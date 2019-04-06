Армия ливийского правительства атаковала силы ХафтараРИА Новости 08:38

Силы правительства национального согласия нанесли авиаудары по позициям Ливийской национальной армии (ЛНА) к югу от Триполи, сообщает Asharq Al-Awsat. По информации издания, атаке подверглись подразделения ЛНА в Гарьяне и Сук Хамисе.

Здоровье Кардиохирург рассказал об основных мерах профилактики болезней сердца Заместитель директора по кардиохирургии Клиники высоких медицинских технологий имени Н.И. Пирогова СПБГУ, глава Центра кардиохирургии и интервенционной кардиологии Дмитрий Шматов в студии «Города+» рассказал об основных мерах профилактики болезней сердца.

Политика Захарова прокомментировала слова Климкина о компенсации за «оккупацию» Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в ироничной манере прокомментировала заявление министра иностранных дел Украины Павла Климкина, пригрозившего России разорением в случае компенсации за якобы "столетия оккупации Украины".

Спорт Российский лыжник Большунов занял третье место в марафоне в Норвегии Российский лыжник Александр Большунов стал третьим в гонке классическим стилем на 43 км в рамках марафона Kobberlopet, соревнования прошли в норвежском Сулитьельме.

Армия и оружие Хафтар поделился с Россией информацией о борьбе с террористами в Ливии Командующим Ливийской национальной армией (ЛНА) Халифа Хафтар в ходе телефонных переговоров рассказал замглаве МИД России Михаилу Богданову о действиях армии против террористических группировок.

Наука Генетики объяснили разницу между пьянством и алкоголизмом В ДНК человека обнаружились различные комбинации генов, отдельно друг от друга отвечающие за пристрастие человека к выпивке и развитие алкоголизма.

Политика Киевский суд признал незаконным переименование УПЦ Суд в Киеве удовлетворил иск народного депутата от фракции "Оппозиционный блок" Александра Долженкова, который потребовал отменить насильственное переименование канонической Украинской православной церкви.

Политика Зюганов поддержал идею участия Госдумы в формировании правительства Лидер КПРФ Геннадий Зюганов поддержал идею спикера Государственной думы Вячеслава Володина о внесении поправок в Конституцию относительно участия нижней палаты российского парламента в формировании правительства.

Происшествия В Германии задержан подозреваемый в отправке писем с угрозами В Германии задержан подозреваемый в отправке писем с угрозами в адрес правительственных учреждений от имени «Национал-социалистического наступления», передает канал n-tv 5 апреля.

Кино Линда Хэмилтон намекнула, что появится в новых частях «Терминатора» Актриса Линда Хэмилтон, известная по роли Сары Коннор в «Терминаторе», может вернуться в будущих фильмах франишизы.

Политика Джулиан Ассанж потребовал от Швеции €900 тысяч Основатель портала WikiLeaks Джулиан Ассанж потребовал от шведского правительства €900 тыс. за судебные издержки, сообщает SVT со ссылкой на его адвоката Пер Самуэльссона.

Общество В Москве прошло первое обучение добровольцев для сопровождения Бессмертного полка В субботу, 6 апреля, в стенах Общественной палаты России состоялось обучение тим-лидеров в рамках подготовки к сопровождению шествия Бессмертного полка в Москве; тим-лидеры – это лучшие волонтеры, которые будут координировать добровольцев, задействованных в сопровождении Бессмертного полка.

Общество Во Франции в субботу пройдут новые протесты «желтых жилетов» "Желтые жилеты" в большинстве своем остались недовольны этими мерами и продолжили по субботам выходить на улицы в знак протеста, однако акции были уже менее массовыми.

Энергетика Белоруссия решила повысить тариф на транзит российской нефти Белоруссия решила повысить тариф на прокачку российской нефти по своей территории на 23% и уведомила об этих планах «Транснефть».

Музыка Децл посмертно удостоен звания «Хип-хоп легенда» Российский рэпер Кирилл Толмацкий, известный под псевдонимом Децл, посмертно удостоен звания «Хип-хоп легенда» музыкальной премии «ЖАРА Music Awards».

Общество Названы вакансии с зарплатой более 500 тысяч рублей Стало известно, представителям каких профессий российские работодатели готовы платить более полумиллиона рублей в месяц.

Происшествия Москвич купил две пачки сока за 1 млн рублей Мошенники убедили его, что для лечения необходимо приобрести лекарство стоимостью в 1 млн рублей.

Космос Египетский спутник российского производства снял Землю из космоса Роскосмос опубликовал видео, снятое бортовыми камерами созданного в России египетского спутника дистанционного зондирования Земли EgyptSat-A.

Происшествия В Нидерландах истребитель F-16 подстрелил сам себя Истребитель F-16 Военно-воздушных сил Нидерландов получил серьезные повреждения во время учений на авиабазе Леуварден.