Турецкие военные атаковали позиции сирийской армии после того, как турецкий наблюдательный пункт в зоне деэскалации Идлиб подвергся обстрелу. Об этом сообщает агентство Anadolu со ссылкой на заявление Минобороны Турции.

Армия Турции атаковала позиции армии Сирии в ответ на обстрел в Идлибе

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