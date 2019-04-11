Политика
Армия Судана объявила об отстранении президента от властиRT на русском 08:00
Армия Судана объявила об отстранении президента Омара аль-Башира от власти в стране. Также объявлено о роспуске правительства и других действовавших органов власти. Соответствующее заявление суданских военных транслировалось в эфире государственных телеканалов.
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Общество
Вячеслав Володин призвал любить Саратов
Вячеслав Володин посетовал на то, что в открытом доступе нет цифр расходования бюджетов в городах области, однако ему удалось найти цифры, но на это ему потребовалось много времени.
Обновлено в 09:55
Общество
The New York Times: вспышка кори в Нью-Йорке связана с Украиной
Праздник отмечался в сентябре, однако уже через несколько недель вспышка кори была зафиксирована в Израиле, а в октябре минувшего года - болезнь пришла в Нью-Йорк, подчеркивают американские журналисты.
Обновлено в 08:25
Общество
Власти опровергли запрет выращивания ягод на дачах
Россиянам не запрещали выращивать ягоды на дачных участках, из законодательства лишь убрали уточнения, касающиеся выращивания сельскохозяйственных культур, пояснил журналистам представитель Кадастровой палаты Росреестра.
Обновлено в 02:37
Футбол
Футболисты «Баварии» подрались на тренировке
Обновлено в 12:37
Авто
АвтоВАЗ прекратит поставки машин в Европу
АвтоВАЗ решил прекратить поставки автомобилей Lada в Европу. Об этом рассказала представитель компании в интервью Sputnik Германия.
Обновлено в 13:56
Политика
После слов Лукашенко о России Минск остановит нефтепровод «Дружба»
Несколько участков трубопровода «Дружба», проходящего по территории Белоруссии, нуждаются в ремонте, заявил вице-премьер страны Игорь Петришенко после совещания с участием президента страны Александром Лукашенко, сообщает БелТА.
Обновлено в 09:38
Происшествия
Замначальника петербургской полиции Николай Роговой уходит в отставку
Генерал-майор внутренней службы Николай Роговой принял решение уйти в отставку с поста заместителя начальника ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленобласти.
Обновлено в 11:29
Происшествия
В Бурятии проверят гибель пациента в больничном «карцере»
В Бурятии медики довели до смерти пациента, приняв его предсмертную агонию за буйство.
Обновлено в 14:10
Шоу-бизнес
44-летняя экс-жена Марата Башарова спровоцировала слухи о беременности
Бывшая жена Марата Башарова пришла на премьеру с нынешним мужем Артемом Ильясовым и с трудом скрывала округлившийся живот.
Обновлено в 05:26
Спорт
Туктамышева стала второй в короткой программе на командном ЧМ
Российская фигуристка Елизавета Туктамышева заняла второе место в короткой программе на командном чемпионате мира в японской Фукуоке.
Обновлено в 05:10
Политика
Британская полиция задержала Джулиана Ассанжа в посольстве Эквадора
Президент Эквадора Ленин Морено лишил основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа права на убежище на территории посольства этой южноамериканской страны в связи в многократным нарушением условий пребывания в дипмиссии.
Обновлено в 06:27
Наука
На Филиппинах нашли останки вымерших людей нового вида
На филиппинском острове Лусон найдены останки как минимум трех вымерших людей неизвестного вида, сообщается в Nature.
Обновлено вчера в 13:00
Общество
Умер миллиардер Владислав Тетюхин
После тяжелой болезни на 87-м году ушел из жизни миллиардер, меценат, патриарх отечественной титановой отрасли Владислав Тетюхин.
Обновлено в 14:00
Армия и оружие
На Украине рассказали, когда направят корабли в Керченский пролив
Министр обороны Украины Степан Полторак рассказал, когда киевские власти направят корабли через Керченский пролив.
Обновлено в 12:55
Происшествия
В Ростове сотрудница полиции довела подростка до суицида
Следственный комитет завершил расследование дела в отношении сотрудницы полиции, незаконно отправившей 13-летнего подростка на реабилитацию, который вскоре покончил с собой.
Обновлено в 09:10
Спорт
Светлана Липатова завоевала серебро на чемпионате Европы по борьбе
Россиянка Светлана Липатова завоевала серебряную медаль в весовой категории до 59 килограммов на чемпионате Европы по спортивной борьбе, который проходит в Румынии.
Обновлено в 13:40
Общество
Пригожина возмутил совет Волочковой бедным россиянам уезжать из страны
Музыкального продюсера Иосифа Пригожина возмутило последнее публичное высказывание балерины Анастасии Волочковой.
Обновлено в 11:36
Политика
Пенс попытался выгнать постпреда Венесуэлы с заседания Совбеза ООН
Вице-президент США Майк Пенс попросил посла Венесуэлы покинуть заседание Совбеза ООН, посвященное гуманитарному кризису в стране.
Обновлено вчера в 23:23
Политика
В ПАСЕ призвали РФ сформировать делегацию и заплатить взносы
Члены Парламентской ассамблеи Совета Европы приняли резолюцию, в которой призвали Россию сформировать делегацию и возобновить платежи в СЕ, сообщает Интерфакс .
Обновлено в 01:42
Происшествия
В Обнинске на площади почти 1 тыс. кв. м горит ангар
Обновлено в 13:23
Энергетика
Суд отменил решение о списании долгов Чечни за газ
В январе нынешнего года районный суд постановил отменить 9 млрд руб. долгов населения за газ, посчитав их "безнадежными к взыскиванию".
Обновлено в 05:35
Космос
Опубликована первая в истории изучения космоса фотография черной дыры
Европейские астрономы впервые в истории показали фотоизображение черной дыры — объекта, который не производит никакого излучения.
Обновлено вчера в 09:41
Политика
Из-за отказа России: Грузия приняла «историческое решение»
Грузия решила добровольно внести в бюджет Совета Европы 500 тысяч евро в знак поддержки организации из-за отказа России выплачивать взносы, пишет «Взгляд».
Обновлено в 12:19
Культура
Антон Долин ушел с ВГТРК из-за «лживого» репортажа о его семье
Кинокритик Антон Долин объявил об уходе с радиостанций «Маяк» и «Вести FM», которые входят в холдинг ВГТРК, из-за репортажа о нем, показанного на телеканале «Россия 24».
Обновлено в 12:08
Хоккей
Зинэтула Билялетдинов покинул пост главного тренера «Ак Барса»
Билялетдинов возглавил «Ак Барс» в июле 2014 года. Ранее он также был главным тренером казанской команды с 2004 по 2011 год.
Обновлено в 13:40