Армия Судана объявила об отстранении президента от властиRT на русском 08:00

Армия Судана объявила об отстранении президента Омара аль-Башира от власти в стране. Также объявлено о роспуске правительства и других действовавших органов власти. Соответствующее заявление суданских военных транслировалось в эфире государственных телеканалов.

Армия Судана объявила об отстранении президента от власти

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