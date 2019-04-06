Армия и оружие

Армия ливийского правительства атаковала силы ХафтараРИА Новости 08:38

Силы правительства национального согласия нанесли авиаудары по позициям Ливийской национальной армии (ЛНА) к югу от Триполи, сообщает Asharq Al-Awsat. По информации издания, атаке подверглись подразделения ЛНА в Гарьяне и Сук Хамисе.
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