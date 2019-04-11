Армия Судана объявила об отстранении президента от властиГазета.Ru 14:54

Москва и Вашингтон пока что сдержанно оценивают перевороты в Африке, однако противоречия могут обостриться. В ночь на 11 апреля военные отстранили от власти президента Судана Омара аль-Башира, который правил страной 30 лет.

Армия Судана объявила об отстранении президента от власти

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