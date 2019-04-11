Политика
Армия Судана объявила об отстранении президента от властиГазета.Ru 14:54
Москва и Вашингтон пока что сдержанно оценивают перевороты в Африке, однако противоречия могут обостриться. В ночь на 11 апреля военные отстранили от власти президента Судана Омара аль-Башира, который правил страной 30 лет.
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Космос
Первый частный луноход потерпел крушение при посадке
Первый частный луноход Beresheet, созданный израильской компанией SpaceIL, потерпел крушение при посадке на Луну, сообщила компания в Twitter.
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Общество
Пригожина возмутил совет Волочковой бедным россиянам уезжать из страны
Музыкального продюсера Иосифа Пригожина возмутило последнее публичное высказывание балерины Анастасии Волочковой.
Обновлено в 11:36
Энергетика
Рамзан Кадыров призвал простить Чечне долг за газ
Глава Чечни Рамзан Кадыров призвал простить республике долги за газ. Всего регион задолжал 9 млрд руб.
Обновлено в 15:26
Армия и оружие
Франция блокирует призыв ЕС остановить наступление Хафтара в Ливии
Франция заблокировала заявление Европейского союза, призывающее командующего Ливийской национальной армией (ЛНА) Халифу Хафтара остановить наступление на Триполи, сообщает Reuters со ссылкой дипломатические источники.
Обновлено в 08:48
Общество
Умер миллиардер Владислав Тетюхин
Обновлено в 14:00
Политика
В Госдуме предложили запретить полиэтиленовые пакеты с 2025 года
Власов подчеркнул, что многие страны уже ввели подобные запрет и РФ стоит последовать их примеру.
Обновлено в 14:50
Политика
После слов Лукашенко о России Минск остановит нефтепровод «Дружба»
Несколько участков трубопровода «Дружба», проходящего по территории Белоруссии, нуждаются в ремонте, заявил вице-премьер страны Игорь Петришенко после совещания с участием президента страны Александром Лукашенко, сообщает БелТА.
Обновлено в 09:38
Общество
ГИБДД предлагает кратно увеличить штрафы за превышение скорости
В первую очередь изменение штрафных санкций должно коснуться водителей, которые совершают самое распространенное на дорогах нарушение - превышение скорости на 20-40 км/ч.
Обновлено вчера в 23:02
Происшествия
Суд отправил Майкла Калви под домашний арест
Басманный суд удовлетворил просьбу следствия и перевел основателя Baring Vostok Майкла Калви под домашний арест, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Обновлено в 09:25
Футбол
«Челси» вырвал победу в матче со «Славией»
В первом матче ¼ финала Лиги Европы лондонский «Челси» на выезде с минимальным счётом переиграл чешскую «Славию».
Обновлено в 16:59
Происшествия
Дело бухгалтера «Седьмой студии» Масляевой вернули в прокуратуру
Дело бухгалтера "Седьмой студии" Нины Масляевой, обвиняемой в мошенничестве и хищениях 133 миллионов, выделенных на развитие проекта "Платформа", в четверг вернули в прокуратуру, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Обновлено в 08:09
Авто
АвтоВАЗ прекратит поставки машин в Европу
АвтоВАЗ решил прекратить поставки автомобилей Lada в Европу. Об этом рассказала представитель компании в интервью Sputnik Германия.
Обновлено в 13:56
Шоу-бизнес
Саша Черно из «Дома-2» подает на развод с мужем после очередной драки
Пышнотелая участница проекта намерена ехать в загс и подавать заявление на развод, а ведущая Ксения Бородина поддержала намерения девушки.
Обновлено в 03:21
Технологии
За 8 дней отечественную ОС «Эльбрус» скачали около 50 тысяч раз
Пока в публичном доступе находится только предыдущая, третья, версия ОС – более новая будет доступна для скачивания в мае 2019 года.
Обновлено в 06:35
Футбол
«Валенсия» обыграла «Вильярреал», Черышев отдал голевую передачу
В рамках первого матча 1/4 финала Лиги Европы "Вильярреал" дома уступил "Валенсии". Ответная встреча состоится 18 апреля.
Обновлено в 16:52
Шоу-бизнес
Глюкоза показала фото в полупрозрачном белье
Певица Наталья Чистякова-Ионова, более известная как Глюкоза (32), опубликовала весьма горячее фото в Instagram.
Обновлено в 09:20
Политика
Порошенко поговорил с Зеленским по телефону
Как отмечается, Порошенко пригласил другого кандидата в президенты страны Владимира Зеленского на дебаты прямо в этой студии.
Обновлено в 16:42
Здоровье
В Греции впервые родился ребенок от трех родителей
В Греции на днях родился необычный ребенок, который появился на свет от трех родителей.
Обновлено в 14:42
Политика
Сенат США утвердил Дэвида Бернхардта на посту главы МВД США
Сенат США утвердил назначение Дэвида Бернхардта на пост министра внутренних дел США.
Обновлено в 14:54
Кино
В Москве начались съемки фильма «Доктор Лиза»
В Москве начались съемки художественного фильма об основательнице фонда "Справедливая помощь" Елизавете Глинке под названием "Доктор Лиза".
Обновлено в 12:16
Единоборства
Василий Ломаченко может досрочно победить Энтони Кроллу
Обновлено в 06:47
Политика
Госдеп назвал Турции риски из-за покупки С-400
Покупка С-400 у России лишит Турцию возможности получить американские ЗРК Patriot. Это последняя проблема Анкары, по словам Палладино.
Обновлено в 17:13
Армия и оружие
Кедми назвал истинную цель прибытия на Украину «морских котиков»
Израильский аналитик Яков Кедми назвал беспрецедентным уровень военного присутствия США в районе Черного моря после прибытия на Украину американских «морских котиков».
Обновлено в 14:01
Футбол
«Челси» не пустил на стадион болельщиков, оскорблявших Салаха
Пресс-служба "синих" объявила о том, что идентифицировала троих болельщиков, которые распевали неприличные песни о форварде "Ливерпуля" Мохамеде Салахе.
Обновлено в 16:13
Хоккей
Зарипов допустил завершение карьеры после ухода Билялетдинова
Нападающий казанского «Ак Барса» Данис Зарипов допустил завершение хоккейной карьеры после ухода из клуба главного тренера Зинэтулы Билялетдинова.
Обновлено в 15:20
Политика
Вячеслав Володин проголосовал за изоляцию Рунета, хотя находился в Саратовской области
Спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин оказался среди проголосовавших за законопроект об изоляции Рунета, хотя весь день находился в Саратовской области.
Обновлено в 16:17