Армия и оружие National Interest составил список «самых смертоносных» кораблей России Американский журнал National Interest составил список пяти самых опасных военных кораблей современной России.

Армия и оружие Армия и оружие США обвинили Иран в испытании ракеты, способной нести ядерный заряд

Армия и оружие Армия и оружие В парке «Патриот» построят самый большой в мире музей военной авиации Министерство обороны России приступит к постройке самого крупного музея военной авиационной технике в мире.

Армия и оружие Армия и оружие Минобороны Украины пообещало сбивать дроны над воинскими частями Беспилотники, замеченные над украинскими воинскими частями и полигонами, будут сбивать, сообщает Минобороны Украины.

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Армия и оружие Армия и оружие Россия передала США новые данные о погибших во Второй мировой Американские власти получили новые данные о потерях своей страны в ходе Второй мировой войны.