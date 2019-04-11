Политика

Армия Судана объявила об отстранении президента от властиГазета.Ru 14:54

Москва и Вашингтон пока что сдержанно оценивают перевороты в Африке, однако противоречия могут обостриться. В ночь на 11 апреля военные отстранили от власти президента Судана Омара аль-Башира, который правил страной 30 лет.
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Армия Судана разгромила аль-Башира

Коммерсантъ14:23

В Госдепе прокомментировали ситуацию в Судане

RT на русском15:31

Деятельность Омара аль-Башира на посту президента Судана

ТАСС13:59

Министр обороны Судана официально объявил о смене власти

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Армия Судана объявила об отстранении президента от власти

Газета.Ru14:54

Министр обороны Судана призвал вооруженные формирования вступать в армию

РИА Новости07:56

Военные Судана закрыли воздушное пространство и границы после переворота

REGNUM10:05
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Политика

Друг Зеленского: Володя может быть президентом в любое время, но эти жаркие дни для Украины, не этот день для него

Друг кандидата в президенты Владимира Зеленского, в прошлом актёр студии «Квартал 95» Денис Манжосов придерживается мнения, что сам Зеленского на политической арене ещё не настал.
Обновлено в 13:15
Происшествия

При пожаре в квартире на западе Москвы погиб человек

Один человек погиб в четверг вечером в результате пожара в пятиэтажном доме на западе Москвы.
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Политика

Полиэтиленовые пакеты в России предложили запретить

Запретить в России использование полиэтиленовых пакетов предложил первый заместитель председателя Комитета Госдумы по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Василий Власов.
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Политика

Полиция арестовала основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа

Власти Эквадора лишили основателя Wikileaks Джулиана Ассанжа права на убежище на территории посольства этой латиноамериканкой страны.
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Авто

АвтоВАЗ прекратит поставки машин в Европу

АвтоВАЗ решил прекратить поставки автомобилей Lada в Европу. Об этом рассказала представитель компании в интервью Sputnik Германия.
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Баскетбол

ЦСКА обыграл «Астану» в матче Единой лиги

ЦСКА добился победы над «Астаной» в домашнем матче Единой лиги. Встреча в Москве завершилась со счетом 91:72.
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Алеся Кафельникова после операции снялась полностью обнаженной

Примечательно, что длинноногая красавица решилась обнажиться после операции.
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Неизвестный сбил полицейского в Москве

В Москве водитель, управлявший автомобилем Toyota, совершил наезд на полицейского и скрылся, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу столичного управления МВД.
Обновлено в 08:58
Происшествия

Главу Дербентского района Дагестана обвинили в растрате

Главное следственное управление СКР предъявило главе Дербентского района Магомеду Джелилову обвинение по трем эпизодам преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 160 (растрата в особо крупном размере с использованием служебного положения) УК РФ.
Обновлено в 04:57
Экономика

Еврокомиссия введет пошлины на удобрения из России

Спорные энергокорректировки Еврокомиссия с 12 апреля вводит предварительные пошлины на импорт карбамидно-аммиачной смеси (КАС, используется в качестве удобрения) из России в размере 31,9% для "Еврохима" Андрея Мельниченко и 34% для "Акрона" Вячеслава Кантора и прочих российских поставщиков.
Обновлено в 12:43
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Футболист «Спартака» сломал нос иностранцу и был доставлен в полицию

Полузащитник московского "Спартака" Аяз Гулиев сломал нос американцу Майклу Коу Джону Эли в ходе дорожного конфликта.
Обновлено в 11:07
Общество

Пригожина возмутил совет Волочковой бедным россиянам уезжать из страны

Обновлено в 11:36
Гаджеты

Трассировка лучей пришла на GeForce GTX: можете убедиться сами

Список видеокарт, поддерживающих трассировку лучей в реальном времени, пополнили видеокарты GeForce GTX 1660 Ti и GTX 1660, Titan Xp и Titan X (Pascal), GeForce GTX 1080 Ti и GTX 1080, GeForce GTX 1070 Ti и GTX 1070, а также версия GeForce GTX 1060 c 6 Гбайт памяти.
Обновлено в 11:17
Происшествия

В Обнинске потушили пожар на нефтехимическом заводе

Пожар на предприятии АО "Обнинскоргсинтез" (Обнинск Калужской области) потушен, пострадавших нет.
Обновлено в 14:36
Космос

Калужские таможенники познакомили детей с историей космонавтики

Обновлено в 08:38
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При обрушении козырька в Московском планетарии пострадала женщина

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Футбол

Футболисты «Баварии» подрались на тренировке

Обновлено в 11:10
Транспорт

Депутаты хотят увеличить максимально разрешённую скорость на трассах

Речь идет о скоростном лимите в 90 км / час Группа инициаторов считает, что скоростной лимит в 90 км / час - дело устаревшее и его давно пора увеличить.
Обновлено в 07:23
Происшествия

Подозреваемые в избиении задержанного полицейские сбежали на Украину

Подозреваемые в избиении задержанного полицейские сбежали из страны после вызова для дачи показаний.
Обновлено в 09:36
Политика

Рамзан Кадыров призвал простить Чечне долг за газ

Глава Чечни Рамзан Кадыров призвал простить республике долги за газ. Всего регион задолжал 9 млрд руб.
Обновлено в 15:26
Космос

Израильский космический аппарат потерпел аварию при посадке на Луну

Обновлено в 15:33
Хоккей

Зинэтула Билялетдинов покинул пост главного тренера «Ак Барса»

Билялетдинов возглавил «Ак Барс» в июле 2014 года. Ранее он также был главным тренером казанской команды с 2004 по 2011 год.
Обновлено в 13:40
Футбол

Акинфеев не намерен возобновлять карьеру в сборной России

Вратарь и капитан ЦСКА Игорь Акинфеев дал понять, что не намерен возобновлять карьеру в сборной России.
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Политика

В Судане произошел военный переворот

Обновлено в 01:07
Политика

После слов Лукашенко о России Минск остановит нефтепровод «Дружба»

Несколько участков трубопровода «Дружба», проходящего по территории Белоруссии, нуждаются в ремонте, заявил вице-премьер страны Игорь Петришенко после совещания с участием президента страны Александром Лукашенко, сообщает БелТА.
Обновлено в 09:38
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Минпросвещения предложило не пускать в школы детей без прививок

Минпросвещения предлагает запретить посещение образовательных учреждений детьми, которые не прошли обследование на инфекционные заболевания и не сделали прививки, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на письмо замминистра Татьяны Синюгиной в комитет Госдумы по охране здоровья.
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Acer представила ультратонкий игровой ноутбук Nitro 7

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Президент Украины Пётр Порошенко заявил, что будет баллотироваться в депутаты Европарламента в 2024 году.
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По делу Арашукова о хищении газа установлено 17 обвиняемых

Следственный комитет РФ установил 17 фигурантов в рамках уголовного дела в отношении отца временно отстраненного сенатора от Карачаево-Черкесии Рауфа Арашукова Рауля, обвиняемого по делу о хищении газа на 31 млрд рублей.
Обновлено в 12:38
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Государство в Восточной Африке. Граничит с Египтом на севере, Ливией - на северо-западе, Чадом - на западе, Центральноафриканской Республикой - на юго-западе, Южным Суданом - на юге, c Эритреей и Эфиопией - на юго-востоке. На северо-востоке омывается водами Красного моря. Столица - город Хартум. До разделения на Судан и Южный Судан являлся крупнейшей по территории африканской страной, ныне занимает третье место после Демократической Республики Конго и Алжира.
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