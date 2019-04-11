Политика

Армия Судана объявила об отстранении президента от властиRT на русском 08:00

Армия Судана объявила об отстранении президента Омара аль-Башира от власти в стране. Также объявлено о роспуске правительства и других действовавших органов власти. Соответствующее заявление суданских военных транслировалось в эфире государственных телеканалов.
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Оппозиционная суданская партия призвала распустить военный совет

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Министр обороны Судана официально объявил о смене власти

Интерфакс08:33

В Судане арестован президент Омар аль-Башир

Эхо Москвы11:25

Министр обороны Судана объявил о роспуске действующих органов власти

Коммерсантъ08:08

В Судане свергли президента аль-Башира

РБК08:58

Эксперт: новое руководство Судана будет по меньшей мере лояльно Западу

ТАСС11:46

Министр обороны Судана призвал вооруженные формирования вступать в армию

РИА Новости07:56
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Политика

Лукашенко: Россия выкручивает Беларуси руки

Накануне президент Беларуси Александр Лукашенко обвинил Кремль в ущемлении Минска, заявив, что в РФ уже «обнаглели до такой степени, что начинают выкручивать нам руки».
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МИД ответил на призыв ПАСЕ сформировать делегацию и заплатить взнос

Накануне ПАСЕ приняла резолюцию, в которой впервые с момента кризиса призвала Россию сформировать свою делегацию, а также выплатить взнос в бюджет Совета Европы.
Обновлено в 10:43
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Литва отозвала посла в России из-за коррупционного скандала

Литовские власти приняли решение отозвать из Москвы своего посла Рямигиюса Мотузаса для консультаций в связи с коррупционным скандалом.
Обновлено в 12:36
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Трассировка лучей пришла на GeForce GTX: можете убедиться сами

Список видеокарт, поддерживающих трассировку лучей в реальном времени, пополнили видеокарты GeForce GTX 1660 Ti и GTX 1660, Titan Xp и Titan X (Pascal), GeForce GTX 1080 Ti и GTX 1080, GeForce GTX 1070 Ti и GTX 1070, а также версия GeForce GTX 1060 c 6 Гбайт памяти.
Обновлено в 11:17
Общество

Васильева заявила о дефиците учителей в российских школах

Российские школы испытывают дефицит учителей начальных классов, а также специалистов по английскому языку, математике и информатике, заявила министр просвещения РФ Ольга Васильева во время выступления на XX апрельской международной научной конференции по вопросам развития экономики и общества.
Обновлено в 09:33
Происшествия

Футболист «Спартака» сломал нос иностранцу и был доставлен в полицию

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Британские онкологи из Cancer Research UK рассказали о распространенном симптоме рака, который проявляется в ночное время суток.
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Спорт

Мамаев и брат Кокорина извинились перед Соловчуком в суде

Помимо Мамаева и Кокорина-младшего, перед избитым водителем извинился ещё один фигурант дела — Александр Протасовицкий.
Обновлено в 11:53
Политика

Порошенко назвал Зеленского виртуальным кандидатом в президенты

Обновлено в 07:52
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Тимошенко посетовала, что не сдала анализы с Порошенко и Зеленским

Ранее сообщалось, что кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский Зеленский отказался от сдачи анализов экспертам VADA.
Обновлено в 10:14
Политика

Зеленский лидирует в президентской гонке на Украине

Кандидат в президенты Украины, шоумен Владимир Зеленский вдвое опережает украинского лидера Петра Порошенко во втором туре выборов.
Обновлено вчера в 18:16
Общество

Пригожина возмутил совет Волочковой бедным россиянам уезжать из страны

Музыкального продюсера Иосифа Пригожина возмутило последнее публичное высказывание балерины Анастасии Волочковой.
Обновлено в 11:36
Экономика

Reuters: Сбербанк ведет переговоры о покупке ритейлера «О’кей»

Сбербанк ведет переговоры о покупке ритейлера «О’кей», сообщает Reuters со ссылкой на шесть источников в отрасли и близких к топ-менеджменту кредитной организации.
Обновлено в 11:46
Политика

Эквадор отказал Ассанжу в убежище

Президент Эквадора Ленин Морено заявил, что власти приняли решение отказать Джулиану Ассанжу в убежище.
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Доля нерезидентов и "дочек" иностранных банков в мартовских размещениях ОФЗ оставалась высокой и составила 40,7%.
Обновлено в 07:34
Хоккей

В СКА опровергли переход Гусева в «Вегас»

Вице-президент петербургского хоккейного клуба СКА Роман Ротенберг прокомментировал информацию о переходе нападающего команды Никиты Гусева в «Вегас Голден Найтс», выступающий в Национальной хоккейной лиге (НХЛ).
Обновлено в 09:38
Шоу-бизнес

Никто не узнает, когда родится ребенок Меган Маркл и принца Гарри

Фотография: Getty Images Ребенок Меган и Гарри будет седьмым по счету в очереди на трон после принца Чарльза, принца Уильяма, трех его детей и, собственно, самого принца Гарри.
Обновлено в 11:11
Происшествия

В Бурятии врачи бросили умирать в «карцере» пациента с пневмонией

Врачи в бурятской больнице заперли больного пневмонией пациента в подсобном помещении, где тот и скончался, сообщает издание "Номер один".
Обновлено в 10:52
Происшествия

Замначальника петербургской полиции Николай Роговой уходит в отставку

Генерал-майор внутренней службы Николай Роговой принял решение уйти в отставку с поста заместителя начальника ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленобласти.
Обновлено в 11:29
Игры

Кровь и пиксели: показаны 12 минут геймплея из Prodeus

Разработчики Prodeus Джейсон Моджика и Майк Воллер опубликовали новый ролик, в котором показали 12 минут геймплея своего боевика.
Обновлено в 11:42
Происшествия

В Волгограде маршрутка насмерть задавила человека на остановке

Обновлено в 12:12
Происшествия

Экс-сотрудница ростовской полиции довела ребёнка до самоубийства — СКР

Специалисты главного следственного управления Следственного комитет РФ завершили расследование уголовного дела в отношении экс-сотрудники донской полиции.
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ГИБДД предлагает кратно увеличить штрафы за превышение скорости

В первую очередь изменение штрафных санкций должно коснуться водителей, которые совершают самое распространенное на дорогах нарушение - превышение скорости на 20-40 км/ч.
Обновлено вчера в 23:02
Кино

Названы время и место отпевания и похорон актера Геннадия Фролова

Старейшего актера театра "Современник", актера кино и ТВ Геннадия Фролова, скончавшегося 10 апреля на 82-м году жизни, похоронят 14 апреля на Востряковском кладбище.
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В Твери за угрозы должнику задержан коллектор

4 апреля коллектор незаконно ворвался в квартиру мужчины. По факту случившегося возбуждено уголовное дело.
Обновлено в 04:31
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Египет сообщил США о своем отказе в участии в «арабской НАТО»

Власти Египта отказались участвовать в формировании Ближневосточного стратегического альянса MESA, известного как «арабская НАТО».
Обновлено в 09:07
Политика

На Украине возбудили дело из-за видео со сбивающей Зеленского фурой

Обновлено в 09:16
Наука

Останки людей нового вида нашли на Филиппинах

Археологи нашли на филиппинском острове Лусон останки древних людей, которые принадлежат, предполагают ученые, ранее неизвестному виду человека.
Обновлено в 01:00
Армия и оружие

Потерянный Японией F-35 может стать ценной находкой для России и Китая

Утонувший в Тихом океане американский истребитель пятого поколения F-35 Lightning II станет очень ценным приобретением для России или Китая, если эти страны смогут его найти.
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