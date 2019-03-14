Армия и оружие
Армия Турции атаковала позиции армии Сирии в ответ на обстрел в ИдлибеРБК 06:24
Турецкие военные атаковали позиции сирийской армии после того, как турецкий наблюдательный пункт в зоне деэскалации Идлиб подвергся обстрелу. Об этом сообщает агентство Anadolu со ссылкой на заявление Минобороны Турции.
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