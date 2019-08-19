Армия и оружие
Войска Сирийской армии вошли в город Хан-ШейхунКрасная весна вчера в 16:10
Войска Сирийской армии вошли в город Хан-Шейхун, расположенный на северо-западе страны, 18 августа передает AFP со ссылкой на информбюро «Сирийская обсерватория по правам человека» (OSDH).
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Религия
Православные христиане отмечают Яблочный Спас
Обновлено в 01:42
Армия и оружие
При ударе сирийских самолетов по Идлибу погибли трое турецких военных
Обновлено в 07:53
Политика
Тим Кук убедил Трампа в опасности китайских пошлин для Apple
Глава Apple Тим Кук в разговоре с Дональдом Трампом выразил обеспокоенность негативным влиянием, которое окажут пошлины на экспортируемую из Китая в США продукцию.
Обновлено в 04:28
Политика
Швейцарские истребители подлетели к самолету делегации Путина
Самолет с российской делегацией и журналистами кремлевского пула несколько минут в небе над Женевой сопровождали два истребителя швейцарских ВВС.
Обновлено в 07:35
Теннис
Теннисист Медведев впервые в карьере выиграл турнир серии «Мастерс»
Обновлено вчера в 18:17
Происшествия
Названа причина истязаний покалеченной девочки из Ингушетии
Лидия Евлоева, мать избитой в Ингушетии семилетней Аиши, которой ампутировали часть руки, предположила, что ее дочь была избита в отместку.
Обновлено вчера в 23:50
Финансы
Курс доллара превысил 67 рублей
В последний раз доллар превышал отметку в 67 рублей 14 февраля 2019 года. Евро в свою очередь дорожает на 1%, до 74,36 рубля.
Обновлено в 07:31
Культура
В Петербурге покончил с собой заслуженный артист России Михаил Романов
Заслуженный артист России, музыкант Михаил Романов найден мертвым в Санкт-Петербурге, сообщили его коллеги.
Обновлено в 07:30
Политика
Чемезов прокомментировал акции протеста в Москве
Интервью главы "Ростеха" Сергея Чемезова читайте на РБК в сентябре Протестные акции в Москве начались после отказа избиркомов зарегистрировать кандидатов непарламентской оппозиции из-за проблем с подписями.
Обновлено в 06:35
Политика
Жена Нетаньяху бросила на землю приветственный каравай в Киеве
Супруга премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху устроила скандал в Киеве, выбросив кусок традиционного каравая, который ей поднесли во время встречи в аэропорту.
Обновлено в 05:20
Происшествия
Суд вернул дело Яшина в полицию для устранения недостатков
Троицкий суд Москвы вернул дело незарегистрированного кандидата в Московскую городскую думу Ильи Яшина в отделение полиции для устранения недостатков, сообщил «МБХ-Медиа» со ссылкой на пресс-секретаря суда Ксению Алексееву.
Обновлено в 08:30
Футбол
День «Д»: сегодня «Спартак» и ЦСКА играют в главном дерби Москвы
19 августа в 20:00 по московскому времени состоится центральный матч 6-го тура РПЛ между «Спартаком» и ЦСКА.
Обновлено в 08:24
Политика
Встреча Путина и Макрона пройдет в древнем замке
Встреча Путина и Макрона пройдет в старинном форте Брегансон, история которого уходит еще во второе столетие до нашей эры.
Обновлено в 01:45
Общество
ВЦИОМ: около половины россиян никогда не играли в видеоигры
Около половины россиян никогда не играли в видеоигры, а порядка трети граждан перестали в них играть, свидетельствуют результаты опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).
Обновлено вчера в 20:10
Экономика
«Дочка» «Газпрома» хочет выкупить бурового подрядчика у Ротенбергов
«Газстройпром» — новый подрядчик «Газпрома» — планирует выкупить у Игоря Ротенберга и его партнёров «Газпром бурение».
Обновлено в 01:34
Футбол
Алексей Матюнин: «Гол Ригони следовало засчитать. Это ошибка»
Главный арбитр Алексей Матюнин принял ряд спорных решений — отменил два гола петербуржцев (Азмуна — из-за остановки игры, Ригони — из-за офсайда) и не назначил пенальти в ворота грозненской команды.
Обновлено в 08:20
Экономика
«Росатом» подал заявку на участие в проекте АЭС «Белене» в Болгарии
«Росатом» намерен участвовать в процедуре выбора стратегического инвестора по проекту атомной электростанции «Белене» в Болгарии.
Обновлено в 07:03
Происшествия
Ульяновские власти рассказали о матери подростка, убившего семью
По одной из версий следствия, подросток расправился с членами своей семьи, после чего покончил c собой.
Обновлено в 07:42
Игры
Minecraft получит официальную поддержку трассировки лучей
Обновлено в 08:30
Политика
Зеленский призвал Нетаньяху признать Голодомор геноцидом
Массовый голод 1932—1933 годов в Украинской ССР актом геноцида признали 19 государств. МИД России назвал Голодомор общей трагедией СССР.
Обновлено в 06:52
Общество
Google удалил ролик с оскорблением флага России
По предварительным данным, ролик был снят в Одессе. На кадрах запечатлено, как неизвестные сжигают флаг Российской Федерации.
Обновлено в 06:28
Политика
В Госдуме создана комиссия по расследованию вмешательства в дела РФ
Совет Госдумы на внеочередном заседании в понедельник принял решение о создании комиссии по расследованию фактов иностранного вмешательства во внутренние дела России.
Обновлено в 08:15
Происшествия
В США опубликовали доклад разведки об аварии на Чернобыльской АЭС
Национальный архив безопасности в США опубликовал первый отчет об аварии на Чернобыльской АЭС, который рассекретили в 2011 году.
Обновлено вчера в 19:41
Авто
Первый электрокар Mazda замечен на улицах Норвегии
Японская автомобилестроительная компания Mazda готовится к запуску своего первого электрокара, и, похоже, в сети Интернет появились первые снимки этого авто, появившегося на улицах Норвегии.
Обновлено вчера в 07:48
Авто
Great Wall начала продажи нового пикапа с дизайном Toyota Tundra
Стоит отметить, что в дизайне новинок улавливаются черты модели Toyota Tundra 2007 г.в.
Обновлено в 06:36
Единоборства
Мейвезер ведет переговоры о реванше с Пакьяо
Непобежденный боксер Флойд Мейвезер-младший сообщил, что ведет переговоры о реванше с чемпионом WBA в полусреднем весе Мэнни Пакьяо.
Обновлено вчера в 18:28