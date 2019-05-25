Армия и оружие
Армия Сирии уничтожила ракетные установки боевиковГазета.Ru 13:00
Как сообщил источник, террористы продолжают обстреливать город Скальбия и окрестные поселения "Армия отвечает огнем на обстрелы, сегодня уничтожили ракетные установки террористов", - рассказал источник.
Читать в источнике
Оценить11
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7258 источников, обновлено в 21:19, Ашберн
Шоу-бизнес
Виктория Боня получила особую награду в Каннах
Обновлено в 07:12
Шоу-бизнес
Пригожин рассказал о конфликте с Киркоровым из-за Валерии
Обновлено в 20:53
Хоккей
Жена Овечкина раскритиковала болельщиков российской сборной
Жена участника сборной России по хоккею Александра Овечкина Анастасия Шубская обвинила часть болельщиков в желании «облить команду грязью» за случающиеся поражения.
Обновлено в 19:59
Музыка
Победителями шестого сезона шоу «Голос. Дети» стали все его финалисты
Обновлено вчера в 18:03
Армия и оружие
О будущих пилотах задумалась Голикова
Как пишут «Известия», на базе военных центров могут появиться специализированные образовательные программы, которые смогут проходить будущие пилоты гражданской авиации — студенты вузов и ссузов.
Обновлено в 21:02
Происшествия
Торговый центр загорелся в Иркутске
Обновлено в 20:48
Происшествия
СК проверит сообщения об избиении школьника санитарами психбольницы
Следственный комитет (СК) России намерен провести доследственную проверку после того, как в Сети появились сообщения об избиении 15-летнего школьника санитарами московской психбольницы.
Обновлено в 19:56
Общество
Пересёкший Атлантику в бочке француз поделился секретом отличной формы
Жан-Жак Савен, 72-летний французский путешественник, переплывший в бочке Атлантический океан, рассказал РИА Новости о секретах сохранения спортивной формы.
Обновлено в 21:13
Экономика
Маркировка товаров - это заговор торговцев?
Процесс маркировки товаров уже начался.
Обновлено вчера в 18:00
Политика
России предрекли новые санкции за неповиновение трибуналу ООН
Защищающий украинских моряков адвокат Николай Полозов заявил, что отказ России от исполнения решения Трибунала ООН по морскому праву повлечет введение новых санкций, передает УНИАН.
Обновлено в 10:04
Шоу-бизнес
Ольга Серябкина пожаловалась на преследующего ее маньяка
Ольга Серябкина, выступающая после ухода из группы SEREBRO под псевдонимом MOLLY, пожаловалась на преследующего ее маньяка в новом клипе на песню «Не плачь».
Обновлено в 04:48
Политика
Единороссы на праймериз определят кандидатов партии на сентябрьские выборы
Как пояснил журналистам секретарь генсовета единороссов, вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак, "партия в рамках этой процедуры предоставляет кандидатам возможность донести до людей свою программу, попробовать свои силы в дебатах, заручиться поддержкой избирателей", которые в результате определят тех, кого партия поддержит на выборах.
Обновлено в 17:01
Происшествия
У берегов Японии столкнулись два грузовых судна
Два японских грузовых судна столкнулись в водах Тихого океана к востоку от побережья страны, четыре человека числятся пропавшими без вести, сообщило агентство Киодо.
Обновлено в 21:12
Культура
Зеленский станцевал с участниками шоу «Лига смеха»
Украинский президент Владимир Зеленский появился на съемках телевизионного юмористического шоу «Лига смеха» в Киеве, рассказал продюсер программы Сергей Перман в Facebook.
Обновлено в 17:21
Авто
Кроссовер Hongqi HS5 поможет марке стать массовой
Новая китайская марка Hongqi («Красный флаг»), которая раньше выпускала лимузины для правящей верхушки, начинает внедряться в массовый премиум-сегмент.
Обновлено в 10:51
Технологии
NYT: хакеры использовали программу АНБ США для атаки на Балтимор
Хакеры атаковали системы властей города Балтимор (штат Мэриленд) с помощью программы EternalBlue, разработанной при поддержке Агентства национальной безопасности (АНБ) США.
Обновлено в 20:41
Футбол
Черышев завоевал первый испанский трофей в карьере
Обновлено в 17:45
Религия
Папа римский сравнил аборты с наймом киллера
Папа римский Франциск заявил, что нельзя прерывать беременность, даже если плод тяжело болен.
Обновлено в 13:34
Шоу-бизнес
Дмитрий Тарасов купил машину в кредит
Тарасов вчера оформил новый "гелик" в кредит.
Обновлено в 06:00
Общество
Россияне перешли с вина на пиво ради экономии
Спрос на вино и дорогой алкоголь в России снизился с начала текущего года: граждане предпочитают покупать более дешевые пиво и водку, следует из результатов исследования, проведенного сервисом по и выбору товаров в интернете Rate&Goods.
Обновлено в 19:15
Политика
Госдеп призвал обсудить отставку Мадуро во время переговоров в Осло
США призывают представителей власти и оппозиции Венесуэлы в ходе предстоящих переговоров в Осло обсудить условия отставки действующего президента Боливарианской Республики Николаса Мадуро.
Обновлено в 18:24
Общество
Крокодил Гена весом в тонну и гигантские хищные черепахи: смотрим на новых обитателей океанариума
Впервые в океанариуме представили гигантских черепах — грифовую, каймановую, бахромчатую (матамата).
Обновлено в 20:53
Происшествия
Вылетевший из Сургута в Худжанд самолет готовится вернуться в аэропорт
"Самолет вылетел, но примерно через час произведет посадку в аэропорту Сургута", — сказали в справочной.
Обновлено в 12:08
Политика
Экс-советник Януковича заявил о роли Парубия в беспорядках 2014 года
Андрей Портнов, замглавы администрации экс-президента Украины Виктора Януковича, рассказал о возможном участии спикера Верховной рады Андрея Парубия в массовых беспорядках в Киеве и Одессе в 2014 году.
Обновлено в 19:20
Происшествия
Повторное землетрясение произошло в Дагестане
Сейсмологи зарегистрировали повторное землетрясение магнитудой 2,3 в Дагестане 25 мая.
Обновлено вчера в 22:14
Общество
Соловьев рассказал о встрече с уральским активистом
Обновлено в 10:36
Общество
МЧС предупредило москвичей о грозе и граде
Обновлено в 16:36