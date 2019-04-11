Политика

Армия Судана объявила об отстранении президента от властиГазета.Ru 14:54

Москва и Вашингтон пока что сдержанно оценивают перевороты в Африке, однако противоречия могут обостриться. В ночь на 11 апреля военные отстранили от власти президента Судана Омара аль-Башира, который правил страной 30 лет.
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СМИ: министр обороны Судана принес присягу в качестве главы военного совета

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Министр обороны Судана официально объявил о смене власти

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Коммерсантъ14:23

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RT на русском16:56

Военные Судана закрыли воздушное пространство и границы после переворота

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Первый частный луноход потерпел крушение при посадке

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Пригожина возмутил совет Волочковой бедным россиянам уезжать из страны

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Рамзан Кадыров призвал простить Чечне долг за газ

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Франция блокирует призыв ЕС остановить наступление Хафтара в Ливии

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Умер миллиардер Владислав Тетюхин

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В Госдуме предложили запретить полиэтиленовые пакеты с 2025 года

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Политика

После слов Лукашенко о России Минск остановит нефтепровод «Дружба»

Несколько участков трубопровода «Дружба», проходящего по территории Белоруссии, нуждаются в ремонте, заявил вице-премьер страны Игорь Петришенко после совещания с участием президента страны Александром Лукашенко, сообщает БелТА.
Обновлено в 09:38
Происшествия

В Петербурге завели дело на вандала, разбившего стекло в вагоне метро

Обновлено в 16:26
Общество

ГИБДД предлагает кратно увеличить штрафы за превышение скорости

В первую очередь изменение штрафных санкций должно коснуться водителей, которые совершают самое распространенное на дорогах нарушение - превышение скорости на 20-40 км/ч.
Обновлено вчера в 23:02
Происшествия

Суд отправил Майкла Калви под домашний арест

Басманный суд удовлетворил просьбу следствия и перевел основателя Baring Vostok Майкла Калви под домашний арест, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Обновлено в 09:25
Футбол

«Челси» вырвал победу в матче со «Славией»

В первом матче ¼ финала Лиги Европы лондонский «Челси» на выезде с минимальным счётом переиграл чешскую «Славию».
Обновлено в 16:59
Происшествия

В сети появилось видео инцидента между Гулиевым и пешеходом

Обновлено в 15:55
Происшествия

Дело бухгалтера «Седьмой студии» Масляевой вернули в прокуратуру

Дело бухгалтера "Седьмой студии" Нины Масляевой, обвиняемой в мошенничестве и хищениях 133 миллионов, выделенных на развитие проекта "Платформа", в четверг вернули в прокуратуру, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Обновлено в 08:09
Авто

АвтоВАЗ прекратит поставки машин в Европу

АвтоВАЗ решил прекратить поставки автомобилей Lada в Европу. Об этом рассказала представитель компании в интервью Sputnik Германия.
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Саша Черно из «Дома-2» подает на развод с мужем после очередной драки

Пышнотелая участница проекта намерена ехать в загс и подавать заявление на развод, а ведущая Ксения Бородина поддержала намерения девушки.
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За 8 дней отечественную ОС «Эльбрус» скачали около 50 тысяч раз

Пока в публичном доступе находится только предыдущая, третья, версия ОС – более новая будет доступна для скачивания в мае 2019 года.
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Футбол

«Валенсия» обыграла «Вильярреал», Черышев отдал голевую передачу

В рамках первого матча 1/4 финала Лиги Европы "Вильярреал" дома уступил "Валенсии". Ответная встреча состоится 18 апреля.
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Глюкоза показала фото в полупрозрачном белье

Певица Наталья Чистякова-Ионова, более известная как Глюкоза (32), опубликовала весьма горячее фото в Instagram.
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Порошенко поговорил с Зеленским по телефону

Как отмечается, Порошенко пригласил другого кандидата в президенты страны Владимира Зеленского на дебаты прямо в этой студии.
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В Греции на днях родился необычный ребенок, который появился на свет от трех родителей.
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Политика

Сенат США утвердил Дэвида Бернхардта на посту главы МВД США

Сенат США утвердил назначение Дэвида Бернхардта на пост министра внутренних дел США.
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В Москве начались съемки фильма «Доктор Лиза»

В Москве начались съемки художественного фильма об основательнице фонда "Справедливая помощь" Елизавете Глинке под названием "Доктор Лиза".
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Единоборства

Василий Ломаченко может досрочно победить Энтони Кроллу

Обновлено в 06:47
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Госдеп назвал Турции риски из-за покупки С-400

Покупка С-400 у России лишит Турцию возможности получить американские ЗРК Patriot. Это последняя проблема Анкары, по словам Палладино.
Обновлено в 17:13
Армия и оружие

Кедми назвал истинную цель прибытия на Украину «морских котиков»

Израильский аналитик Яков Кедми назвал беспрецедентным уровень военного присутствия США в районе Черного моря после прибытия на Украину американских «морских котиков».
Обновлено в 14:01
Армия и оружие

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«Челси» не пустил на стадион болельщиков, оскорблявших Салаха

Пресс-служба "синих" объявила о том, что идентифицировала троих болельщиков, которые распевали неприличные песни о форварде "Ливерпуля" Мохамеде Салахе.
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Нападающий казанского «Ак Барса» Данис Зарипов допустил завершение хоккейной карьеры после ухода из клуба главного тренера Зинэтулы Билялетдинова.
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Вячеслав Володин проголосовал за изоляцию Рунета, хотя находился в Саратовской области

Спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин оказался среди проголосовавших за законопроект об изоляции Рунета, хотя весь день находился в Саратовской области.
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