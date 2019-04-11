Политика
Армия Судана объявила об отстранении президента от властиRT на русском 08:00
Армия Судана объявила об отстранении президента Омара аль-Башира от власти в стране. Также объявлено о роспуске правительства и других действовавших органов власти. Соответствующее заявление суданских военных транслировалось в эфире государственных телеканалов.
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Спорт
Синицина и Кацалапов стали вторыми в ритм-танце на командном ЧМ
Обновлено в 03:34
Происшествия
Джулиана Ассанжа доставили в Вестминстерский суд в Лондоне
Основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа доставили в Вестминстерский магистратский суд в Лондоне, сообщает «РИА Новости».
Обновлено в 09:33
Происшествия
Судья Якубаев, которого проверяет СК, ушел в отставку
Судья Кузьминского суда Москвы Руслан Якубаев, которого проверяет СК РФ, ушел в отставку, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Карина Каленова.
Обновлено в 08:55
Общество
Волочкова посоветовала недовольным россиянам уехать из страны
Балерина Анастасия Волочкова в эфире радиостанции «Эхо Москвы» заявила, что президент Владимир Путин не виноват в бедности большой части населения России, а всем недовольным посоветовала уехать из страны.
Обновлено в 03:00
Происшествия
Пес помешал самолету с первой попытки сесть в аэропорту Петрозаводска
Пес выбежал на взлетно-посадочную полосу аэропорта Петрозаводска, помешав приземлению пассажирского самолета, сообщает пресс-служба Северо-Западной транспортной прокуратуры (СЗТП) в четверг.
Обновлено в 08:25
Хоккей
Хоккеист Никита Гусев продолжит карьеру в «Вегасе»
Олимпийский чемпион по хоккею Никита Гусев покинул СКА и продолжит карьеру в НХЛ.
Обновлено в 08:56
Происшествия
В суд США подан первый иск по катастрофе эфиопского Boeing
29 октября 2018 года жертвами крушения Boeing аналогичной модели в Индонезии стали 189 человек.
Обновлено в 07:52
Общество
ГИБДД предложила поднять в шесть раз штраф за превышение скорости
Зампред комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Александр Башкин не поддержал предложение ГИБДД увеличить в шесть раз штраф за превышение скорости на 20-40 километров в час.
Обновлено вчера в 13:01
Авто
Купе-кроссовер Renault Arkana выйдет на российский рынок в этом году
В этом году на российском рынке появится новый купе-кроссовер Renault Arkana. Об этом 11 апреля сообщает пресс-служба французского бренда.
Обновлено в 06:34
Технологии
За 8 дней отечественную ОС «Эльбрус» скачали около 50 тысяч раз
Ранее эксперты RSpectr разбирались, как российские госкомпании будут выполнять требование о переходе на отечественное программное обеспечение.
Обновлено в 06:35
Хоккей
«Тампа» проиграла «Коламбусу», ведя 3-0 после 1-го периода
Хозяева забили первыми, при том в меньшинстве - они больше давили и Бобровский еще дважды в первом периоде вынимал шайбу из сетки ворот.
Обновлено в 02:04
Политика
Лукашенко: Россия воюет с Белоруссией санкциями
По словам Лукашенко, Россия «всё больше и больше вводит санкций» против Белоруссии, о чем ему регулярно докладывают.
Обновлено в 08:09
Политика
Эстония объяснила причины недопуска парусника «Седов» в Таллин
Российский парусник «Седов» не смог войти в территориальные воды Эстонии и совершить плановый заход в Таллин из-за того, что на его борту находились курсанты Керченского государственного морского технологического университета, который расположен в Крыму.
Обновлено в 06:36
Экономика
Около 70% граждан РФ живут в режиме строгой экономии
Большинство жителей России (68%) предпочитают экономить деньги, при этом сокращая повседневные расходы (в 2018 году — 63%).
Обновлено в 04:11
Политика
Помощника умершего депутата Ковалева нашли мертвым в Госдуме
Помощник депутата Госдумы, экс-директора ФСБ Николая Ковалева, умершего 5 апреля, найден мертвым на своем рабочем месте.
Обновлено в 09:18
Происшествия
Кокорина и Мамаева эвакуировали из здания суда из-за угрозы взрыва
Пресненский суд Москвы эвакуировали во время заседания по делу нападающего петербургского "Зенита" Александра Кокорина, хавбека "Краснодара" Павла Мамаева и других обвиняемых, сообщает "Спорт-Экспресс".
Обновлено в 06:33
Шоу-бизнес
Екатерина Варнава коротенечко поздравила возлюбленного с днём рождения
Юмористка Екатерина Варнава не стала попусту тратить слова и поздравила своего возлюбленного, танцора Константина Мякинькова очень коротко.
Обновлено в 08:10
Армия и оружие
Потерянный Японией F-35 может попасть в руки Китая или России
США опасаются, что даже фрагменты технологий истребителя, оказавшиеся в руках конкурентов, могут подорвать превосходство американской авиации.
Обновлено вчера в 21:11
Футбол
Карпин назвал лучшего тренера и игрока в мире
Главный тренер "Ростова" Валерий Карпин заявил, что считает рулевого "Манчестер Сити" Хосепа Гвардьолу лучшим специалистом в мире на данный момент.
Обновлено в 08:46
Происшествия
Суд перевел Майкла Калви под домашний арест
Басманный суд Москвы удовлетворил ходатайство Следственного комитета об изменении меры пресечения для основателя инвестфонда Baring Vostok Майкла Калви.
Обновлено в 09:05
Шоу-бизнес
Андрей Чадов признался, что два года не общался с родным братом
Известный актер Андрей Чадов в студии программы «Судьба человека», которая выходит на канале «Россия-1» признался, что в течение двух лет не общался со своим младшим братом Алексеем Чадовым.
Обновлено в 05:28
Футбол
Сергей Галицкий возглавит комитет детско-юношеского футбола РФС
Президент футбольного клуба "Краснодар" Сергей Галицкий избран на пост главы комитета детско-юношеского футбола Российского футбольного союза (РФС).
Обновлено в 08:11
Футбол
Диего Коста дисквалифицирован на восемь матчей
Обновлено в 06:44
Наука
На Филиппинах нашли останки неизвестного вида людей
Международная группа археологов и палеонтологов обнаружила в пещере Кальяо на филиппинском острове Лусон останки нового, ранее неизвестного вида человека.
Обновлено в 08:04
Армия и оружие
Турчинов обвинил Россию в подготовке полномасштабной войны в Европе
Россия готовится к полномасштабной континентальной войне в Европе и наращивает ударные группировки войск на своих восточных рубежах, утверждает секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов.
Обновлено в 08:42
Авто
Электрический седан Infiniti показали до премьеры
В Интернете показали фото концептуального седана Infiniti Qs Inspiration, мировой дебют которого состоится на автомобильном салоне в Шанхае 16 апреля.
Обновлено вчера в 11:17
Политика
ПАСЕ призвала Россию назначить делегацию и заплатить взносы
ПАСЕ приняла резолюцию, в которой призвала Россию сформировать свою делегацию и уплатить взнос в бюджет Совета Европы.
Обновлено вчера в 14:59
Общество
Умер уральский миллиардер и меценат Владислав Тетюхин
Обновлено в 07:24
Политика
Небензя пресек попытку ограничить свое выступление в Совбезе ООН
Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя пресек попытку ограничить время своего выступления на заседании Совета Безопасности с помощью песочных часов.
Обновлено вчера в 18:59